Wie is de beste voetballer ter wereld in 2025? Ousmane Dembele de grote Ballon d'Or favoriet! PSG-ster neemt afstand van Lamine Yamal en Raphinha

Rodri zal door zijn zware blessure de Ballon d'Or niet succesvol verdedigen, maar wie gaat er wel verkozen worden tot de beste voetballer ter wereld?

Als je dacht dat de dagen dat de Ballon d'Or de krantenkoppen haalde voorbij waren na het einde van het tijdperk van Lionel Messi en Cristiano Ronaldo, dan heb je het mis. Na een van de spannendste races in jaren kwam Rodri in 2024 als winnaar uit de bus. Hij versloeg Vinicius Jr, die tweede werd, en vervolgens besloot Real Madrid de ceremonie in Parijs op dramatische wijze te boycotten uit protest tegen het feit dat hun sterspeler niet won. Helaas voor Rodri zal hij zijn titel in 2025 niet kunnen verdedigen, omdat de middenvelder van Manchester City in september een knieblessure opliep die een einde maakte aan zijn seizoen. De deur staat dus open voor een hele reeks spelers om de Spaanse ster op te volgen, en de strijd om de Gouden Bal wordt steeds spannender nu we de laatste weken van het Europese seizoen ingaan. Het seizoen 2024-25 kent niet dezelfde internationale toernooien als de twee voorgaande seizoenen, waardoor de Ballon d'Or uitsluitend op basis van club-prestaties zal worden toegekend. Dat opent de deur voor allerlei spelers die met hun land misschien niet hetzelfde succes hebben als anderen, terwijl er ook nog de impact is van het vernieuwde WK voor clubs. Wie zijn de favorieten voor de meest prestigieuze individuele prijs in het voetbal? Bekijk hier wie er in de race zijn... Vorige update: 1 juni

Spelers die zijn afgevallen: Bukayo Saka