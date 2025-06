Carlo Ancelotti had het mis - Europese topclubs gaan alles op alles zetten om het WK voor clubs 2025 te winnen

Er valt deze zomer ontzettend veel geld te verdienen op het WK voor clubs, wat ertoe kan leiden dat veel ploegen op volle oorlogssterkte aantreden. Zaterdag vangt het internationale toernooi in de Verenigde Staten aan en alle zes de confederaties zijn vertegenwoordigd in het uitgebreide toernooi met 32 teams.

Er neemt slechts één club uit Oceanië deel, maar er zijn vier teams uit Azië, Afrika en Noord-Amerika. Zuid-Amerika vaardigt zes clubs af, terwijl de laatste twaalf deelnemers uit Europa komen.

Bijna precies een jaar geleden beweerde Carlo Ancelotti nog dat Real Madrid en andere Europese topclubs de uitnodiging voor een toernooi dat een grote discussie over de internationale wedstrijdkalender had ontketend, zouden 'weigeren'. Real is echter niet alleen naar de Verenigde Staten afgereisd, maar neemt het WK voor clubs ook heel serieus. De Madrilenen hebben een transfersom aan Liverpool betaald om Trent Alexander-Arnold nog voor zijn transfervrije status in te lijven, waardoor de verdediger deel kan nemen aan het toernooi.

Wat is er de afgelopen twaalf maanden veranderd? En hoe belangrijk is het toernooi voor de andere Europese clubs, trainers en spelers, die net een slopend seizoen achter de rug hebben?