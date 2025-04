Salaris van Erling Haaland: hoeveel verdient de Noorse ster bij Manchester City?

Alles wat je moet weten over het salaris van Erling Haaland bij Manchester City.

Manchester City verkeert dit seizoen niet in de beste vorm. Na te zijn uitgeschakeld in de tussenronde van de Champions League tegen Real Madrid, wordt er ook in de Premier League ondermaats gepresteerd. Ondanks de onrust bij de club had Erling Haaland geen gebrek aan goals. De Noorse doelpuntenmachine werd beloond met een contractverlenging bij the Citizens, waardoor hij tot 2034 in het Etihad Stadium vastligt. Met het nieuwe contract is hij de best betaalde speler van de club, maar hoeveel verdient de spits van City precies? Laten we het eens bekijken!

Voetbalzone heeft samen met Capology de cijfers onder de loep genomen en het uitgezocht!

*Salarissen zijn bruto