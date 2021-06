Deze legendes laat Cristiano Ronaldo achter zich met interlandgoalrecord

Woensdag, 23 juni 2021 om 22:34 Dankzij zijn twee goals tegen Frankrijk heeft Cristiano Ronaldo nu een wereldrecord in handen: net als de Iraniër Ali Daei maakte hij 109 doelpunten voor zijn land. In onderstaand onderzicht zie je welke legendes de Portugese goalgetter allemaal achter zich laat en welke nog actieve spelers uit de top 30 zijn record in de toekomst eventueel kunnen benaderen. Edin Dzeko: 59 goals in 114 interlands voor Bosnië & Herzegovina (2007-heden). David Villa: 59 goals in 98 interlands voor Spanje (2005-2014). Ahmed Radhi: 62 goals in 121 interlands voor Irak (1982-1997). Zlatan Ibrahimovic: 62 goals in 118 interlands voor Zweden (2001-heden). Ronaldo Nazário: 62 goals in 98 interlands voor Brazilië (1994-2006). Luis Suárez: 63 goals in 120 interlands voor Uruguay (2007-heden). Romelu Lukaku: 63 goals in 96 interlands voor België (2010-heden). Didier Drogba: 65 goals in 105 interlands voor Ivoorkust (2002-2014). Robbie Keane: 68 goals in 146 interlands voor Ierland (1998-2016). Carlos Ruiz: 68 goals in 133 interlands voor Guatamala (1998-2016). Neymar: 68 goals in 107 interlands voor Brazilië (2010-heden). Gerd Müller: 68 goals in 62 interlands voor Duitsland (1966-1974). Hossam Hassan: 69 goals in 178 interlands voor Egypte (1985-2006). Robert Lewandowski: 69 goals in 122 interlands voor Polen (2008-heden). Stern John: 70 goals in 115 interlands voor Trinidad & Tobago (1995-2011). Piyapong Pue-on: 70 goals in 100 interlands voor Thailand (1981-1997). Miroslav Klose: 71 goals in 137 interlands voor Duitsland (2001-2014). Kiatisuk Senamuang: 71 goals in 134 interlands voor Thailand (1993-2007). Majed Abdullah: 72 goals in 140 interlands voor Saudi-Arabië (1978-1994). Sunil Chhetri: 72 goals in 112 interlands voor India (2005-heden). Lionel Messi: 73 goals in 147 interlands voor Argentinië (2005-heden). Kunishige Kamamoto: 75 goals in 76 interlands voor Japan (1964-1977). Sándor Kocsis: 75 goals in 68 interlands voor Hongarije (1948-1956). Ali Mabkhout: 76 goals in 93 interlands voor V.A.E. (2009-heden). Pelé: 77 goals in 91 interlands voor Brazilië (1956-1971). Hussein Saeed Mohammed: 78 goals in 137 interlands voor Irak (1976-1990). Ferenc Puskás: 84 goals in 85 interlands voor Hongarije (1947-1956). Mokhtar Dahari: 86 goals in 131 interlands voor Maleisië (1972-1985). Ali Daei: 109 goals in 149 interlands voor Iran (1993-2006). Cristiano Ronaldo: 109 goals in 177 interlands voor Portugal (2003-heden).

