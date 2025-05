Emanuel Emegha: Hoe de sensatie van de Franse Ligue 1 de interesse heeft gewekt van Chelsea en Newcastle United

De 22-jarige aanvaller van RC Strasbourg Emanuel Emegha verkeert in bloedvorm. Na een goed begin bij Sparta Rotterdam en een aantal clubs in het buitenland, lijkt de aanvaller zijn plek te hebben gevonden bij de club uit de Elzas. Het pad dat hij bewandeld heeft om een van de grote smaakmakers op het hoogste niveau van Frankrijk te worden, ging echter niet zonder slag of stoot. Emegha is de eerste speler in de nieuwe rubriek van Voetbalzone, Hidden Gems FC, waarin spelers centraal staan die nooit te boek stonden als de grootste talenten maar nu alsnog een toptransfer kunnen maken.



Door Prodige Kivuku



Emegha laat dit seizoen zien één van de beste spitsen van de Ligue 1 te zijn. De aanvaller heeft op dit moment in 26 wedstrijden 14 doelpunten gemaakt en drie assists gegeven in de competitie. Hiermee staat hij vierde in de topscorerslijst van de Ligue 1. Bij Strasbourg is Emegha beland in een team dat ver boven de verwachtingen presteert. De ploeg staat op dit moment op de zevende plaats in de Ligue 1 en is maar één punt verwijderd van een plek die aan het einde van het seizoen recht geeft op Europees voetbal.



De vorm die de spits van Jong Oranje al maandenlang bij Strasbourg etaleert is geen vanzelfsprekendheid. Het laat zien dat hij in een paar jaar tijd enorme stappen heeft gezet.



Voetbalzone vertelt je alles wat je moet weten over de carrière van Emegha, die op latere leeftijd bewijst in potentie een spits van wereldklasse te zijn.