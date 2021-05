De Jong blijft De Ligt in Groep C op EK ruim voor als duurste speler

Maandag, 31 mei 2021 om 08:00 Het Nederlands elftal is op het EK op papier favoriet in Groep C, waar Oostenrijk, Oekraïne en Noord-Macedonië de tegenstanders zijn. Ook als we kijken naar de marktwaarde van alle spelers in de groep van Oranje, steekt het team van Frank de Boer er met kop en schouders bovenuit. In de top dertig van spelers met de hoogste marktwaarde zijn liefst zeventien spelers van het Nederlands elftal terug te vinden. Oranje domineert met acht spelers de top tien en levert met Frenkie de Jong de duurste speler in de poule. Alle cijfers in onderstaand overzicht zijn afkomstig van de toonaangevende website Transfermarkt. Daley Blind (Nederland, Ajax): 15 miljoen euro Denzel Dumfries (Nederland, PSV): 16 miljoen euro Teun Koopmeiners (Nederland, AZ): 16,5 miljoen euro Davy Klaassen (Nederland, Ajax): 17 miljoen euro Vitaliy Mykolenko (Oekraïne, Dynamo Kiev): 17 miljoen euro Eljif Elmas (Noord-Macedonie, Napoli): 17 miljoen euro Owen Wijndal (Nederland, AZ): 17,5 miljoen euro Martin Hinteregger (Oostenrijk, Eintracht Frankfurt): 18 miljoen euro Florian Grillitsch (Oostenrijk, TSG Hoffenheim): 18 miljoen euro Cody Gakpo (Nederland, PSV): 18 miljoen euro Sasa Kalajdzic (Oostenrijk, VfB Stuttgart): 22 miljoen euro Christoph Baumgartner (Oostenrijk, TSG Hoffenheim): 22 miljoen euro Marten de Roon (Nederland, Atalanta): 23 miljoen euro Oleksandr Zinchenko (Oekraïne, Manchester City): 25 miljoen euro Viktor Tsygankov (Oekraïne, Dynamo Kiev): 25 miljoen euro Konrad Laimer (Oostenrijk, RB Leipzig): 26 miljoen euro Xaver Schlager (Oostenrijk, VfL Wolfsburg): 27 miljoen euro Georginio Wijnaldum (Nederland, Liverpool): 30 miljoen euro Wout Weghorst (Nederland, VfL Wolfsburg): 30 miljoen euro Ruslan Malinovskyi (Oekraïne, Atalanta): 30 miljoen euro Donny van de Beek (Nederland, Manchester United): 30 miljoen euro Donyell Malen (Nederland, PSV): 30 miljoen euro Nathan Aké (Nederland, Manchester City): 32 miljoen euro Ryan Gravenberch (Nederland, Ajax): 33 miljoen euro Marcel Sabitzer (Oostenrijk, RB Leipzig): 42 miljoen euro Memphis Depay (Nederland, Olympique Lyon): 45 miljoen euro Stefan de Vrij (Nederland, Internazionale): 50 miljoen euro David Alaba (Oostenrijk, Real Madrid): 55 miljoen euro Matthijs de Ligt (Nederland, Juventus): 75 miljoen euro Frenkie de Jong (Nederland, Barcelona): 90 miljoen euro

