Heel Paris Saint-Germain is in de ban van de 'nieuwe Kylian Mbappé'

Ibrahim Mbaye (17) tekende onlangs zijn eerste profcontract bij Paris Saint-Germain en wordt nu al vergeleken met Kylian Mbappé

Of Paris Saint-Germain zaterdag in München nu eindelijk de Champions League-droom verwezenlijkt of niet, het is in ieder geval duidelijk dat trainer Luis Enrique beschikt over een selectie vol talent, vooral in aanvallend opzicht.

Het is moeilijk om aan een ander team te denken dat gezegend is met zoveel geweldige vleugelaanvallers. Met zijn afgezakte kousen en verwoestende dribbelvaardigheden lijkt Khvicha Kvaratskhelia op een speler uit een vervlogen tijdperk. Ballon d'Or-kandidaat Ousmane Dembélé realiseert eindelijk zijn volledige potentieel in het Parc des Princes na zijn kwakkelperiode bij Barcelona. En Bradley Barcola en Désiré Doué hebben dit seizoen laten zien waarom ze al lange tijd worden beschouwd als potentiële supersterren binnen de Franse voetbalkringen.

Het voelt daarom bijna oneerlijk dat PSG nóg een ongelooflijk talent in handen heeft met Ibrahim Mbaye, een recordbrekende tiener die zó getalenteerd is dat hij daadwerkelijk een serieuze kans maakt om de komende seizoenen een vaste waarde te worden in de uitmuntende basiself van Luis Enrique.