De hoogtepunten van het EK in beeld: van Ronaldo tot Chiellini en Kjaer

Dinsdag, 13 juli 2021 om 00:30 Het was een mooi EK, met naast vele hoogtepunten ook enkele dieptepunten. Italië kroonde zich uiteindelijk ten koste van Engeland tot Europees kampioen. Voetbalzone zet 25 van de opvallendste momenten van het EK op een rijtje. Andrea Bocelli was aanwezig bij de openingsceremonie van het EK, voorafgaand aan het openingsduel tussen de latere kampioen Italië en Turkije. De Deense aanvoerder Simon Kjaer groeide al in de eerste groepswedstrijd uit tot dé held van dit EK door zijn fantastische handelen bij het hartfalen van ploeggenoot Christian Eriksen. Hij paste direct eerste hulp toe, liet de ploeg een kring rondom de middenvelder en het medische personeel maken en troostte daarna de radeloze vriendin van Eriksen, die hij tot zijn beste vrienden rekent. Eriksen heeft het mede dankzij Kjaer overleefd en maakt het nu naar omstandigheden goed. Denzel Dumfries was een van de weinige lichtpuntjes bij Oranje op het EK. De rechtsback was in het openingsduel met Oekraïne (3-2) kort voor tijd verantwoordelijk voor de winnende treffer. Er was de nodige hilariteit om het dansje van Koning Willem-Alexander na het winnende doelpunt van Denzel Dumfries tijdens het openingsduel van Oranje met Oekraïne (3-2). Cristiano Ronaldo kwam tijdens het EK op gelijke hoogte met Ali Daei wat betreft doelpunten (109). Daarnaast is de Portugese superster de speler met de meeste doelpunten op EK's en WK's (20). Patrik Schick scoorde tegen Schotland (0-2) met een fabelachtige lob vanaf de middenlijn. De Schotse doelman David Marshall was volstrekt kansloos op het schot van de Tsjechische spits. De Puskas ArenA in Boedapest was afgeladen vol tijdens het EK. Meer dan 60.000 toeschouwers zagen het Nederlands elftal in de achtste finale ten onder gaan tegen Tsjechië (0-2). Eindelijk weer een vol stadion! Goran Pandev kreeg voorafgaand aan het groepsduel van Noord-Macedonië met Oranje (0-3) een shirt overhandigd van Georginio Wijnaldum met daarop het totaal aantal interlands (122). De 37-jarige aanvaller hielp zijn ploeg voor het eerst aan EK-deelname, scoorde de eerste goal en neemt nu afscheid als recordinternational en topscorer van zijn land. Robin Gosens was een van de weinige lichtpuntjes bij het tegenvallende Duitsland, dat al in de achtste finale werd uitgeschakeld. De wingback maakte vooral veel indruk met zijn weergaloze optreden tegen Portugal (2-4 overwinning). Leon Goretzka vierde de bevrijdende treffer tegen Hongarije (2-2) door een hartje te maken richting de Hongaarse fans. De middenvelder van Duitsland maakte daarmee een statement tegen de omstreden anti-homowet in Hongarije. Cristiano Ronaldo schoof de flesjes met Coca-Cola weg en benadrukte dat water veel beter was. Korte tijd later zorgde Paul Pogba, een praktiserend moslim, ervoor dat een flesje Heineken niet langer zichtbaar was. De Russische bondscoach Stanislav Cherchesov dreef enigszins de spot met Cristiano Ronaldo door demonstratief een flesje met Coca-Cola op te drinken tijdens de persconferentie. Boedapest kleurde Oranje voorafgaand aan het duel met Tsjechië in de achtste finale. Het was helaas niet voldoende om de vroegtijdige uitschakeling op het EK te voorkomen, maar de Oranje mars was even prachtig als altijd. De supporters van Finland waren trots als een pauw dat ze voor het eerst aanwezig waren bij het EK en hadden uitbundig kunnen juichen toen hun land van Denemarken won, maar uit respect voor Christian Eriksen - die het in dat duel aan zijn hart kreeg - besloot men het juichen achterwege te laten. Het feestvolgde daarom alsnog bij de nederlagen tegen Rusland en België. De groepsfase was daarom het eindstation, maar het trotse gevoel was er niet minder om. Álvaro Morata en zijn gezin ontvingen doodsbedreigingen na de poulefase vanwege de kritiek van de Spaanse spits richting de supporters. De aanvaller nam in de achtste finale tegen Kroatië (3-5 winst) sportieve revanche door in de verlenging de cruciale 3-4 aan te tekenen. Doelman Yann Sommer was in de achtste finale tegen regerend wereldkampioen Frankrijk (3-3) de grote held van Zwitserland door de beslissende strafschop van Kylian Mbappé tegen te houden. Hij tekende daarmee voor de stunt van het toernooi, samen met de dappere Zwitsers die in de kwartfinale uiteindelijk strijdbaar onderuit gingen tegen Spanje. Pedri maakte tijdens het EK veel indruk op het middenveld van Spanje. Het pas achttienjarige toptalent van Barcelona werd door bondscoach Luis Enrique zelfs vergeleken met Andrés Iniesta. Na afloop van het toernooi werd hij uitgeroepen tot Best Young Player van Euro 2020. Er klonk applaus voor Leonardo Spinazzola, die in het kwartfinaleduel tussen België en Italië (1-2) zwaar geblesseerd raakte en per brancard van het veld ging. Tot aan de kwartfinale was de Italiaanse back een van de beste spelers van het EK, hetgeen ook op waarde werd geschat door de eveneens klappende fans van de Belgen. Er waren de nodige tranen bij Pierre-Emile Höjbjerg nadat Denemarken ten koste van Tsjechië (1-2) de halve finale van het EK wist te bereiken. De emoties hadden alles te maken met het hartfalen van zijn goede vriend Christian Eriksen in het openingsduel met Finland. Giorgio Chiellini deed duidelijk aan mindgames richting Jordi Alba voorafgaand aan de strafschoppenserie tussen Italië en Spanje. Het leek te helpen, want de Italianen wisten uiteindelijk de finale van het EK te bereiken. Wanhoop bij Manuel Locatelli na zijn gemiste strafschop tegen Spanje. De middenvelder werd vervolgens tijdens de gehele strafschoppenreeks troostend vastgehouden door zijn captain Giorgio Chiellini. Björn Kuipers beleefde zondagavond het hoogtepunt van zijn loopbaan met het fluiten van de EK-finale op Wembley. Een dag later werd de toparbiter door de KNVB tot bondsridder benoemd. Leonardo Spinazzola verscheen na afloop van de EK-finale al lachend op het veld van Wembley. De pechvogel kreeg van zijn Italiaanse ploeggenoten de eer om als eerste speler de winnaarsmedaille in ontvangst te nemen. Hét bewijs van de teamgeest bij de Italiaanse ploeg. Bukayo Saka is ontroostbaar na zijn gemiste strafschop, waardoor de Europese droom van Engeland definitief ten einde kwam. Bondscoach Gareth Southgate nam na afloop uitgebreid de tijd om hem een hart onder de riem te steken en ook zijn club Arsenal nam het op voor de op sociale media bekritiseerde tiener. 'Jouw persoonlijkheid, jouw karakter en jouw lef maken je tot een held', besloot de club over de 19-jarige die het lot van de natie op zijn schouders moet dragen. Groot feest in onder meer de hoofdstad Rome nadat Italië via strafschoppen de Europese titel in de wacht wist te slepen. De ploeg is nu 34 duels op rij ongeslagen en nadert een wereldrecord. Enkel Spanje en Brazilië wisten het ooit tot 35 interlands op rij zonder nederlaag te schoppen en dat lijkt beslist geen onhaalbare kaart voor het sterkste team van dit Europees kampioenschap.

