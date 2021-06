Ajax valt net buiten de boot op lijst van best vertegenwoordigde clubs op EK

Vrijdag, 11 juni 2021 om 08:30 Er zijn in totaal 212 clubs die minimaal één speler afstaan aan het EK, waaronder zes clubs uit de Eredivisie. PEC Zwolle (Lam) en FC Groningen (Suslov) hebben één EK-ganger, Feyenoord (Berghuis, Kökcü, Bozeník) en AZ ( Wijndal, Koopmeiners, Bizot) drie, PSV vier (Malen, Gakpo, Dumfries, Mvogo) en Ajax spant de kroon met vijf ( Gravenberch, Klaassen, Blind, Timber, Stekelenburg). De Amsterdammers bezetten daarmee de 33e plaats in het lijstje van clubs die de meeste clubs afstaan. Hieronder vind je de top 30, waarbij informatieverstrekker Transfermarkt in het geval van een gelijk aantal internationals kijkt naar de marktwaarde om te bepalen wie hoger staat. PSV staat 47e, AZ 64e en Feyenoord 66e. VfL Wolfsburg | 6 spelers, marktwaarde 85,6 miljoen euro | Wout Weghorst, Xaver Schlager, Josip Brekalo, Kevin Mbabu, Admir Mehmedi en Pavao Pervan. Eintracht Frankfurt | 6 spelers, marktwaarde 88,7 miljoen euro | André Silva, Martin Hinteregger, Djibril Sow, Kevin Trapp, Steven Zuber en Stefan Isanker. Hoffenheim | 6 spelers, marktwaarde 99 miljoen euro | Andrej Kramaric, Christoph Baumgartner, Florian Grillitsch, Stefan Posch, Robert Skov en Pavel Kaderabek. Sassuolo | 6 spelers, marktwaarde 101,3 miljoen euro | Domenico Berardi, Manuel Locatelli, Giacomo Raspadori, Mert Müldür, Kaan Aynan en Lukas Haraslin. Real Madrid | 6 spelers, marktwaarde 245 miljoen euro | Raphaël Varane, Thibaut Courtois, Toni Kroos, Eden Hazard, Karim Benzema en Luka Modric. PSG | 6 spelers, marktwaarde 310 miljoen euro | Kylian Mbappé, Marco Verratti, Presnel Kimpembe, Pablo Sarabia, Danilo Pereira en Alessandro Florenzi. Ferencvaros | 7 spelers, marktwaarde 8,75 miljoen euro | Dénes Dibusz, Oleksandr Zubkov, Robert Mak, Endre Botka, Dávid Sigér, Gergo Lovrencsics en Ádám Bogdán. Shakhtar Donetsk | 7 spelers, marktwaarde 37,3 miljoen euro | Mykola Matvienko, Anatoliy Trubin, Taras Stepanenko, Marlos, Sergiy Kryvtsov, Andriy Pyatov en Georgiy Sudakov. Zenit Sint-Petersburg | 7 spelers, marktwaarde 44,3 miljoen euro | Artem Dzyuba, Dejan Lovren, Daler Kuzyaev, Vyacheslav Karavaev, Magomed Ozdoev, Andrey Mostovoy en Yuri Zhirkov. Leeds United | 7 spelers, marktwaarde 89 miljoen euro | Kalvin Phillips, Diego Llorente, Robin Koch, Liam Cooper, Tyler Roberts, Ezgjan Alioski en Mateusz Klich. LOSC Lille | 7 spelers, marktwaarde 105,3 miljoen euro | Renato Sanches, Mike Maignan, Yusuf Yazici, Zeki Celik, Domagoj Bradaric, Burak Yilmaz en José Fonte. Wolverhampton Wanderers | 7 spelers, marktwaarde 172 miljoen euro | Rúben Neves, Adama Traoré, Leander Dendoncker, Nélson Semedo, Conor Coady, Rui Patrício en João Moutinho. Leicester City | 7 spelers, marktwaarde 176 miljoen euro | Youri Tielemans, Caglar Söyüncü, Timothy Castagne, Dennis Praet, Cengiz Ünder, Kasper Schmeichel en Danny Ward. Atlético Madrid | 7 spelers, marktwaarde 310 miljoen euro | Marcos Llorente, João Félix, Koke, Yannick Carasco, Thomas Lemar, Kieran Trippier en Sime Vrsaljko. Dinamo Zagreb | 8 spelers, marktwaarde 85 miljoen euro | Josko Gvardiol, Dominik Livakovic, Luka Ivanusec, Bruno Petkovic, Mislav Orsic, Arijan Ademi, Mario Gavranovic en Stefan Ristovski. Napoli | 8 spelers, marktwaarde 222 miljoen euro | Piotr Zielinski, Lorenzo Insigne, Fabián Ruiz, Giovanni Di Lorenzo, Alex Meret, Eljif Elmas, Stanislav Lobotka en Dries Mertens. Tottenham Hotspur | 8 spelers, marktwaarde 229 miljoen euro | Harry Kane, Pierre-Emile Höjbjerg, Gareth Bale, Ben Davies, Toby Alderweireld, Joe Rodon, Moussa Sissoko en Hugo Lloris. Barcelona | 8 spelers, marktwaarde 333 miljoen euro | Frenkie de Jong, Pedri, Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé, Clément Lenglet, Jordi Alba, Sergio Busquets en Martin Braithwaite. Internazionale | 8 spelers, marktwaarde 425 miljoen euro | Romelu Lukaku, Nicolò Barella, Milan Skriniar, Alessandro Bastoni, Stefan de Vrij, Marcelo Brozovic, Christian Eriksen en Ivan Perisic. Atalanta | 9 spelers, marktwaarde 199 miljoen euro | Robin Gosens, Ruslan Malinovskyi, Remo Freuler, Marten de Roon, Mario Pasalic, Matteo Pessina, Rafael Tolói, Aleksey Miranchuk en Joakim Maehle. RB Leipzig | 9 spelers, marktwaarde 224 miljoen euro | Dani Olmo, Marcel Sabitzer, Lukas Klostermann, Konrad Laimer, Yussuf Poulsen, Emil Forsberg, Willi Orban, Marcel Halstenberg en Péter Gulácsi. Liverpool | 9 spelers, marktwaarde 252 miljoen euro | Andrew Robertson, Diogo Jota, Georginio Wijnaldum, Thiago, Ozan Kabak, Jordan Henderson, Harry Wilson, Xherdan Shaqiri en Neco Williams. Borussia Mönchengladbach | 10 spelers, marktwaarde 218,5 miljoen euro | Florian Neuhaus, Marcus Thuram, Denis Zakaria, Matthias Ginter, Nico Elvedi, Jonas Hofmann, Breel Embolo, Stefan Lainer, Valentino Lazaro en Yann Sommer. Borussia Dortmund | 10 spelers, marktwaarde 326 miljoen euro | Jadon Sancho, Jude Bellingham, Raphaël Guerreiro, Manuel Akanji, Thorgan Hazard, Emre Can, Thomas Delaney, Mats Hummels, Thomas Meunier en Axel Witsel. Manchester United | 10 spelers, marktwaarde 432 miljoen euro | Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Paul Pogba, Harry Maguire, Luke Shaw, Scott McTominay, Victor Lindelöf, Dean Henderson, Daniel James en David De Gea. Dinamo Kiev | 11 spelers, marktwaarde 81,7 miljoen euro | Viktor Tsygankov, Vitaliy Mykolenko, Mykola Shaparenko, Ilya Zabarnyi, Oleksandr Karavaev, Tomasz Kedziora, Georgiy Bushchan, Sergiy Sydorchuk, Denys Popov, Artem Besedin en Oleksandr Tymchyk. Juventus | 11 spelers, marktwaarde 346,5 miljoen euro | Matthijs de Ligt, Federico Chiesa, Cristiano Ronaldo, Álvaro Morata, Adrien Rabiot, Merih Demiral, Wojciech Szczesny, Federico Bernardeschi, Aaron Ramsey, Leonardo Bonucci en Giorgio Chiellini. Bayern München | 14 spelers, marktwaarde 691 miljoen euro | Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Serge Gnabry, Kingsley Coman, Leroy Sané, Robert Lewandowski, David Alaba, Lucas Hernández, Jamal Musiala, Niklas Süle, Benjamin Pavard, Thomas Müller, Corentin Tolisso en Manuel Neuer. Manchester City | 15 spelers, marktwaarde 810 miljoen euro | Kevin De Bruyne, Raheem Sterling, Phil Foden, Rúben Dias, Rodri, Bernardo Silva, João Cancelo, Ferran Torres, Aymeric Laporte, Ilkay Gündogan, Nathan Aké, John Stones, Kyle Walker, Oleksandr Zinchenko en Eric García. Chelsea | 17 spelers, marktwaarde 589 miljoen euro | Mason Mount, Kai Havertz, Timo Werner, N’golo Kanté, Mateo Kovacic, Ben Chilwell, Jorginho, Reece James, Kurt Zouma, Andreas Christensen, Antonio Rüdiger, Ethan Ampadu, César Azpiliqueta, Emerson, Billy Gilmour, Michy Batshuayi en Olivier Giroud.

