Het Real Madrid van Florentino Pérez heeft een uitstraling die veel mensen kan irriteren. Maar de effectiviteit van dat gevoel van superioriteit valt niet te ontkennen.



Spelers komen en gaan in het Santiago Bernabéu, maar één ding verandert nooit: het geloof dat de Champions League aan Madrid toebehoort en dat ze, ongeacht de omstandigheden, altijd een manier zullen vinden om te winnen. Het resultaat is een cyclus die zichzelf in stand houdt, waarbij Real keer op keer bewijst de beste ploeg in de Champions League te zijn, vaak omdat ze gewoon geloven dat ze dat zijn.



Hoewel Arsenal woensdag de kwartfinale van de Champions League ingaat met een 3-0 voorsprong uit de heenwedstrijd van vorige week in het Emirates, zal Mikel Arteta niets als vanzelfsprekend beschouwen. Keer op keer liep Madrid tegen een nederlaag aan en keer op keer slaagde het er op de een of andere manier in om als winnaar uit de strijd te komen door hun over mijn lijk mentaliteit die grenst aan arrogantie, maar respect afdwingt.



Hieronder een overzicht van de meest opmerkelijke comebacks die we hebben gezien van Real Madrid sinds de eeuwwisseling: