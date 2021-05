De negen wereldkampioenen die in de EK-selectie van Frankrijk ontbreken

Dinsdag, 18 mei 2021 om 22:05 Frankrijk is een van de favorieten voor de winst van het komende EK. Bondscoach Didier Deschamps heeft op vrijwel iedere positie een driedubbele bezetting van hoog niveau tot zijn beschikking. Dat heeft ertoe geleid dat liefst negen winnaars van het WK in 2018 buiten de boot zijn gevallen en niet tot de selectie van les Bleus behoren. Een overzicht. Adil Rami (Boavista - 36 interlands, 1 doelpunt) Steven Nzonzi (Stade Rennes op huurbasis van AS Roma - 20 interlands) Benjamin Mendy (Manchester City - 10 interlands) Djibril Sidibé (AS Monaco - 18 interlands, 1 doelpunt) Florian Thauvin (Tigres UANL - 10 interlands, 1 doelpunt) Samuel Umtiti (Barcelona - 31 interlands, 4 doelpunten) Alphonse Areola (Fulham op huurbasis van Paris Saint-Germain - 3 interlands) Nabil Fekir (Real Betis - 25 interlands, 2 doelpunten) Blaise Matuidi (Inter Miami - 84 interlands, 9 doelpunten)

