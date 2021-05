Hoeveel minuten maakten de Oranje-internationals nu echt bij club en land?

Bij de definitieve EK-selectie was er veel te doen om het aantal speelminuten van de Oranje-internationals. Steven Bergwijn viel af omdat hij te weinig in actie kwam bij Tottenham en Donny van de Beek mocht wel mee, terwijl hij minder had gespeeld. Bondscoach Frank de Boer meldde op de persconferentie echter per abuis dat de middenvelder van Manchester United meer dan 4.000 minuten had gespeeld. Later bleek dat hij de cijfers van Davy Klaassen oplas, dus hoe zit het nu echt? De statistieken zijn gebaseerd op informatie van FootballCritic en Transfermarkt.