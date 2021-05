Gravenberch stoot Malen en Onana van de troon als duurste Eredivisie-speler

Vrijdag, 28 mei 2021 om 00:15 Nu de Eredivisie ten einde is, heeft de toonaangevende website Transfermarkt de marktwaarde van de beste spelers herberekend. In onderstaande lijst zijn voornamelijk spelers van Ajax, AZ, Feyenoord en PSV te vinden. André Onana en Donyell Malen waren lange tijd de duurste spelers van de Eredivisie. Zij hebben die titel moeten overdragen aan Ryan Gravenberch, die met kop en schouders boven de rest uitsteekt. Alle cijfers in onderstaand overzicht zijn afkomstig van Transfermarkt. Achter de huidige marktwaarde staat de waarde van de betreffende speler tijdens de laatste wijziging van de website. Lutsharel Geertruida (22, Feyenoord): 8 miljoen euro. Marktwaarde in maart 2021: 6 miljoen euro. Jesper Karlsson (22, AZ): 8 miljoen euro. Marktwaarde in maart 2021: 7,5 miljoen euro. Perr Schuurs (21, Ajax): 8 miljoen euro. Marktwaarde in maart 2021: 9 miljoen euro. Devyne Rensch (18, Ajax): 8 miljoen euro. Marktwaarde in maart 2021: 5,5 miljoen euro. Justin Bijlow (23, Feyenoord): 8 miljoen euro. Marktwaarde in maart 2021: 9 miljoen euro. Joey Veerman (22, sc Heerenveen): 8,5 miljoen euro. Marktwaarde in maart 2021: 7 miljoen euro. Ibrahim Sangaré (23, PSV): 9 miljoen euro. Marktwaarde in maart 2021: 10,5 miljoen euro. Luis Sinisterra (21, Feyenoord): 9 miljoen euro. Marktwaarde in maart 2021: 10 miljoen euro. Fredrik Midtsjö (27, AZ): 10 miljoen euro. Marktwaarde in maart 2021: 10 miljoen euro. Jurriën Timber (19, Ajax): 11 miljoen euro. Marktwaarde in maart 2021: 9 miljoen euro. Mohamed Ihattaren (19, PSV): 12 miljoen euro. Marktwaarde in maart 2021: 14 miljoen euro. Mario Götze (28, PSV): 12 miljoen euro. Marktwaarde in maart 2021: 12 miljoen euro. Orkun Kökcü (20, Feyenoord): 12 miljoen euro. Marktwaarde in maart 2021: 12 miljoen euro. Steven Berghuis (29, Feyenoord): 12 miljoen euro. Marktwaarde in maart 2021: 12 miljoen euro. Myron Boadu (20, AZ): 14 miljoen euro. Marktwaarde in maart 2021: 12 miljoen euro. Edson Álvarez (23, Ajax): 14 miljoen euro. Marktwaarde in maart 2021: 12 miljoen euro. Calvin Stengs (22, AZ): 14 miljoen euro. Marktwaarde in maart 2021: 15 miljoen euro. Daley Blind (31, Ajax): 15 miljoen euro. Marktwaarde in maart 2021: 15 miljoen euro. Mohammed Kudus (20, Ajax): 15 miljoen euro. Marktwaarde in maart 2021: 15 miljoen euro. Denzel Dumfries (25, PSV): 16 miljoen euro. Marktwaarde in januari 2021: 18 miljoen euro. Philipp Max (27, PSV): 16 miljoen euro. Marktwaarde in oktober 2020: 15 miljoen euro. Noni Madueke (19, PSV): 16 miljoen euro. Marktwaarde in maart 2021: 14 miljoen euro. Teun Koopmeiners (23, AZ): 16,5 miljoen euro. Marktwaarde in maart 2021: 17,5 miljoen euro. Davy Klaassen (28, Ajax): 17 miljoen euro. Marktwaarde in maart 2021: 14 miljoen euro. Noussair Mazraoui (23, Ajax): 17 miljoen euro. Marktwaarde in maart 2021: 17 miljoen euro. Owen Wijndal (21, AZ): 17,5 miljoen euro. Marktwaarde in maart 2021: 15 miljoen euro. Dusan Tadic (32, Ajax): 18 miljoen euro. Marktwaarde in oktober 2020: 20 miljoen euro. Cody Gakpo (22, PSV): 18 miljoen euro. Marktwaarde in januari 2021: 14 miljoen euro. Marcos Senesi (24, Feyenoord): 19 miljoen euro. Marktwaarde in maart 2021: 20 miljoen euro. Nicolás Tagliafico (28, Ajax): 22 miljoen euro. Marktwaarde in januari 2021: 25 miljoen euro. Lisandro Martínez (23, Ajax): 23 miljoen euro. Marktwaarde in maart 2021: 22 miljoen euro. Antony (21, Ajax): 25 miljoen euro. Marktwaarde in maart 2021: 25 miljoen euro. Sébastien Haller (26, Ajax): 27 miljoen euro. Marktwaarde in oktober 2020: 30 miljoen euro. David Neres (24, Ajax): 27 miljoen euro. Marktwaarde in maart 2021: 30 miljoen euro. André Onana (25, Ajax): 30 miljoen euro. Marktwaarde in maart 2021: 30 miljoen euro. Donyell Malen (22, Ajax) 30 miljoen euro. Marktwaarde in maart 2021: 30 miljoen euro. Ryan Gravenberch (19, Ajax): 33 miljoen euro. Marktwaarde in maart 2021: 28 miljoen euro.

