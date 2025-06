FC Barcelona heeft een akkoord met FC Kopenhagen bereikt om Roony Bardghji voor 2,5 miljoen euro over te nemen. Alhoewel de schrijfwijze iets anders is, lijkt de negentienjarige Zweed voorbestemd om in de voetsporen van Wayne Rooney te treden en een van de grootste sterren in de voetballerij te worden.

"Roony! Roony! Roony!" Het zou je vergeven zijn als je het toejuichen in het Parken Stadion had aangezien voor de gloriejaren van Wayne Rooney op Old Trafford, toen die beroemde scandering in november 2023 over de tribunes schalde. Maar dit was geen eerbetoon aan het clubicoon van Manchester United; in plaats daarvan maakten de supporters van Kopenhagen op poëtische wijze hun tegenstander belachelijk en juichten ze tegelijkertijd hun nieuwe held toe.

Roony Bardghji had zojuist in de 87e minuut de winnende goal gescoord tegen Manchester United, op 17-jarige leeftijd en 359 dagen oud. Op dat moment had de tiener zichzelf in de schijnwerpers geschoten en daarmee geschiedenis geschreven.

De naam Rooney is al in de voetbalgeschiedenis gegrift, maar Waynes bijna-naamgenoot lijkt voorbestemd om zijn eigen weg te gaan. Zijn weg naar roem is sinds zijn doorbraak tegen the Red Devils wat hobbelig verlopen, maar een mooie toekomst bij Barcelona ligt niettemin in het verschiet.

Niets lijkt een toptransfer naar de Catalanen meer in de weg te staan. Bardghji beschikt bij Kopenhagen nog over een contract tot het einde van dit kalenderjaar. Zijn liefdesverklaring aan Real Madrid, eerder in zijn carrière, was niet bepaald handig. Bardghji zei echter ook dat hij Lionel Messi wil evenaren. Bovendien is alles vergeten als hij de wereld in vuur en vlam zet in het shirt van Barça.