Al-Hilal wil Mohamed Salah als nieuwe ster na foutieve keuze voor blessuregevoelige Neymar

Bart Slabbekoorn 08 jan 2025 , 15:16 Laatst bijgewerkt: 08 jan 2025, 15:29

Al-Hilal wil Mohamed Salah van Liverpool als nieuwe ster in plaats van Neymar, na in te zien dat het een 'fout' was de Braziliaan te contracteren.

