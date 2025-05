Dit zijn de tien duurste inkomende transfers van Manchester United aller tijden

Hoeveel heeft Manchester United deze eeuw uitgegeven aan transfers? Heel veel. Het is een van de meest succesvolle clubs in de geschiedenis van het Engelse voetbal. The Red Devils hebben meer grote prijzen gewonnen dan welke andere Engelse club dan ook. De afgelopen jaren werd er vaak met geld gesmeten op de transfermarkt. Voetbalzone zet de tien duurste inkomende transfers op een rij.



Een groot deel van hun successen kwam in de laatste drie decennia en vooral in het tijdperk van hun legendarische manager Sir Alex Ferguson, die het team naar meerdere prijzen leidde, waaronder 13 Premier League-titels, twee keer de Champions League, vijfmaal de FA Cup en vier League Cups.



Het succes van the Mancunians heeft echter een prijskaartje, want ze hebben in de 21e eeuw meer dan 2 miljard pond uitgegeven aan het aantrekken van spelers.



Net rond de eeuwwisseling gaf United 41,4 miljoen pond (46 miljoen euro) uit om Rio Ferdinand te contracteren, wat het clubrecord was tot Ángel Di María in 2014 voor 67,5 miljoen pond, omgerekend 75 miljoen euro, overkwam van Real Madrid.



Maar de meeste grote uitgaven kwamen in het laatste decennium, toen het geld in een steeds hoger tempo begon weg te vloeien uit Old Trafford. Antony, Casemiro, Paul Pogba, Harry Maguire en Jadon Sancho zijn de afgelopen tien jaar voor gigantische transfersommen door de club ingelijfd.

Manchester Uniteds duurste inkomende transfers per seizoen

Seizoen Grootste aankoop Transfersom Totale uitgaven 2024/25 Leny Yoro €62 miljoen €246,30 miljoen 2023/24 Rasmus Højlund €77,80 miljoen €207,20 miljoen 2022/23 Antony €95 miljoen €243,28 miljoen 2021/22 Jadon Sancho €85 miljoen €142 miljoen 2020/21 Donny van de Beek €39 miljoen €83,95 miljoen 2019/20 Harry Maguire €87 miljoen €236,80 miljoen 2018/19 Fred €59 miljoen €82,70 miljoen 2017/18 Romelu Lukaku €84,70 miljoen €198,40 miljoen 2016/17 Paul Pogba €105 miljoen €185 miljoen 2015/16 Anthony Martial €60 miljoen €156 miljoen 2014/15 Ángel Di María €75 miljoen €195,35 miljoen 2013/14 Juan Mata €44,73 miljoen €77,13 miljoen 2012/13 Robin van Persie €30,70 miljoen €76,45 miljoen 2011/12 David de Gea €25 miljoen €62,30 miljoen 2010/11 Bebé €8,80 miljoen €29,30 miljoen 2009/10 Antonio Valencia €18,80 miljoen €27,30 miljoen 2008/09 Dimitar Berbatov €38 miljoen €45,25 miljoen 2007/08 Anderson €31,50 miljoen €106,50 miljoen 2006/07 Michael Carrick €27,20 miljoen €27,20 miljoen 2005/06 Nemanja Vidic €10,50 miljoen €31,80 miljoen 2004/05 Wayne Rooney €37 miljoen €61,25 miljoen 2003/04 Cristiano Ronaldo €19 miljoen €56,53 miljoen 2002/03 Rio Ferdinand €46 miljoen €48,53 miljoen 2001/02 Juan Sebastián Verón €42,60 miljoen €85,85 miljoen 2000/01 Fabien Barthez €11,70 miljoen €11,70 miljoen

*Alle cijfers zijn afkomstig van Transfermarkt tenzij anders vermeld.

De top 10 duurste aanwinsten van Manchester United