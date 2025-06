10 talentvolle spelers die hun doorbraak beleven op het WK voor clubs

Voetbalzone geeft een overzicht van de spelers die zich in de eerste week van het wereldwijde toernooi op het hoogste niveau hebben laten zien.

"Ik denk dat de spelers het geweldig vinden, het is iets nieuws. Het is iets speciaals", zei FIFA-voorzitter Gianni Infantino toen hem werd gevraagd om de eerste week van het uitgebreide WK voor clubs te beoordelen tijdens het Fanatics Fest in New York afgelopen weekend. "Het is een echte wereldbeker met de beste teams en de beste spelers."

Die laatste uitspraak is misschien wat overdreven, gezien de afwezigheid van Premier League- en LaLiga-kampioenen Liverpool en FC Barcelona en tal van andere topteams. Maar Infantino heeft gelijk als het gaat om de algemene stemming onder de spelers die deze zomer in de Verenigde Staten schitteren.

Er was veel discussie over mogelijke burn-out voorafgaand aan het toernooi, maar alle grote namen spelen met een grote glimlach op hun gezicht. Lionel Messi en Sergio Ramos hebben de tijd teruggedraaid voor respectievelijk Inter Miami en Monterrey, terwijl Jude Bellingham het goede voorbeeld geeft bij Real Madrid en Phil Foden zijn beste vorm heeft hervonden bij Manchester City.

Ondertussen doet het duo Michael Olise en Jamal Musiala van Bayern München met elk drie doelpunten mee om de topscorerstitel en heeft voormalig Arsenal-middenvelder Jorginho Flamengo geholpen om als eerste team de knock-outfase te bereiken. Maar de meer ervaren spelers moeten de krantenkoppen delen met veelbelovende nieuwkomers die vastbesloten zijn om een blijvende indruk achter te laten op het grote podium.

Voetbalzone zet tien doorgebroken spelers op het WK voor clubs tot nu toe op een rij, te beginnen met een Braziliaanse spits die op weg is naar de Premier League.