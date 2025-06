Geen enkele speler van Manchester City in Voetbalzone's elftal voor de groepsfase van het WK voor clubs

Manchester City is misschien wel de nieuwe favoriet om het WK voor clubs te winnen, maar ze hebben geen enkele vertegenwoordiger in Voetbalzone's elftal voor de groepsfase van het toernooi.

De ploeg van manager Pep Guardiola is de enige die in de groepsfase alle wedstrijden wist te winnen. We konden bij het samenstellen van een elftal echter geen plaats vinden in onze basiself voor spelers van the Citizens. Het is misschien wel een bewijs van de collectieve kwaliteit waarover Guardiola beschikt. Hij kan tussen sterspelers rouleren zonder dat zijn ploeg verzwakt.

Er was echter ook hevige concurrentie voor een plaats in ons elftal. Spelers als Estêvão en Vitinha konden eveneens niet rekenen op een uitverkiezing. Wie hebben er dan wel een plekje veroverd? Voetbalzone onthult het elftal van de groepsfase op het WK voor clubs hieronder.