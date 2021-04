Hoe is het met de talenten van Jong Ajax die in 2018 kampioen werden?

Woensdag, 28 april 2021 om 10:46 Jong Ajax schreef op 28 april 2018 geschiedenis door als eerste beloftenploeg beslag te leggen op de titel in de Keuken Kampioen Divisie. Sindsdien zijn enkele spelers doorgegroeid naar de hoofdmacht en maakten anderen een stap naar een mooie Europese club als Paris Saint-Germain, Club Brugge of Bayer Leverkusen. Weer anderen zochten een exotisch avontuur op en slechts twee van hen zijn niet meer actief als profvoetballer. Voetbalzone gaat terug in de tijd en zet in een alfabetisch overzicht uiteen hoe het nu gaat met de kampioenen van toen. Norbert Alblas was een van de vijf (!) keepers in de toenmalige selectie van Jong Ajax. Van hen kwam hij met dertien wedstrijden wel nipt tot de meeste optredens, ondanks dat hij de eerste drie maanden van het seizoen aan zich voorbij moest laten gaan met een polsblessure. Daar zou het echter wel bij blijven voor hem, want verder dan de bank kwam hij nooit bij de hoofdmacht. Na het kampioensjaar verkaste hij naar NEC, waar hij na twee seizoenen op het tweede plan in de huidige jaargang de rol van vaste eerste doelman heeft bemachtigd. De toen achttienjarige Navajo Bakboord werd halverwege het kampioensjaar doorgeschoven vanuit Ajax Onder-19 en had met twee basisplaatsen en een invalbeurt een marginale rol in de titel. Het seizoen erna kwam hij echter al tot 21 optredens, waarmee hij Heracles Almelo overtuigde om hem te kopen voor een onbekende transfersom. Bij de Eredivisie-club sloeg het noodlot echter keihard toe voor de jeugdinternational, want twee horrorblessures houden hem al ruim anderhalf jaar aan de kant. Toch blijft hij hoopvol dat hij de top kan halen, meldde hij in januari aan Voetbalzone. “Mijn droom blijft om ooit bij een Engelse topclub te spelen.” Mitchel Bakker was in het kampioensjaar pas zeventien jaar oud, maar kwam toch al tot zeventien wedstrijden. Ook zat hij geregeld op de bank bij het eerste elftal. Toch zou hij nooit verder komen dan twee optredens in de hoofdmacht, dus kwam zijn transfervrije overstap naar het grote Paris Saint-Germain in de zomer van 2019 als een grote verrassing. Inmiddels heeft hij zijn naam daar echter weten te vestigen en mag hij dit seizoen zeer regelmatig aantreden met Neymar & Co. Dit seizoen speelde hij bijvoorbeeld al acht keer mee in de Champions League en dat aantal kan nog verder oplopen als trainer Mauricio Pochettino hem speeltijd gunt in de halve finale tegen Manchester City. Leon Bergsma kwam in het kampioensjaar tot liefst 33 wedstrijden en droeg geregeld de aanvoerdersband, maar kon de stap naar de hoofdmacht vervolgens nooit maken. In 2018 werd hij transfervrij opgepikt door AZ, waar hij wel tot drie optredens in de Eredivisie kwam. In de tweede helft van vorig seizoen werd hij verhuurd aan FC Den Bosch en in september maakte hij de definitieve overstap naar FC Aarau, dat actief is op het tweede niveau van Zwitserland. De oud-club van René van der Gijp gaf aan dat Bergsma’s verleden in Amsterdam een van de redenen was om hem aan te trekken en de centrale verdediger mag zich inmiddels een vaste waarde noemen in het Alpenland. Teun Bijleveld werd in de zomer van 2017 overgenomen van AZ Onder-19 en groeide bij Jong Ajax direct uit tot een vaste waarde. De toen achttienjarige middenvelder kwam tot liefst 29 wedstrijden, waarin hij goed was voor twee goals en zeven assists. Tot een grote doorbraak bij Ajax I leidde het echter niet, want debuteren in de Johan Cruijff ArenA deed hij nooit. Wel was hij in zijn tweede jaar geregeld aanvoerder van Jong Ajax, dat hem in 2019 uitzwaaide. Bijleveld vervolgde zijn loopbaan bij Heracles Almelo en mag zichzelf daar nu een gewaardeerd lid van de selectie noemen. In twee jaar tijd staat zijn teller al op 39 Eredivisie-wedstrijden. Stan van Bladeren was aan het begin van het kampioensjaar de eerste doelman, maar hij had liefst vijf concurrenten die op zijn plekje onder de lat aasden. Trainer Michael Reiziger rouleerde veel tussen hen, waardoor Van Bladeren niet verder kwam dan negen wedstrijden. Desondanks genoot hij met volle teugen van dat memorabele seizoen. “Het was voor mij een prachtige tijd en ik heb heel veel te danken aan de mensen bij Ajax”, sprak de nu 23-jarige doelman recent uit in gesprek met Voetbalzone. Hij bleef nog twee jaar bij de Amsterdammers, al speelde hij in zijn laatste seizoen geen minuut meer door de komst van Kjell Scherpen bij Jong Ajax. Momenteel staat hij onder contract bij het Deense Silkeborg IF, dat in de jacht op promotie hoopt te profiteren van zijn titelstrijdervaring. Reda Boultam mag zichzelf ook voor altijd onderdeel noemen van de ploeg die met Jong Ajax de titel pakte. Toch was zijn aandeel beperkt. Hij mocht viermaal invallen en gaf daarin geen goals of assists. Zijn cijfers waren ongetwijfeld beter geworden als hij in november geen breuk in zijn voet opliep, maar helaas voor hem stond hij daardoor maanden langs de kant. Wel kon hij aan het einde van het seizoen het feestje vieren met zijn medespelers, om vervolgens naar Italië te verkassen. Hij speelde twee jaar bij Cremonese, dat hem in 2020 naar Triestina liet vertrekken. Vanuit daar werd hij halverwege het seizoen verhuurd aan Serie C-club Salernitana, dat hem aan het einde van het seizoen verplicht overkoopt voor 200.000 euro. Mateo Cassierra werd in 2016 met zeer grote verwachtingen naar Europa gehaald door Ajax. De Amsterdammers betaalden destijds 5,5 miljoen euro voor de Colombiaanse spits, die zich op Eredivisie-niveau als achttienjarige niet echt kon onderscheiden. In de Keuken Kampioen Divisie lukte hem dat wel. In het kampioensjaar was hij met achttien goals en acht assists van zeer grote waarde voor het elftal van Michael Reiziger. Zijn hoogtepunt? Een goal en een assist in de beslissende laatste speelronde tegen MVV Maastricht (2-1). Nadien bleef hij nog een jaar actief in Amsterdam, om vervolgens te worden verhuurd aan FC Groningen en het Argentijnse Racing Club. Tegenwoordig speelt de spits voor het Portugese Belenenses, waar hij zich vorige week nog liet gelden met twee goals tegen koploper Sporting Portugal. In de zomer van 2017 pikte Ajax Danilo op bij het Braziliaanse Santos en in maart 2018 maakte hij zijn eerste minuten in het Nederlandse betaalde voetbal. Verder speelde hij nog bij de Onder-19, dus zijn bijdrage in de titelstrijd van ‘Jong’ bleef beperkt tot 72 minuten. Desondanks mocht hij de prijs wel op zijn palmares bijschrijven en het jaar erna haakte hij stevig aan bij Jong Ajax. In zijn tweede seizoen maakte hij negentien goals, terwijl hij ook in zijn derde jaargang op dreef was. Op huurbasis bij FC Twente laat hij in het huidige seizoen bovendien zien ook de Eredivisie goed aan te kunnen. De teller staat al op vijftien treffers en het keuzemoment voor Ajax komt dichterbij. Krijgt hij volgend seizoen een kans in de Johan Cruijff ArenA of vindt Marc Overmars dit een goed moment om te cashen? Damil Dankerlui mag zich ook kampioen met Jong Ajax noemen, al vertrok hij in de winterse transferperiode naar Willem II. In de eerste seizoenshelft was hij echter bijna altijd basisspeler in het elftal van Michael Reiziger, dus hij heeft zonder meer zijn waarde gehad voor de Amsterdammers. In Tilburg groeide hij uit tot volwaardige Eredivisie-speler en hetzelfde bewijst hij sinds de zomer van 2020 bij FC Groningen. Ook mag de rechtsback zich sinds maart van dit jaar Surinaams international noemen. Nadat Vince Gino Dekker in 2016/17 indruk maakte met drie goals en drie assists, had het seizoen erna zijn grote doorbraak moeten worden in Amsterdam. De linksbuiten en toenmalig jeugdinternational doorliep de hele jeugdopleiding en had ook een rolletje in het kampoensjaar, maar die bleef door een bijzonder ernstige knieblessure beperkt. Hij liep de kwetsuur in november 2016 op en kwam pas in maart 2018 weer binnen de lijnen. Na vier invalbeurten zat zijn tijd in Amsterdam er op. Een half jaar bij Jong AZ leverde niets op en ook een avontuur bij Go Ahead Eagles bood geen soelaas. Opvallend was dat hij in Deventer daags voor een belangrijke wedstrijd besloot om een rapnummer uit te brengen onder zijn artiestennaam VG. Tegenwoordig voetbalt hij bij SV Spakenburg. Danilho Doekhi kende een sterk seizoen bij Jong Ajax, waar hij 33 keer meespeelde. Hij maakte zelfs zoveel indruk dat hij een transfer naar Vitesse verdiende voor een onbekende transfersom. In Arnhem heeft hij inmiddels bijna honderd wedstrijden op zijn naam staan, waaronder de recente finale van de TOTO KNVB Beker tegen Ajax. Daarin ging hij met 2-1 ten onder tegen zijn oude werkgever, maar voor de jeugdinternational is het vast niet zijn laatste kans op een prijs. Hij wordt vaak getipt om na dit seizoen een fraaie vervolgstap te maken en een terugkeer naar Ajax is daarbij niet uitgesloten. Hoewel Carel Eiting in het kampioensjaar van Jong Ajax geregeld aan mocht sluiten bij de hoofdmacht, heeft hij met achttien optredens toch een flink aandeel gehad in de titel. De creatieveling was daarin goed voor vier goals en elf assists. Sindsdien heeft de middenvelder ook zijn waarde gehad voor de hoofdmacht, maar een onomstreden basisspeler werd hij tot nu toe niet. In december legde hij aan Voetbalzone hij dat hij zich dit seizoen heeft laten verhuren aan het Engelse Huddersfield Town om lichamelijk sterker te worden. Een zware knieblessure belemmerde hem nadien maanden van die missie, maar inmiddels is hij weer fit. Na dit seizoen heeft hij nog een eenjarig contract bij Ajax. De destijds zeventienjarige Jurgen Ekkelenkamp kende in 2017 een topseizoen bij Ajax Onder-19, waar hij met 23 goals in 22 duels liet zien klaar te zijn voor een volgende stap. Op 9 april 2018 volgde zijn debuut bij Jong Ajax, wat hij opluisterde met een treffer tegen FC Den Bosch. Het bleek voor dat seizoen zijn enige optreden in de formatie van Michael Reiziger, want hij stoomde direct door naar Ajax 1. Inmiddels zijn we drie jaar verder en is Ekkelenkamp nog steeds actief bij de Amsterdammers. Hij speelde in de tussentijd 47 keer in de Keuken Kampioen Divisie en 22 keer in de Eredivisie. Zijn meest memorabele moment? Het neerhalen van Cristiano Ronaldo op een cruciaal moment in de kwartfinale van de Champions League van 2019. Zian Flemming maakte zijn debuut in het betaalde voetbal tijdens het kampioenjaar van Jong Ajax. Tegen Jong PSV was hij meteen goed voor een goal en een assist. Later voegde hij daar in 24 optredens nog vijf treffers bij, waarmee hij een flink aandeel had in de zegetocht. Hij verdiende er zelfs een transfer naar PEC Zwolle mee, al bleek de overstap naar de Eredivisie in eerste instantie teg root voor de toen pas achttienjarige belofte. Een verhuurbeurt bij NEC bracht hem weer in de juiste flow en dit seizoen laat hij zien de Eredivisie wel aan te kunnen bij Fortuna Sittard. In dit seizoen was de smaakmaker van de Limburgers al goed voor negen Eredivisie-treffers, terwijl hij in de TOTO KNVB Beker ook driemaal doel trof in twee optredens. De toen achttienjarige Jasper ter Heide sloot dat seizoen vast aan bij de de selectie van Jong Ajax, maar speelde geen minuut in het kampioensjaar. In de twee jaargangen daarna kwam hij wel tot 31 wedstrijden, terwijl hij zelfs eenmaal de aanvoerdersband mocht dragen. Afgelopen zomer streek hij neer bij SC Cambuur, met wie hij promotie naar de Eredivisie heeft afgedwongen. Na zes wedstrijden in de basis te zijn gestart, verloor hij echter zijn basisplaats. Als invaller maakt hij nog wel geregeld minuten in Leeuwarden, dus mag hij hopen op een nazomers debuut in de hoogste afdeling van het Nederlandse voetbal. Ajax betaalde in de zomer van 2017 een som van 3,5 miljoen euro om de zeventienjarige belofte Victor Jensen over te nemen van FC Kopenhagen. Na een gewenningsperiode bij de Onder-19 mocht de aanvaller in de tweede seizoenshelft laten zien wat hij in zijn mars had in de Keuken Kampioen Divisie. Verder dan drie invalbeurten en een treffer tegen Helmond Sport kwam hij echter niet in zijn debuutseizoen. Nadien kwam hij wel tot bijna vijftig duels bij Jong Ajax, maar meer dan glimpen van klasse vertoonde hij nog niet. Afgelopen december vierde hij desondanks zijn debuut in de hoofdmacht en nu wordt hij verhuurd aan het Deense Nordsjaelland. Daar hoopt hij ervaring op het hoogste niveau op te doen, zodat hij in zijn resterende twee jaar in Amsterdam meer kan laten zien om zijn transfersom te rechtvaardigen. Na een uitstekend seizoen bij sc Heerenveen werd Dennis Johnsen in de zomer van 2017 gekocht door Ajax. De Amsterdammers betaalden 2,4 miljoen euro en besloten hem eerst een jaartje te laten rijpen bij ‘Jong’. Met zeven goals en acht assists in 27 wedstrijden leek de Noorse vleugelaanvaller de eerste stap te hebben gezet richting een doorbraak bij het eerste elftal, maar niets bleek minder waar. In januari 2019 werd hij terugverhuurd aan Heerenveen en het seizoen erna bracht hij op huurbasis door bij PEC Zwolle. Dat is voorlopig zijn laatste kans in de Eredivisie geweest, want Ajax verkocht hem in augustus voor een bescheiden bedrag aan Venezia uit de Serie B. Boy Kemper was destijds net achttien jaar en haakte als linkervleugelverdediger voorzichtig aan in het kampioensjaar. Zo stond hij op het veld toen SC Cambuur werd verslagen en hij was ook negentig minuten van de partij tegen De Graafschap. Toch is zijn bijdrage beperkt te noemen met slechts vier optredens. In de seizoenen daarna kreeg hij wel meer speeltijd bij Jong Ajax, maar zijn debuut in de hoofdmacht van de Amsterdammers zou hij nooit maken. In 2020 werd hij voor een onbekend bedrag verkocht aan ADO Den Haag, waar hij dit seizoen een vaste waarde is geworden in de Eredivisie. Dominic Kotarski werd halverwege het kampioensjaar van Jong Ajax aangetrokken door de Amsterdammers. Ze betaalden ruim twee miljoen euro om hem op zeventienjarige leeftijd over te nemen van Dinamo Zagreb. Eenmaal aangekomen op De Toekomst moest hij even wennen, maar in de slotfase van de competitie keepte hij zich in de basis. Hij speelde bijvoorbeeld de kampioenswedstrijd en liet daarin glimpen van zijn klasse zien. Momenteel is hij nog altijd doelman bij Jong Ajax, maar een grote doorbraak in de hoofdmacht lijkt ver weg aangezien hij in zestig optredens pas tien keer de nul hield. Hij is duidelijk voorbij gestreefd door Kjell Scherpen en zal deze zomer naar alle waarschijnlijkheid verhuurd of verkocht worden. Rasmus Kristensen speelde in het kampioensseizoen van Jong Ajax ook nog twee potjes mee. Hij werd in winterstop voor 5,5 miljoen euro gekocht van FC Midtjylland en mocht even wennen aan het Ajax-systeem in de Keuken Kampioen Divisie. Snel daarna sloot hij aan bij het eerste elftal, waar hij ondanks twintig optredens in anderhalf jaar tijd nooit kon aarden in de specifieke speelstijl van de Amsterdammers. In de zomer van 2019 werd de rechtsback voor 5 miljoen euro verkocht aan Red Bull Salzburg, waar hij wel is uitgegroeid tot een vaste waarde en dichtbij een doorbraak in de Deense nationale ploeg is. In januari 2018 verraste Ajax met de komst van het Duitse toptalent Nicolas Kühn. Hij kwam voor een som van 2 miljoen euro over van RB Leizpig en maakte eenmaal hersteld van een spierblessure direct zijn opwachting bij Jong Ajax. Toch kwam hij in het kampioensjaar niet verder dan vijf invalbeurten. Het seizoen erna speelde hij wel vaak mee en werd hij zelfs gekroond tot grootste talent van Duitsland, maar het lukte hem steeds niet om zijn stempel echt te drukken op de Amsterdamse beloftenploeg. Met zijn stijl leek hij simpelweg niet te passen bij het spelprincipe van Ajax, waarop Marc Overmars in januari 2020 besloot hem te verhuren aan Bayern München. De Duitse topclub heeft hem inmiddels definitief ingelijfd en in Beierse dienst bloeit Kühn langzaam op. Bij het tweede elftal greep hij onlangs zelfs de titel in de 3. Liga. De Ajax-fans stonden in de zomer van 2017 niet bepaald te springen toen Konstantinos Lamprou met zijn Feyenoord-verleden werd aangetrokken als derde doelman. Ook zijn lengte van 1.78 meter maakte weinig indruk, maar bij het tweede elftal liet hij zien wel degelijk een goede lijnkeeper te zijn. Zijn belangrijkste bijdrage aan de titel leverde hij vijf rondes voor het einde, toen titelkandidaat NEC op bezoek kwam op De Toekomst. Lamprou hield daarin knap de nul (1-0 winst). Nadien bleef hij nog een jaar in Amsterdam plakken en vervolgens kwam hij via Vitesse bij RKC Waalwijk terecht, waar de Griek dit seizoen de eerste doelman is. Ook Noa Lang maakte deel uit van het kampioenselftal van Jong Ajax. De toen achttienjarige buitenspeler had het jaar daarvoor al twee potjes meegespeeld en zette in seizoen 2017/18 de volgende stap met vier goals en twee assists in veertien optredens. Het slot van de titelrace miste hij echter met een meniscusblessure. Zoals bekend groeide zijn niveau daarna gestaag door met optredens in ‘Jong’ en in de hoofdmacht. Vorige zomer stond hij op een kruispunt en besloot hij voor zes miljoen euro de stap te maken naar Club Brugge. Dat is voor hem een gouden greep gebleken, want met zijn veertien goals en acht assists maakt hij een goede kans om in zijn debuutjaar meteen te worden uitgeroepen tot beste speler van de Belgische competitie. Hoewel Peter Leeuwenburgh in de seizoenen voor het kampioensjaar nog wel geregeld mocht keepen voor Jong Ajax, daalde hij in 2017/18 flink in de pikorde. Als vierde doelman mocht hij door blessures nog wel negen keer op de bank plaatsnemen, maar speeltijd zat er niet meer in voor de clubman. Kort na de huldiging verhuisde de voormalig jeugdinternational naar Zuid-Afrika, waar hij inmiddels bijna honderd duels het doel heeft verdedigd bij Cape Town City. Zijn hoogtepunt daar is zonder twijfel het bekertoernooi in zijn eerste seizoen, toen hij in zowel de halve eindstrijd als in de finale de held werd in de beslissende strafschopppenreeks. FC Groningen maakte onlangs bekend dat hij na de zomer transfervrij aansluit, dus komend seizoen kan hij op 27-jarige leeftijd zijn debuut maken in de Eredivisie. Azor Matusiwa beleefde in het kampioensjaar zijn doorbraak in het Nederlandse betaalde voetbal. Als verdedigende middenvelder speelde hij 24 wedstrijden mee, terwijl hij ook zijn eerste en enige duel in de hoofdmacht van Ajax speelde. Het seizoen erna werd hij door een liesblessure teruggeworpen, maar hij herpakte zich op huurbasis bij De Graafschap. Sinds 2019 speelt hij bij FC Groningen, waar hij is uitgegroeid tot een van de blikvangers in het elftal van Danny Buijs. De nu 22-jarige middenvelder wordt geregeld in verband gebracht met een transfer en lijkt deze zomer een flinke stap voorwaarts te kunnen maken. Noussair Mazraoui speelde 22 potjes mee en was belangrijk met zes goals en vijf assists. Opvallend is dat hij toen vooral speelde als centrale middenvelder en soms zelfs als linksbuiten. Ook haakte hij toen zo nu en dan aan bij eerste elftal, waar hij bijna alle rollen in het elftal vervulde. Drie jaar later mag hij zich nog steeds speler van Ajax noemen. Hij groeide sindsdien uit tot Champions League-held, Marokkaans international en eerste rechtsback van de Amsterdammers, al zal hij er nu wel een serieuze kluif aan hebben om Devyne Rensch weer uit het elftal te spelen als hij eenmaal is hersteld van zijn oogblessure die hem sinds februari langs de kant houdt. Robert Muric maakte maar weinig mee van het kampioensjaar, want hij werd al na twee speelrondes verkocht aan de Portugese subtopper Braga. In die twee wedstrijden was hij wel goed voor twee goals en een assist, dus heeft hij nog wel iets gedaan om de titel op zijn palmares te verdienen. De Kroaat werd in 2014 door Ajax opgepikt bij Dinamo Zagreb, maar dat bleek uiteindelijk een mislukte gok. Wel maakte Ajax qua transfersom een kwart miljoen euro winst op de buitenspeler, maar toch zullen speler en club er meer van hebben verwacht. Inmiddels speelt hij alweer in eigen land, waar hij bij HNK Rijeka is uitgegroeid tot een sterkhouder. Dit seizoen liet hij zich nog zien in de poulefase van de Europa League. Hij scoorde tegen Napoli en maakte ook minuten tegen AZ. Het duel in Alkmaar moest hij echter met een blessure aan zich voorbij laten gaan, dus zat een kortstondige terugkeer in Nederland er niet in. Met zes goals en vijf assists in 24 wedstrijden beleefde Che Nunnely in 2017/18 zijn doorbraak in het Nederlandse betaalde voetbal. Wat het extra knap maakte is dat hij vooral excelleerde op de beslissende momenten. In de zinderende slotreeks was hij in de laatste zes duels bijvoorbeeld rechtstreeks betrokken bij vijf goals. Debuteren in de hoofdmacht van Ajax deed hij echter nooit. Na nog een jaar in het beloftenelftal verkaste hij in de zomer van 2019 naar Willem II. Daar is hij inmiddels uitgegroeid tot een gewaardeerde Eredivisie-speler. De Colombiaanse rechtsback Luis Orejuela werd in de zomer van 2017 voor 3,65 miljoen gekocht, maar zou uiteindelijk nooit verder komen dan een duel in de hoofdmacht. Bij Jong Ajax was hij met zestien optredens wel van waarde in het kampioensjaar. In 2019 werd Orejuela verhuurd aan Cruzeiro, dat hem in januari 2020 definitief inlijfde voor 1,3 miljoen euro. Daarmee maakte de Braziliaanse topclub een bescheiden winst, want in maart 2021 werd hij voor 2 miljoen euro overgenomen door São Paulo, waar de vijfvoudig international sindsdien nog niet heeft mogen debuteren. Een van de minst bekende namen uit de selectie van toen is Sebastian Pasquali. Hij werd op zeventienjarige leeftijd opgepikt uit Melbourne en mocht in zijn eerste seizoen zeven keer invallen in de Keuken Kampioen Divisie. Tot goals of assists kwam de technicus daarin niet, maar de kampioensmedaille pakt niemand hem meer af. De middenvelder bleef nog een jaar plakken in Amsterdam, maar wist ook in zijn tien volgende duels niet te overtuigen. In 2019 vertrok hij transfervrij naar Western United. Daar maakt hij zo nu en dan minuten in de A-League, maar het ziet er vooralsnog niet naar uit dat hij het grote talent wat Ajax in hem zag waar gaat maken. Terry Lartey Sanniez was vooral in de tweede seizoenshelft van waarde voor Jong Ajax. In de slotreeks van zes overwinningen miste hij bijvoorbeeld geen minuut. Van een grote doorbraak kwam het echter niet in de Johan Cruijff ArenA. Na het kampioensjaar zwaaide hij af bij de Amsterdammers, waar hij liefst 81 duels speelde voor Jong Ajax. Sindsdien speelt hij voor NEC in Nijmegen, waar hij vaak reserve staat achter het grote talent Bart van Rooij. Desondanks speelde Lartey Sanniez toch al 43 keer mee, waardoor hij de grens van 100 duels in de Keuken Kampioen Divisie ruimschoots is gepasseerd. Afgelopen weekend maakte hij zelfs 90 minuten vol tegen Jong Ajax (0-1 winst). Mauro Savastano kwam in het kampioensjaar tot elf optredens en maakte in de zomer daarna een transfervrije overstap naar AZ. Daar wist hij in 2 seizoenen tijd nog 45 optredens in de Keuken Kampioen Divisie aan zijn palmares toe te voegen. Tot een debuut in de Eredivie kwam het echter bij beide topclubs niet. In juni 2020 liep zijn contract af en inmiddels is de 24-jarige linksback en viervoudig international van Oranje Onder-20 al een jaar clubloos. Tegenover Voetbalzone laat hij echter weten uit te zijn op een nieuw avontuur. “Ik train elke dag met een personal trainer om fit te blijven, dus ik hoop dat er snel een mooie club komt.” Hoewel Robin Schouten met drie invalbeurten slechts tot 18 speelminuten kwam, kreeg hij ook een kampioensmedaille uitgereikt. Het bleek zijn laatste seizoen op De Toekomst, want de club verhuurde hem het seizoen erna aan FC Volendam, terwijl hij nog weer een jaar later definitief werd uitgezwaaid richting NAC Breda. Bij de twee laatste clubs bewijst hij een zeer degelijke speler te zijn voor de Keuken Kampioen Divisie. Dit seizoen staat hij bijvoorbeeld al op 31 optredens, waarin hij goed was voor twee goals en zes assists. Darren Sidoel was vooral in de eerste helft van het kampioensjaar van waarde voor Jong Ajax. Uiteindelijk kwam hij tot zestien optredens en daarna vertrok hij naar het Engelse Reading. Het zou het begin zijn van een nomadenbestaan in Europa, want na een weinig succesvol jaar in de Onder-23 werd hij verhuurd aan het Belgische Roeselare, dat hem ook niet definitief wilde of kon inlijven. Het Bulgaarse PFC Arda Kardzhali bood hem wel een contract aan, maar al na een jaar hield hij het voor gezien. Momenteel staat de verdediger onder contract bij de Spaanse club FC Córdoba, dat hem op dit moment verhuurt aan Hércules Alicante. Kaj Sierhuis brak in seizoen 2017/18 definitief door bij Jong Ajax en liet zich als negentienjarige goalgetter gelden met veertien goals in twintig wedstrijden. Bovendien maakte hij in de laatste speelronde een belangrijke treffer tegen MVV Maastricht (2-1), waarmee men Fortuna Sittard voor bleef op de ranglijst. Sierhuis zou daarna nog een half seizoen in Amsterdam spelen, om vervolgens voor anderhalf jaar te worden verhuurd aan FC Groningen. In januari 2020 deed Stade Reims echter een bod van 4 miljoen euro, terwijl de optie tot koop van zijn tijdelijke werkgever pas in de zomer van kracht zou worden. Beide clubs deelden uiteindelijk de transfersom en Sierhuis mocht naar de Ligue 1, waar hij dit seizoen zes keer in de basis mocht starten en vijftien keer inviel. Zijn eerste competitietreffer heeft de jeugdinternational van Jong Oranje echter nog niet gemaakt. In de Coupe de France kwam hij al wel tot scoren. Daley Sinkgraven zat in dat seizoen midden tussen twee zware knieblessures in en speelde in september en oktober een tijdje bij Jong Ajax mee om weer in het ritme te komen. Hij kwam zodoende tot vier potten voor de ploeg van trainer Michael Reiziger, die hem daarna weer uitzwaaide richting het eerste elftal. Momenteel is hij alweer twee jaar actief bij Bayer Leverkusen, dat hem inlijfde op verzoek van Peter Bosz. Sinds het vertrek van de Nederlandse oefenmeester schommelde hij even tussen bank en basis, maar in de laatste weken krijgt hij weer de voorkeur op de linksbackpositie. Dani de Wit mag zich met recht een van de sterkhouders van het kampioenselftal noemen. De destijds negentienjarige aanvallende middenvelder kwam in 33 duels tot dertien goals en vijf assists, hetgeen voor hem het begin betekende van een prima loopbaan. Het seizoen erna blonk hij andermaal uit bij het hoogste jeugdelftal, terwijl hij met de hoofdmacht debuteerde in de Champions League. Een echt grote doorbraak bleef in Amsterdam echter uit, maar AZ lijfde hem in de zomer van 2019 in voor twee miljoen euro en bood hem daarmee een nieuwe kans. Inmiddels speelde hij meer dan vijftig duels voor de Alkmaarders. Ook doet hij het met elf goals in vijftien interlands uitstekend bij Jong Oranje. Mees de Wit speelde aan het begin van het kampioenseizoen 5 wedstrijden mee, maar liep toen al snel tegen in disciplinaire schorsing aan en kwam vervolgens niet meer in de plannen voor van Michael Reiziger en zijn staf. De Wit dook in de zomer daarna transfervrij op bij Sporting Portugal, waar hij in het tweede elftal speelt. In seizoen 2019/20 kwam hij echter maar tot een officiële wedstrijd en dat was op huurbasis bij het Spaanse FC Orihuela. In 2021 staat de teller volgens Transfermarkt zelfs op nul optredens voor de B-ploeg van de Portugese topclub. Het kampioensjaar met Jong Ajax vormde in ieder geval voorlopig het laatste seizoen van Deyovaisio Zeefuik in Amsterdam. Halverwege de jaargang werd hij verhuurd aan FC Groningen, dat hem in de zomer definitief overnam voor een som van 300.000 euro. Daar bleef hij vervolgens nog twee jaar spelen, om vervolgens voor vier miljoen euro door te transferen naar Hertha BSC. De helft van de Groningse winst ging naar Ajax, dat een fors percentage bedong in de deal. In de Bundesliga is de international van Jong Oranje nu geregeld basisspeler.

