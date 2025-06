Alle transfers van Ajax in 2025-26 - Het ultieme transferwindow overzicht

Voetbalzone presenteert het ultieme overzicht van alle transfers van Ajax in 2025-26

Na een bijzonder 2024-25 dat eindigde met een uiteindelijk toch wel ietwat teleurstellende tweede plek in de Eredivisie zal Ajax zich in het nieuwe seizoen weer in de strijd om de titel hopen te mengen. Dat zal na het vertrek van Francesco Farioli echter geen sinecure worden.

Zo blijft het afwachten hoe succesvol het nieuwe trainersduo John Heitinga en Marcel Keizer zal zijn en de voorbereiding op het nieuwe seizoen zal dan ook aandachtig gevolgd worden door fans en critici.

Daarnaast lijkt het onvermijdelijk dat er flink wat spelers gaan vertrekken en bij gaan komen.

Qua uitgaande transfers hebben Kenneth Taylor en Brian Brobbey hun zinnen gezet op een nieuw avontuur, terwijl ook Jorrel Hato nog altijd herhaaldelijk aan grote clubs wordt gelinkt.

Daarnaast leek de Engelse routinier Jordan Henderson afgelopen januari al op weg naar de uitgang en een definitief vertrek lijkt dit keer dan ook onvermijdelijk.

Qua inkomende transfers lijkt Ajax er veel aan gelegen om Dusan Tadic en Daley Blind terug te halen om op die manier wat routine toe te voegen aan de jeugdige selectie.

Ook een nieuwe keeper staat hoog op het verlanglijstje, met Liverpool-doelman Vitezslav Jaros als de gedroomde nieuwe No.1.

Voetbalzone zet alle mutaties in de selectie van Ajax overzichtelijk op een rij.