Salaris van Andre Onana: Hoeveel verdient de doelman van Manchester United per week en per jaar in de Premier League?

Alles wat je moet weten over het salaris van Andre Onana bij Manchester United

De Kameroense international Andre Onana werd tijdens zijn tijd bij Ajax en Inter Milan beschouwd als een van de beste keepers ter wereld. Hij speelde een cruciale rol in de weg van Inter naar de finale van de Champions League in het seizoen 2022-23, wat leidde tot een transfer naar Manchester United in de Premier League in de zomer, waar hij een vijfjarig contract tekende.

Sinds zijn komst naar Old Trafford heeft Onana echter een nogal turbulente periode doorgemaakt. Hoewel de Kameroener in staat is om belangrijke reddingen te verrichten, hebben zijn wisselvallige prestaties en kostbare fouten in belangrijke wedstrijden United vaak schade berokkend.

Desondanks blijft manager Ruben Amorim vertrouwen houden in Onana als eerste keeper van de club.

Onana's huidige contract loopt tot 2028 en hij wordt goed beloond voor zijn tijd bij de club.

Hoeveel verdient de Kameroener bij Old Trafford?

VZ heeft samen met Capology de cijfers onder de loep genomen en het antwoord gevonden!

*Salarissen zijn bruto