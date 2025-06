10 voormalige sterren van het Europese voetbal om in de gaten te houden tijdens het WK voor clubs 2025

Het WK voor clubs 2025 trapt komend weekend af in de Verenigde Staten, en een groot aantal bekende gezichten wil zich op dit internationale toernooi tonen.

Het Europese voetbalseizoen is nu ten einde, maar supporters kunnen deze zomer nog steeds genieten van de nodige grote wedstrijden, want de aandacht verschuift naar het uitgebreide WK voor clubs. Voorheen was dit een competitie met zeven teams, maar de nieuwe editie bestaat uit 32 teams uit zes voetbalconfederaties, verdeeld over acht groepen van vier clubs, waarvan de twee beste teams doorgaan naar de achtste finales. Daarna begint een knock-outsysteem tot aan de finale.

Om het evenement nog meer gewicht te geven, wordt het WK voor clubs voortaan eens in de vier jaar gespeeld in plaats van jaarlijks, en ontvangt de winnaar een duizelingwekkende geldprijs van 125 miljoen dollar (115 miljoen euro). FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft zelfs beweerd dat het evenement 'het hoogtepunt van het professionele mannenvoetbal zal worden'.

Aan talent zal zeker geen gebrek zijn, met Champions League-winnaar Paris Saint-Germain dat naast clubs als Real Madrid, Bayern München, Manchester City, Inter en Juventus strijdt om meer glorie. Ook veel voormalige sterren van het Europese voetbal vertonen tijdens het WK voor clubs hun kunsten, en Voetbalzone heeft een top 10 van spelers samengesteld om in de gaten te houden voor de aftrap op 14 juni.