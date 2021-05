In beeld: Oranje-selectie werkt eerste training af in Lagos

Zondag, 30 mei 2021 om 14:00 Het Nederlands elftal heeft zondagmiddag de eerste training afgewerkt in Portugal, waar de ploeg van bondscoach Frank de Boer zich voorbereidt op het EK. Frenkie de Jong, Georginio Wijnaldum, Nathan Aké ontbraken nog om uiteenlopende redenen. Matthijs de Ligt haakte al snel af. Na een uitgebreide warming-up hield hij het voor gezien. Hij keerde even later nog wel terug op het veld voor individuele oefeningen.

