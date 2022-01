Dit zijn de 15 spelers om in de gaten te houden tijdens de Afrika Cup

Zaterdag, 8 januari 2022 om 00:00 Komende zondag gaat de Afrika Cup van start met het duel tussen gastland Kameroen en Burkina Faso. Naast een groot aantal wereldsterren als Mohamed Salah, Sadio Mané, Edouard Mendy, Riyad Mahrez, Pierre- Emerick Aubameyang en Achraf Hakimi, herbergt het Afrikaanse landentoernooi ook spelers die minder bekend zijn bij het grote publiek. Voetbalzone zet vijftien spelers op een rij die de komende maand het volgen zeker waard zijn. Kamaldeen Sulemana (Ghana): De man die afgelopen zomer een avontuur bij Stade Rennes verkoos boven een transfer naar Ajax is er een om in de gaten te houden bij Ghana. Kamaldeen Sulemana wordt samen met Thomas Partey (Arsenal) beschouwd als absolute blikvanger bij Ghana, nadat de buitenspeler in oktober 2020 zijn debuut maakte namens de nationale ploeg. Dit seizoen was hij bij Rennes direct betrokken bij 6 doelpunten (4 goals, 2 assists). Pape Matar Sarr (Senegal): Tottenham Hotspur besloot Pape Matar Sarr afgelopen zomer over te nemen van FC Metz en hem meteen weer door te verhuren aan de club uit de Ligue 1. Zijn huidige vorm leverde hem een plek op in de selectie van Senegal, een van de kanshebbers voor de titel. Antonio Conte zal niet de enige zijn die met bovengemiddelde interesse naar het Afrikaanse landentoernooi kijkt. De negentienjarige defensieve middenvelder is een van de vele talenten binnen de selectie van Senegal. Chidera Ejuke (Nigeria): Ondanks het verlies van vele smaakmakers door blessureleed en het coronavirus, blijft Nigeria een land om in de gaten te houden tijdens de Afrika Cup. Met Wilfred Ndidi, Zaidu Sanusi, Samuel Chukwueze, Kelechi Iheanacho, Joe Aribo en Moses Simon heeft de selectie van The Super Eagles nog altijd veel kwaliteit in huis. Een andere opvallende verschijning is Chidera Ejuke. De voormalig vleugelaanvaller van sc Heerenveen is bij CSKA Moskou wekelijks verzekerd van een basisplek en valt in de Russische hoofdstad vooral op door zijn snelle voetenwerk en technische bagage. Bondscoach Augustine Eguavoen noemde Ejuke onlangs een speler met een ’enorm potentieel’. Taiwo Awoniyi (Nigeria): Awoniyi is het perfecte voorbeeld van een speler die het maximale uit zijn carrière haalt. De aanvaller maakte in 2013 samen met ploeggenoten Kelechi Iheanacho en Francis Uzoho deel uit van Nigeria Onder 17. Hij tekende in 2015 bij Liverpool, werd onder meer verhuurd aan NEC Nijmegen, maar vond deze zomer onderdak bij 1. FC Union Berlin. Dit seizoen scoorde hij negen keer in dertien wedstrijden. In zijn geboorteland wordt langzaam de vergelijking getrokken met de legendarische Nigeriaanse spits Rashidi Yekini. Nu Victor Osimhen en Emmanuel Dennis er niet bij zullen zijn, krijgt Awoniyi zeer waarschijnlijk zijn podium om het te laten zien. Hannibal Mejbri (Tunesië): Er lijkt maar geen einde te komen aan de stormachtige ontwikkeling van Hannibal Mejbri. De achttienjarige middenvelder van Manchester United Onder 23 gaf afgelopen jaar zijn voorkeur aan een interlandloopbaan bij Tunesië en liet Frankrijk daarmee links liggen. Na zijn deelname aan de Arab Cup, reist Mejbri ook met Tunesië af naar de Afrika Cup. De middenvelder werd in de halve finale tegen Egypte (1-0 winst) verkozen tot Man van de Wedstrijd en ontving tevens de Africa d’Or 2021, een prijs van Foot-Africa.com voor de ’revelatie van het jaar’. Franck Kessié (Ivoorkust): Ivoorkust is gezegend met een groot aantal talenten, onder wie Franck Kessié. De dynamische middenvelder van AC Milan beleeft zijn absolute doorbraak en kon al rekenen op interesse van verschillende topclubs uit de Premier League. “Ik ben niet bang om veel te rennen', vertelde hij onlangs in een interview. 'Soms vragen teamgenoten: ’Hoe doe je dat?’ Voor mij is het vanzelfsprekend. Ik verdien veel te veel geld om niet te zweten op het veld. In Afrika wonen mensen die elke ochtend dertig kilometer lopen, alleen voor een stukje brood.' Ibrahim Sangaré (Ivoorkust): Na een moeizame start bij PSV lijkt Sangaré dit seizoen helemaal los. De controlerende middenvelder begint zich steeds vaker te bemoeien met het aanvalsspel van de Eindhovenaren en is niet meer weg te denken uit het elftal van Roger Schmidt. In Afrika vragen ze zich af of de Ivoriaan het in zich heeft om in de voetsporen te treden van Yaya Touré of Michael Essien. Sangaré is verdedigend solide, heeft een goede pass, weet op de juiste momenten te pressen en heeft een goede dribbel. Hij zal samen met Kessié op het middenveld van Ivoorkust opereren. Sébastien Haller (Ivoorkust): Haller had de mogelijkheid om voor de nationale ploeg van Frankrijk uit te komen, maar koos in 2020 voor een interlandcarrière bij Ivoorkust. 'Mijn moeder werd er even stil van toen ze hoorde dat ik voor Ivoorkust ging spelen', zei hij eerder dit jaar tegen Voetbal International. 'Mijn familie was door het dolle heen.' De spits van Ajax en topscorer van de Champions League begint aan zijn eerste Afrika Cup met De Oranje Olifanten. De laatste keer dat Ivoorkust het landentoernooi op zijn naam wist te schrijven was in 2015, toen na strafschoppen werd gewonnen van Ghana. Saïd Benrahma (Algerije): De huidige Afrikaans kampioen beschikt over een breed scala aan talenten, die overal op de Europese velden te vinden zijn. Een van hen is Saïd Benrahma. De vleugelaanvaller van West Ham United is bezig aan een ijzersterk seizoen en was tot dusver bij negen goals direct betrokken (5 goals, 4 assists). Benrahma maakte in aanloop naar de Afrika Cup van 2019 ook onderdeel uit van de voorlopige selectie van Algerije, maar moest toen op het laatste moment verstek laten gaan vanwege blessureleed. Ilaix Moriba (Guinea): Ilaix Moriba vertrok afgelopen zomer met veel bombarie bij Barcelona, maar maakt in dienst van RB Leipzig, waar hij een contract tekende tot medio 2026, nog weinig indruk. Desondanks geldt hij bij de nationale ploeg van Guinea als een van de smaakmakers. De middenvelder speelde zijn jeugdinterlands namens Spanje, maar liet een aanbod van de Spaanse bond links liggen en besloot eerder dit jaar voor Guinea te kiezen. Ronald Koeman hield hem grote delen van het seizoen buiten de wedstrijdselectie bij Barcelona. André-Frank Zambo Anguissa (Kameroen): Hij werd afgelopen zomer veelvuldig gelinkt aan Liverpool als opvolger van Georginio Wijnaldum, maar in plaats daarvan vertrok André-Frank Zambo Anguissa naar Napoli. De middenvelder wordt dit seizoen gehuurd van Fulham en geldt in Napels als een van de drijvende krachten achter het succes van de ploeg van Luciano Spalletti. Walter Sabatini, voormalig directeur voetbalzaken bij AS Roma en Lazio, begrijpt niet waarom de Kameroener niet in de Premier League speelt. 'Het verbaast mij dat hij niet bij Manchester United, Manchester City, Chelsea of Liverpool speelt', aldus de oud-middenvelder. Amadou Haidara (Mali): Sinds Ralf Rangnick aan het roer staat bij Manchester United is de naam van Amadou Haidara al veelvuldig gevallen als mogelijke winterversterking. De twee kennen elkaar uit hun gezamenlijke tijd bij RB Leipzig, waar de Malinese middenvelder nog altijd actief is. Haidara staat bekend om zijn atletische vermogen, kracht en veelzijdigheid. De middenvelder is niet het type speler dat vaak voor het doel opduikt, maar is technisch zeer begaafd en sterk aan de bal. Bij een eventueel vertrek van Paul Pogba zal de naam van Haidara zeer waarschijnlijk weer opduiken op Old Trafford. Edmond Tapsoba (Burkina Faso): Tapsoba wordt bij Bayer Leverkusen erkent als defensief talent, getuige ook zijn geschatte transferwaarde van veertig miljoen euro. Sinds het vertrek van Fikayo Tomori naar AC Milan en de onzekere toekomst van Kurt Zouma en Antonio Rüdiger, wordt zijn naam in verband gebracht met Chelsea. De centrumverdediger debuteerde in 2016 op zeventienjarige leeftijd voor de nationale ploeg en werd afgelopen seizoen onder meer geroemd om zijn klasse tegen Erling Braut Haaland, die hij uit de wedstrijd speelde. De blikvanger van Burkina Faso wordt vanwege zijn combinatie tussen kracht en passing veelvuldig vergeleken met Jérôme Boateng. Ebrima Darboe (Gambia): Het verhaal van Ebrima Darboe is te mooi om onbesproken te laten. Op veertienjarige leeftijd verliet hij zijn ouders en gezin om de hongersnood in Gambia te ontvluchten en voor zijn dierbaren een betere toekomst veilig te stellen in Italië. De middenvelder kreeg een maatschappelijk werker toegewezen en sloot zich aan bij de amateurs van Young Rieti. Daar werd hij al snel ontdekt door AS Roma, waar hij een proefperiode mocht afwerken. De Gambiaan werd uitgenodigd voor een stage en maakte indruk met zijn kalmte aan de bal. 'Vier jaar geleden keek ik in Afrika naar de spelers waar ik nu tegenover sta', zei hij na zijn officiële debuut in mei van dit jaar. Ellyes Skhiri (Tunesië): Skhiri wordt in de Bundesliga geroemd om zijn loopvermogen en hoge arbeidsethos. De middenvelder van 1. FC Köln legde afgelopen seizoen ruim 396 kilometer af, meer dan welke speler ook. Dit seizoen is zijn aandeel door blessures en ziekte beperkt tot tien wedstrijden, maar met drie goals is hij al op de helft van zijn rendement van afgelopen seizoen (5 goals). Skhiri staat voor zijn tweede Afrika Cup, nadat hij in 2019 met Tunesië de halve finale bereikte. Ook maakte hij deel uit van de selectie tijdens het WK 2018, toen het Afrikaanse land als derde eindigde in Groep G achter België en Engeland.

