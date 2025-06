De elegantie van een zwaan, de lichtheid van een vlinder: Marco Van Basten was de meest verfijnde spits van het moderne voetbal.

Ondanks zijn imposante lichaamsbouw, waarmee moeder natuur hem had gezegend, bewoog hij zich op het voetbalveld met de elegantie van een zwaan en de lichtheid van een vlinder, rennend op zijn tenen als een balletdanser. Tijdens zijn vele jaren als voetballer bij Ajax had hij van zijn leermeester Johan Cruijff geleerd om op het veld te anticiperen, verdedigers te slim af te zijn en met uitzonderlijke timing als eerste bij de bal te komen.

Zijn schijnbewegingen, zijn balbehandeling, zijn kopballen en zijn nauwkeurige assists waarmee hij zijn ploeggenoten vrijspeelde, waren als een gedicht van Giacomo Leopardi in korte broek en voetbalschoenen: prachtig en melancholisch. Zijn doelpunten, acrobatisch, puur technisch of met de nodige kracht, gemaakt na combinatievoetbal of uit een vrije trap, leken op schilderijen van Leonardo Da Vinci op de tonen van "Für Elise" van Ludwig van Beethoven. Zelfs vandaag de dag, als je zijn goals terugziet in het shirt van Ajax en Milan, of het Nederlands elftal, raak je onvermijdelijk betoverd. Het is bijna niet te geloven van hoeveel schoonheid zijn doelpunten waren.

In de Hall of Fame van de meest iconische voetballers aller tijden mocht Marco Van Basten, de meest verfijnde spits van het moderne voetbal en een van de sterkste ooit, natuurlijk niet ontbreken. Een perfectionist met 24 prijzen op zijn palmares en 8 persoonlijke titels als topscorer, winnaar van de Gouden Schoen en drievoudig winnaar van de Ballon d'Or, net als Johan Cruijff en Michel Platini. Van Basten was spectaculair, geliefd bij zijn fans, maar ook ongelukkig, lijdend en melancholisch, toen de problemen met zijn 'vervloekte' rechterenkel hem binnen enkele jaren van de beste ter wereld naar een vroegtijdig pensioen als voetballer brachten.



