Transfercarrousel komt op gang: Wijndal, Gravenberch en Dumfries draaien mee

Het einde van het seizoen komt in zicht en daarmee breekt de transferperiode binnenkort weer aan. De afgelopen maanden zijn de namen van tientallen Eredivisie-spelers verschenen in de wandelgangen en op weg naar de zomer zullen de geruchten alsmaar toenemen. Een overzicht van dertig spelers uit de Eredivisie die mogelijk bezig zijn aan hun laatste maanden op de Nederlandse velden en in de eerstvolgende transferwindow de volgende stap in hun carrière zetten. TEUN KOOPMEINERS – Dat de aanvoerder van AZ bezig is aan zijn laatste maanden in Alkmaar lijkt zo goed als zeker. De 23-jarige controleur staat in de serieuze belangstelling van AS Roma. Volgens Italiaanse media heeft er al een kennismakend gesprek plaatsgevonden. Koopmeiners heeft de Italiaanse interesse bevestigd. “Ik moet zeggen dat ik met mijn gedachten hier nu totaal niet bij ben hoor, maar de interesse is daar. Wat er verder gebeurt, gaan we wel zien. Ik ga verder niet in op welke interesse dan ook. Ik weet dat jullie dat graag willen horen, maar dat is nu niet aan de orde”, aldus Koopmeiners tegen de NOS. Ook Internazionale zou hem nauwlettend in de gaten houden. RYAN GRAVENBERCH - De achttienjarige middenvelder is niet meer weg te denken op het middenveld van Ajax en mag zichzelf inmiddels Oranje-international noemen. In de Champions League en Europa League kreeg hij dit seizoen de ogen op zich gericht en wellicht is dat ook komende zomer op het EK het geval. Met een contract tot aan de zomer van 2023 en gezien de fase van zijn carrière ligt het voor de hand dat hij nog een seizoen in Amsterdam blijft, maar kijkend naar zijn kwaliteiten is het niet ondenkbaar dat er volop geïnformeerd gaat worden naar de middenvelder, wiens marktwaarde door Transfermarkt geschat wordt op 28 miljoen euro. DANILHO DOEKHI – De 22-jarige centrumverdediger is dit seizoen een van de uitblinkers bij Vitesse. Zijn trainer Thomas Letsch is diep onder de indruk van Doekhi en noemde hem in een interview met Voetbal International een van de beste centrumverdedigers van de Eredivisie. De coach kijkt er niet vreemd van op als de voormalig jeugdspeler van Ajax komende zomer een transfer maakt. “Ik denk dat als hij naar een grote club kan, dat dan wel de grote stap moet zijn. In mijn optiek heeft het nul zin naar Feyenoord te gaan, dat is voor hem geen stap omhoog. Ik denk dan aan Duitsland of Engeland. Maar ik wil hem het liefst hier houden, dat spreekt voor zich. Wij zijn óók ambitieus, wij willen net als hij Europa in.' MARIO GÖTZE – Het lijkt erop dat de PSV-supporters slechts een seizoen kunnen genieten van de aanwezigheid van de Duitse middenvelder. Volgens het Duitse Sky aast Götze een jaar na zijn verrassende komst naar het Philips Stadion namelijk alweer op een vertrek. 'Het doel is een betere competitie dan de Eredivisie te vinden, één of twee stappen omhoog', zo klinkt het vanuit Sky. Volgens het Duitse mediabedrijf is Götze sinds kort overgestapt naar het kantoor van zaakwaarnemer Marc Kosicke, die hem naar een grotere competitie moet leiden dan de Eredivisie. Götze ligt in Eindhoven vast tot aan de zomer van 2022. LISANDRO MARTÍNEZ – Na een moeizaam begin van het seizoen heeft de Argentijnse linkspoot zichzelf in het elftal van Erik ten Hag geknokt en wellicht wordt hij beloond met een transfer. In Europees verband heeft de multifunctionele verdediger zichzelf al op de kaart gezet en het leidde reeds tot geruchten over belangstelling vanuit Barcelona. Overmars liet onlangs aan Hans Kraay junior weten dat er niets klopt van Catalaanse interesse, daar niemand zich bij hem of de belangenbehartigers van Martínez heeft gemeld. Ajax heeft in ieder geval een uitstekende onderhandelingspositie, daar de Argentijn vastligt tot medio 2023 en de club een optie heeft om het contract met een jaar te verlengen. In de wandelgangen werd hij reeds gelinkt aan Paris Saint-Germain, AS Roma en Lazio. CAREL EITING – De 23-jarige middenvelder staat op een kruispunt in zijn carrière. Dit seizoen maakt Eiting indruk als huurling van Huddersfield Town. Normaliter keert hij komende zomer terug bij Ajax, waar zijn contract medio 2022 afloopt. Om te voorkomen dat hij volgend jaar transfervrij vertrekt zal Overmars hem moeten verkopen, of hem een nieuw contract te laten tekenen. Eiting lijkt voorlopig niet bezig met zijn volgende seizoen, daar hij herstellende is van een knieblessure en snel zijn rentree in de Championship hoopt te maken. DANILO PEREIRA – Ajax zag Klaas-Jan Huntelaar vertrekken en verliest Brian Brobbey na dit seizoen aan RB Leipzig, waardoor er wellicht een plekje vrijkomt in de selectie van Erik ten Hag voor Danilo. De Braziliaanse spits is dit seizoen verhuurd aan FC Twente en scoorde daar veertien keer in de Eredivisie. Toch lijkt het erop dat Danilo niet hoeft te rekenen op een kans in Amsterdam. “Danilo was de eerste seizoenshelft top, maar daarna is hij helemaal weggevallen. Hem gaan ze waarschijnlijk verkopen. Lassina Traoré heeft na zijn blessure een terugslag en zit te ver van Haller af', zei Ajax-clubwatcher Freek Jansen onlangs in een podcast van Voetbal International. OWEN WIJNDAL – De 21-jarige linksback van AZ heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld en mag zich onder bondscoach Frank de Boer de eerste linksback van het Nederlands elftal noemen. Op zijn zestiende weigerde hij een overstap naar Ajax en Manchester United omdat hij het te vroeg vond voor een overstap. Inmiddels lijkt de back rijp voor een stap hogerop. In het Algemeen Dagblad liet Wijndal vorige maand weten dat hij hoopt op een zomerse transfer. 'Dat moet niet, maar het liefst wel. Ik merk dat het dichterbij komt, we hebben het er vaker over”, aldus Wijndal in de krant. “Het liefst ga ik direct naar het hoogst haalbare. De echte top. Maar als die clubs niet komen, dan niet.” DONYELL MALEN – De spits van PSV scoorde dit seizoen tot dusver 23 keer in alle competities en leverde 7 assists. Malen mag zich Oranje-international noemen en lijkt een zekerheidje in de EK-selectie van bondscoach Frank de Boer. Met zijn status heeft hij de ogen van de scouts van de internationale topclubs op zich gericht. In de Duitse media werd hij reeds gelinkt aan Borussia Dortmund, waar hij naar verluidt gezien wordt als een van de kandidaten om Erling Braut Haaland op te volgen. Malen ligt in Eindhoven vast tot aan de zomer van 2024, waardoor de club een uitstekende onderhandelingspositie heeft. Met Mino Raiola als zaakwaarnemer behoort een transfer naar een Europese topclub tot de mogelijkheden voor de spits, wiens marktwaarde door Transfermarkt geschat wordt op dertig miljoen euro. DENZEL DUMFRIES – De aanvoerder van PSV steekt niet onder stoelen of banken dat hij bezig is aan zijn laatste seizoen in dienst van zijn huidige werkgever. Afgelopen zomer gaf de rechtsback al aan open te staan voor een transfer, maar de juiste aanbieding kwam niet voorbij. Vorig jaar werd hij nog gelinkt aan diverse buitenlandse clubs, waaronder AC Milan en Newcastle United. “Op een gegeven moment voel je van beide kanten dat het na dit seizoen een mooi moment is om een volgende stap te maken”, zei Dumfries eerder dit jaar tegen de NOS. Hij gaf aan te willen vertrekken met een prijs op zak, maar dat zit er niet meer in voor de Oranje-international, die zich komende zomer op het EK in de kijker hoopt te spelen. AHMED TOUBA – De 23-jarige centrumverdediger is bezig aan een sterk seizoen in dienst van RKC Waalwijk. In de winterstop klopten diverse clubs met interesse aan bij zijn management. Hij wilde het seizoen echter afmaken in Waalwijk. “Als ik in januari was vertrokken, had ik mijn medespelers in de steek gelaten. Ik heb deze kans gekregen van de club, dan wil ik ook iets teruggeven in de vorm van een mooie transfersom. De zomer is de beste periode voor een transfer, dan heb je de tijd. Dat is mijn ambitie.” In de wandelgangen werd hij reeds gelinkt aan Ajax, AZ en Lazio. JONAS SVENSSON – AZ wilde de rechtsback graag langer vastleggen, maar heeft een transfervrij vertrek niet kunnen voorkomen. Svensson trekt de deur van het AFAS Stadion na dit seizoen normaal gesproken achter zich dicht. Er gingen geruchten de ronde dat hij Arne Slot zou volgen naar Feyenoord, maar volgens De Telegraaf zal het zover niet komen. Svensson ziet een samenwerking in Rotterdam niet zitten en zou inzetten op een overstap naar het buitenland. “Jonas is een heel ambitieuze jongen en heeft aangegeven dat hij graag een stap naar het buitenland wil maken”, zei directeur voetbalzaken Max Huiberts in de krant. Hij houdt de deur op een langer verblijf op een kier. “Ik heb het idee dat de deur nog niet helemaal dicht zit. Dat idee krijg ik ook van hem. We hopen dat Jonas bij AZ blijft. Het is afwachten.” MARCOS SENESI – Gezien de financiële situatie van Feyenoord is een grote uitgaande transfer in de zomer meer dan welkom. Senesi is de speler die ervoor moet gaan zorgen dat de Rotterdammers er in financieel opzicht beter voor komen te staan. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt geschat op twintig miljoen euro. Italië lijkt zijn volgende bestemming te worden. De Argentijnse mandekker wordt namelijk al maandenlang gelinkt aan Napoli, dat in hem een opvolger ziet van Kalidou Koulibaly. Volgens La Gazzetta dello Sport is Senesi zelfs al tot een persoonlijk akkoord gekomen met de Serie A-topclub. Deze week verscheen Senesi op de voorpagina van Mundo Deportivo; Barcelona zou in hem een verdedigende versterking zien. RIECHEDLY BAZOER – Onder de Duitse trainer Thomas Letsch is Bazoer dit seizoen opgeleefd als centrale verdediger, terwijl hij bij zijn vorige clubs op het middenveld speelde. Hij zat dicht tegen het Nederlands elftal aan toen hij door een incident op de training voor even uit de Vitesse-selectie werd gezet. Inmiddels is de kou uit de lucht en hoopt Bazoer het seizoen zo goed mogelijk af te maken zodat hij zich in de kijker kan spelen. De ex-speler van onder meer Ajax en VfL Wolfsburg heeft in de media meerdere keren zijn ambitie uitgesproken om na dit seizoen een stap hogerop te maken. Van concrete interesse uit het buitenland lijkt vooralsnog geen sprake. STEVEN BERGHUIS – De aanvoerder van de Rotterdammers loopt over een jaar uit zijn contract, waardoor Feyenoord hem zal moeten verkopen of een nieuw contract laten tekenen om te voorkomen dat hij over een jaar transfervrij vertrekt. Volgens diverse media sprak Berghuis al met de nieuwe trainer Arne Slot, die hoopt dat de buitenspeler nog een jaar blijft. De buitenspeler zou daar niet onwelwillend tegenoverstaan. Bij Feyenoord is hij verzekerd van een vaste basisplaats en richting het WK van 2022 zou dat ervoor kunnen zorgen dat hij besluit om nog een jaartje in De Kuip te blijven, om vervolgens transfervrij te vertrekken. Berghuis houdt zijn opties open en is naar verluidt voor vier miljoen euro op te halen. JOEY VEERMAN – De 22-jarige middenvelder heeft zich in de kijker gespeeld bij de Nederlandse top, maar Ajax lijkt de enige club die hem kan betalen. Clubwatcher Sander de Vries van de Leeuwarder Courant verwacht dat sc Heerenveen Veerman niet laat gaan voor een bedrag lager dan 12,5 miljoen euro. “Ik vind het wel echt een Ajax-speler. Een beetje een Euroshopper-Frenkie de Jong, de goedkopere variant”, aldus de journalist. Wellicht is AZ ook een optie als de club uit Alkmaar bereid is om te investeren uit de miljoenen die het haalt uit eventuele transfers van Owen Wijndal, Teun Koopmeiners, Calvin Stengs en Myron Boadu. JURGEN EKKELENKAMP – FC Twente wilde de aanvallende middenvelder vorig seizoen graag huren, maar Erik ten Hag wilde hem niet kwijt omdat hij dacht hem veel nodig te gaan hebben dit seizoen. Ekkelenkamp komt echter amper aan de bak bij Ajax en lijkt toe aan veel speelminuten. Eredivisie-clubs zullen in de rij staan voor de middenvelder, mocht Ajax besluiten om hem tijdelijk of definitief te laten gaan. Met een contract tot aan de zomer van 2022 zal Marc Overmars moeten besluiten of Ekkelenkamp een nieuw contract krijgt voorgeschoteld, of dat de 21-jarige jeugdinternational verkocht gaat worden. GIORGOS GIAKOUMAKIS – Met 24 doelpunten tot dusver in dienst van VVV-Venlo mag de Griekse spits zich voorlopig Eredivisie-topscorer noemen. Giakoumakis maakt deze jaargang grote indruk in Limburg en in de wintermaanden was het voor de VVV-fans al billenknijpen, daar een tussentijds vertrek in de lucht hing. Tot een transfer kwam het niet, maar na dit seizoen lijkt een vertrek onafwendbaar. Met name vanuit Engeland zou er serieuze interesse zijn. Southampton, Brighton & Hove Albion en Norwich City kwamen al voorbij in de tabloids. VVV hoopt op de hoofdprijs voor de spits en mikt op meerdere miljoenen. CALVIN STENGS – Na vorig seizoen werd de buitenspeler annex aanvallende middenvelder door Spaanse media in verband gebracht met Barcelona. Ook Real Madrid zou zijn verrichtingen op de voet volgen. Stengs kreeg vervolgens te maken met een vormdip. Inmiddels heeft hij de stijgende lijn weer te pakken en mag hij hopen op deelname aan het EK. Mocht hij zich tijdens het toernooi onderscheiden, dan lijkt een transfer een reële optie. Stengs wil zelf niet op de zaken vooruitlopen. “Ik heb hier nog een contract voor twee jaar. Maar ik heb wel ambities natuurlijk en die durf ik ook wel uit te spreken. We gaan kijken wat er in de zomer gaat gebeuren”, aldus de cliënt van Mino Raiola tegen ESPN. MOHAMED IHATTAREN – Een breuk na dit seizoen lijkt onafwendbaar. De talentvolle middenvelder heeft zichzelf dit seizoen al meerdere keren onmogelijk gemaakt in de ogen van trainer Roger Schmidt. Waar hij vorig seizoen nog gezien werd als misschien wel het grootste talent op de Nederlandse velden, moet hij nu genoegen nemen met een plek op de bank. Omdat hij zijn tot medio 2022 lopende contract niet wil verlengen lijkt een zomerse transfer het beste voor alle partijen. Ihattaren werd al meerdere keren gelinkt aan Ajax. De tijd zal het leren of of het tot een gevoelige overstap naar Amsterdam gaat leiden. GABRIEL GUDMUNDSSON – RB Leipzig, Manchester City, Napoli, Borussia Dortmund, Juventus en Ajax zouden de linksback van FC Groningen in het vizier hebben. De Zweedse verdediger ligt tot medio 2022 vast in Groningen, maar de club heeft al de intentie uitgesproken om de optie te lichten waardoor hij nog een jaar langer vast komt te liggen en de vraagprijs iets opgeschroefd kan worden. De marktwaarde van Gudmundsson wordt door Transfermarkt geschat op 1,1 miljoen euro. Met de toenemende interesse vanuit binnen- en buitenland lijkt technisch directeur Mark-Jan Fledderus in te zetten op een hogere transfersom. MYRON BOADU – Het ene seizoen is het andere niet, zo weet de AZ-spits inmiddels ook. Waar hij vorig seizoen scoorde aan de lopende band, zijn debuut maakte in het Nederlands elftal en gelinkt werd aan een transfer naar Ajax en andere clubs uit Europa, blijft het nu opvallend stil rondom zijn persoon. Voormalig AZ-speler Barry van Galen vindt dat Boadu beter nog een seizoen in Alkmaar kan blijven. Hij denkt dat de twintigjarige spits nog niet klaar is voor een transfer, zo liet hij weten in een podcast van Voetbal International. Met een contract tot medio 2023 zit Boadu voorlopig goed bij AZ, maar wie weet heeft zijn zaakwaarnemer Mino Raiola na dit seizoen een verrassing in petto. TIMO BAUMGARTL – De Duitse verdediger mocht vorig jaar al vertrekken bij PSV. Hij stond op het punt om een contract bij Fulham te tekenen toen de deal op het laatste moment afketste. Volgens het Eindhovens Dagblad is de aankoop van circa tien miljoen euro een van de spelers die na dit seizoen wel eens zou kunnen vertrekken. Van concrete interesse in Baumgartl is vooralsnog geen sprake. PSV lijkt in ieder geval geen winst te gaan maken op de bankzitter. In 2 jaar tijd is zijn marktwaarde volgens Transfermarkt gezakt van 9 miljoen naar 3,5 miljoen euro. DAVID NERES – Met een contract tot medio 2023 zit de Braziliaanse buitenspeler voorlopig wel goed bij Ajax. Echter, volgens Mike Verweij is het niet ondenkbaar dat de 24-jarige Neres bezig is aan zijn laatste maanden in Amsterdam. De clubwatcher stelde onlangs in een podcast van De Telegraaf dat Ajax hem in de etalage wil zetten. “Vóór zijn blessure is er best veel belangstelling geweest voor hem. Chelsea is serieus geweest. Dus als ze geld willen overhouden dan zullen ze toch inzetten op een verkoop van Neres”, aldus Verweij. In de wandelgangen kwam de naam van Neres in combinatie met geïnteresseerde clubs echter niet voorbij. ERIC BOTTEGHIN – Met een aflopend contract op zak is de Braziliaanse verdediger bezig aan zijn laatste maanden in dienst van Feyenoord. Technisch directeur Frank Arnesen staat toe dat de 33-jarige mandekker transfervrij De Kuip uitwandelt. Het contract van Botteghin is opgezegd, al hoeft dat volgens het Algemeen Dagblad niet te betekenen dat de samenwerking definitief ten einde komt. “De clubs kunnen op een later moment nog met de spelers in gesprek over een nieuwe verbintenis voor komend seizoen”, zo klinkt het. Door zijn (voorlopig) transfervrije status zal zijn naam de komende maanden waarschijnlijk regelmatig voorbijkomen in het geruchtencircuit. ORKUN KÖKCÜ – Afgelopen zomer stonden de clubs in de rij voor de twintigjarige middenvelder. Hij vond het te vroeg voor een transfer en verlengde zijn contract bij Feyenoord tot aan de zomer van 2025. Gezien zijn leeftijd en contractsituatie zou het niet onlogisch zijn als hij volgend seizoen nog het shirt van Feyenoord draagt. Echter, naar verluidt zijn clubs als Arsenal en Sevilla nog altijd zeer gecharmeerd van Kökcü en zal de interesse toenemen als hij een goede indruk maakt op het EK met Turkije. NICOLÁS TAGLIAFICO - Al twee zomers op rij slaagde Ajax erin om Nicolás Tagliafico aan boord te houden ondanks buitenlandse interesse. De 28-jarige linksback, die eerder werd genoemd bij diverse Spaanse en Italiaanse clubs, lijkt na 3,5 jaar klaar voor een volgende stap. Directeur voetbalzaken Marc Overmars hoopt dat de verdediger blijft. “Hij wordt 29 en wil graag nog een stap maken, maar ik ga het gesprek aan: blijf lekker een jaartje zitten”, vertelde Overmars vorige week tegenover RTL. Valentijn Driessen maakte vrijdagavond bekend dat Leeds United serieuze interesse heeft in de back. NICOLAI JÖRGENSEN – In 2018 weigerde Feyenoord een bod van ongeveer twintig miljoen euro van Newcastle United op Jörgensen. De Deense spits raakte vervolgens hopeloos uit vorm en mede door blessureleed kwam hij niet meer in de buurt van zijn oude niveau. De marktwaarde van Jörgensen is volgens Transfermarkt inmiddels gezakt naar twee miljoen euro. Met een contract tot medio 2022 zal Feyenoord hem na dit seizoen willen verkopen. De afgelopen transferperiode was er interesse uit Turkije, maar Galatasaray pakte niet door. OUSSAMA TANNANE – De aanvallende middenvelder is bezig aan zijn afscheidstournee in de Eredivisie. Tannane aast namelijk op een zomers vertrek bij Vitesse. In januari zag hij een toptransfer afketsen en daar baalde hij flink van. Volgens het regionale dagblad geniet hij belangstelling van clubs, van Frankrijk en Spanje tot Duitsland, Rusland en het Midden-Oosten. “Ik heb altijd gezegd: ‘Er moet iets geks komen, voordat ik bij Vitesse wegga’. Maar dat diende zich in de winter dus ook aan. Ik wil de clubnaam niet geven. Maar het was top. Het was bijna rond. Met die club was alles rond. Maar uiteindelijk ketste de overgang af. Dat was wel even een domper.” GYRANO KERK – In de zomer van vorig jaar leek de buitenspeler hard op weg naar de uitgang. Clubs uit de Premier League en de Serie A hadden wel oren naar de komst van Kerk. FC Utrecht hield vast aan de hoge vraagprijs, waar geen enkele club aan wilde voldoen. Een jaar later zal de naam van de 25-jarige aanvaller opnieuw opduiken in de geruchtenmolen. Van concrete interesse is vooralsnog geen sprake, maar clubs als Leeds United, Cagliari en Hellas Verona zullen hem niet uit het oog verloren zijn.