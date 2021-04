Drommel lost Cillessen af als duurste Eredivisie-keeper aller tijden

Vrijdag, 16 april 2021 om 10:00 Joël Drommel is de nieuwe keeper van PSV, waar hij een contract tekent tot medio 2026. De Eindhovenaren nemen de 24-jarige keeper over van FC Twente voor 3,5 miljoen euro, zo melden diverse Nederlandse media. Daarmee verdient FC Twente minder dan gehoopt, daar de vraagprijs naar verluidt lag op 6,5 miljoen euro. Desondanks mag Drommel zich de duurste Eredivisie-keeper ooit noemen. Ook is hij de duurste doelman van PSV aller tijden. Hij lost de Zweed Andreas Isaksson af, die in 2008 voor 2,8 miljoen euro overkwam van Manchester City. 14. Harald Wapenaar: 650.000 euro (van Udinese naar FC Utrecht in 1999) *Alle bedragen in deze fotoserie zijn afkomstig van Transfermarkt.nl 13. Przemyslaw Tyton: 700.000 euro (op huurbasis van Roda JC naar PSV in 2011) 13. Benjamin van Leer: 700.000 euro (van Roda JC naar Ajax in 2017) 12. Sander Westerveld: 900.000 euro (van FC Twente naar Vitesse in 1996) 11. Heurelho Gomes: 1 miljoen euro (van Cruzeiro naar PSV in 2004) 11. Cássio Ramos: 1 miljoen euro (van Grêmio naar PSV in 2007) 11. Diederik Boer: 1 miljoen euro (van PEC Zwolle naar Ajax in 2014) 11. Kenneth Vermeer: 1 miljoen euro (van Ajax naar Feyenoord in 2014) 11. Bruno Varela: 1 miljoen euro (op huurbasis van Benfica naar Ajax in 2019) 10. Ruud Hesp: 1,2 miljoen euro (van Barcelona naar Fortuna Sittard in 2000) 9. Sergio Romero: 1,45 miljoen euro (van Racing Club naar AZ in 2007) 8. Joey Didulica: 1,5 miljoen euro (van Austria Wien naar AZ in 2006) 7. Kenny Steppe: 1,5 miljoen euro (van Germinal Beerschot naar sc Heerenveen in 2008) 7. Kjell Scherpen: 1,5 miljoen euro (van FC Emmen naar Ajax in 2019) 6. Edwin Zoetebier: 2,25 miljoen euro (van Vitesse naar Feyenoord in 2001) 5. Przemyslaw Tyton: 2,5 miljoen euro (van Roda JC naar PSV in 2012) 4. Andreas Isaksson: 2,8 miljoen euro (van Manchester City naar PSV in 2008) 3. Boy Waterman: 3 miljoen euro (van sc Heerenveen naar AZ in 2007) 3. Bogdan Lobont: 3 miljoen euro (van Rapid Boekarest naar Ajax in 2000) 2. Jasper Cillessen: 3,23 miljoen euro (van NEC naar Ajax in 2011) 1. Joël Drommel: 3,5 miljoen euro (van FC Twente naar PSV in 2021)

