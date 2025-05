Salaris van Achraf Hakimi: Hoeveel verdient de ster van Marokko per week en per jaar bij PSG?

Alles wat je moet weten over het salaris van Achraf Hakimi bij PSG

Achraf Hakimi, voormalig speler van Real Madrid, wordt vaak beschouwd als een van de beste rechtsbacks ter wereld.

Na tot 2020 op huurbasis voor Borussia Dortmund te hebben gespeeld en vervolgens een seizoen bij Inter te hebben doorgebracht, maakte Hakimi in 2021 de overstap naar de Franse club, een transfer die de Marokkaanse international geen windeieren heeft gelegd.

Sinds zijn overstap naar Paris Saint-Germain in de Ligue 1 presteert hij consistent en in februari 2025 tekende Hakimi een nieuw contract voor vier jaar bij PSG, waardoor hij tot eind juni 2029 aan het Parc des Princes verbonden blijft. Sinds de verlenging van zijn contract is hij ook een van de bestbetaalde spelers van zowel de club als de competitie.

VZ heeft samen met Capology de cijfers onder de loep genomen om uit te zoeken hoeveel hij precies verdient!

*Salarissen zijn bruto