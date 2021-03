Camavinga, Moukoko, Puig en de potentiële sterren van het EK Onder-21

Vrijdag, 26 maart 2021 om 15:00 Het EK Onder-21 is begonnen! Jong Oranje moet in een poule met Roemenië, Duitsland en Hongarije bij de beste twee eindigen om door te gaan naar de knock-outfase. Dat gedeelte van het toernooi wordt tussen 31 mei en 6 juni 2021 gehouden in Hongarije en Slovenië. Voetbalzone heeft de selecties van alle zestien deelnemende landen bestudeerd en presenteert de grootste sterren per land. DUITSLAND - In de vorige editie van het toernooi reikte Duitsland tot de finale en ook nu staat er een prima selectie, ondanks dat sterspelers Jamal Musiala en Florian Wirtz er niet bij kunnen zijn. Youssoufa Moukoko is met zijn zestien jaar de Benjamin van de groep, maar zijn staat van dienst spreekt voor zich. Hij is de jongste debutant ooit in zowel de Bundesliga als de Champions League, nadat hij in de jeugd van Borussia Dortmund al jaren de doelpuntenrecords aaneen reeg. ROEMENIË - In tegenstelling tot de meeste landen heeft Roemenië slechts een speler in een top vijf competitie: Radu Dragusin van Juventus. Toch heeft bondscoach Adrian Mutu wel een hecht collectief weten te smeden van de vooral binnen de eigen landsgrenzen actieve beloftes. Van de ploeg wordt het meest verwacht van de nummer 10 Olimpiu Morutan, terwijl Andrei Ciobanu zich al heeft weten te onderscheiden met een werkelijk fabuleuze vrije trap tegen Jong Oranje. HONGARIJE – Hongarije wist zich als een van de twee gastlanden bij voorbaat geplaatst voor het eindtoernooi en had het anders heel lastig gekregen om zich te kwalificeren. De ploeg heeft in potentie een absolute wereldster in de persoon van Dominik Szoboszlai, maar de grote belofte van RB Leipzig ontbreekt door blessureleed en zou anders zijn doorgeschoven naar de A-selectie. Ook eerste keeper en captain Patrik Demjen afzeggen met een coronabesmetting, dus is Adrián Szoke van Heracles Almelo nu de meest in het oog springende naam. NEDERLAND – Jong Oranje wordt ondanks de valse start tegen Roemenië (1-1) gezien als een van de favorieten voor de eindzege. De ploeg werd eerste in de kwalificatiepoule en heeft in iedere linie minimaal een speler die reeds in een topcompetitie speelt of daar op zijn minst de potentie voor heeft. Bovendien hebben de Nederlanders als voordeel dat eigenlijk de hele selectie al een fors aantal minuten op het hoogste niveau in de benen heeft. ITALIË – In groep B is Italië samen met Spanje favoriet om door te gaan naar de volgende ronde. De ploeg moet de reeds doorgeschoven Moise Kean en Alessandro Bastoni missen, maar AC Milan-ster Sandro Tonali heeft zich voor de gelegenheid terug laten zakken naar de Onder -21, waar hij spitsen Patrick Cutrone en ex-PSV’er Gianluca Scamacca van munitie moet voorzien. TSJECHIË – In Tsjechië wordt al jaren met bewondering gepraat over Adam Hlozek van Sparta Praag, maar hij moet het toernooi aan zich voorbij laten gaan met een gebroken middenvoetsbeentje. Nu zal de meeste aandacht uitgaan naar zijn ploeggenoot Adam Karabec. De jonge aanvallende middenvelder staat in de belangstelling van diverse topclubs. Ook de door PSV aan Slavan Liberec verhuurde Michal Sadilek en Denis Granecny van FC Emmen zijn van de partij. SLOVENIË – Net als het andere gastland Hongarije heeft ook Slovenië haar deelname te danken aan haar organiserende vermogen. Binnen de selectie zitten geen zeer in het oog springende namen, al wordt in Italië met respect gesproken over de door AS Roma aan Cremonese verhuurde spits Zan Celar, terwijl ook Zan Medved van Wisla Krakow in staat moet worden geacht om spoedig een stapje omhoog te maken. Captain en meest waardevolle speler van de ploeg is Timi Elsnik. SPANJE – Ansu Fati, Ferran Torres, Pedri, Dani Olmo en Bryan Gil. Ze zijn er om uiteenlopende redenen allemaal niet bij en toch is Spanje nog altijd moeiteloos in staat om een ijzersterke formatie op de been te brengen. Met spelers als Riqui Puig, Oscan Mingueza, Marc Cucurella, Brahim Díaz en Ander Barrenetxea heeft de regerend Europees kampioen nog genoeg sterren over die tot het einde mee kunnen strijden om de prijzen. Het enige minpuntje? De ploeg heeft geen echte nummer negen. DENEMARKEN - In groep C vinden we met Denemarken een verrassende outsider. De ploeg wordt gecoacht door de voormalig rechterhand van Peter Bosz: Albert Capellas Herms. Hij slaagde erin om met zijn ploeg ongeslagen door de kwalificatierondes te komen en heeft met de pas zeventienjarige Wahid Faghir een bijzonder talentvolle aanvalsleider. Ook de door Ajax aan Nordsjaelland uitgeleende Victor Jensen zal zijn minuten krijgen, hetgeen ook geldt voor Nikolai Laursen van FC Emmen. FRANKRIJK – De Franse talentenvijver is zo groot dat de Onder-21 moeiteloos zou winnen van heel veel A-internationals. Alle 23 opgeroepen spelers zijn al actief in een top 5 competitie en dan zijn spelers als Kylian Mbappé, Houssem Aouar en Moussa Diaby er nog niet eens bij. Van de wel aanwezige sterren wordt vooral veel verwacht van Eduardo Camavinga, Odsonne Edouard, Wesley Fofana en Jules Koundé. Zij moeten de kern vormen van het elftal dat Frankrijk de eerste eindzege bij de Onder-21 sinds 1988 brengt. IJSLAND – Waar de Franse selectie bulkt van de grote namen, moet IJsland het net als de A-selectie hebben van het hechte collectief. Dat betekent echter niet dat de ploeg helemaal geen potentiële sterren herbergt, want met Isak Bergmann Johannesson heeft men in ieder geval al een aanvallende middenvelder die volgend seizoen zomaar bij Juventus zou kunnen spelen, terwijl ook centrumverdediger Sveinn Aron Gudjohnsen als zoon van de legendarische spits Eidur natuurlijk in het oog springt. RUSLAND – Een solide en uitgebalanceerd team zonder extreme blikvangers. Zo kun je Rusland het best omschrijven. De ploeg kreeg dankzij doelman Aleksandr Maksimenko slechts vier tegengoals in tien kwalificatieduels en heeft in de punt van de voorhoede beschikking over CSKA Moskou-spits Fedor Chalov, die zich speciaal voor de gelegenheid terug heeft laten zakken naar de Onder-21 van zijn land. Let ook op de 17-jarige box-to-box-middenvelder Arsen Zakharyan! KROATIË – Bij Kroatië gaat de meeste aandacht terecht uit naar Josko Gvardiol. De 19-jarige verdediger van Dinamo Zagreb stapt aan het einde van het seizoen voor een kleine twintig miljoen euro over naar RB Leipzig en maakt nu veel indruk in de Europa League, waarin hij met zijn club is doorgedrongen tot de kwartfinales. Die halte lijkt op het EK een brug te ver, maar met Luka Ivanusec, Nikola Moro en Lovro Majer heeft de ploeg nog meer namen in de selectie die kunnen verrassen. Ook Ajax-doelman Dominik Kotarski mag hopen op een kans om zich te onderscheiden. ENGELAND - Jadon Sancho, Trent Alexander-Arnold, Phil Foden, Mason Mount, Bukayo Saka, Mason Greenwood en Jude Bellingham zijn er allemaal niet bij, maar nog altijd heeft Engeland een selectie om van te smullen. Voorin heeft men beschikking over spelers als Emile Smith Rowe, Rhian Brewster, Callum Hudson-Odoi en PSV’er Noni Madueke, terwijl er ook op het middenveld (Tom Davies & Curtis Jones) en in de achterhoede (Max Aarons, Ryan Sessegnon) diverse potentiële wereldsterren rondlopen. PORTUGAL – Een andere outsider voor de eindzege is Portugal, waar men in elke linie diverse spelers heeft die zich nu al tot de elite van het Europese voetbal mogen scharen. Ter illustratie: voorin viel Rafael Leão op het laatste moment af met een blessure, maar dan heeft men nog altijd beschikking over Trincão en Joao Mario, terwijl middenvelder Pedro Gonçalves als ‘nieuwe Bruno Fernandes’ het tempo bepaalt en verdediger Diogo Dalot, Tiago Djaló en Diogo Leite achterin de boel dicht moeten houden. ZWITSERLAND – Zwitserland moet het als zestiende en laatste deelnemer vooral hebben van de teamspirit, terwijl men ook altijd kan gokken op een bevlieging van spits Andi Zeqiri. De aanvaller van Brighton & Hove Albion was in de kwalificatiereeks al goed voor negen treffers en wint in rap tempo aan hardheid in de Premier League. Let tot slot ook op Dan Ndoye, die in de openingswedstrijd tegen Jong Engeland verrassend de enige goal wist te produceren.

