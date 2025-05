Salaris van Darwin Nunez: Hoeveel verdient de aanvaller van Liverpool per week en per jaar in de Premier League?

Alles wat je moet weten over het salaris van Darwin Nunez bij Liverpool

Darwin Nunez haalde de krantenkoppen met de Portugese club Benfica tijdens het seizoen 2021-22. De Uruguayaanse aanvaller scoorde aan de lopende band in zowel de Liga Portugal als de Champions League, met doelpunten tegen topclubs als Barcelona en zijn toekomstige club Liverpool.

Nunez kreeg veel lof van de toenmalige Liverpool-manager Jürgen Klopp, wat leidde tot een lucratieve transfer naar Anfield in de zomer van 2022. Hij verliet Portugal na het winnen van de landstitel en het behalen van de titel van topscorer, waarmee hij de prestigieuze Bola de Prata-prijs in de wacht sleepte.

Hoewel hij zijn doelpuntenaantal in de Premier League nog niet heeft geëvenaard, speelt Núñez een belangrijke rol in de aanval van Liverpool en hielp hij de Reds onder leiding van Arne Slot mede de Premier League-titel te behouden in het seizoen 2024-25.

Het huidige contract van de Uruguayaan bij Liverpool loopt tot 2028, waarbij de speler een aanzienlijk salaris verdient voor zijn inspanningen. Maar hoeveel verdient de Liverpool-aanvaller precies bij Anfield?

VZ heeft samen met Capology de cijfers onder de loep genomen en het antwoord gevonden!

*Salarissen zijn bruto