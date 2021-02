In beeld: voor het eerst sinds september weer fans in stadion van NEC

Zondag, 21 februari 2021 om 13:42 De wedstrijd NEC - De Graafschap in de Keuken Kampioen Divisie is zondag de eerste wedstrijd sinds september vorig jaar waarbij publiek aanwezig is. Ruim duizend toeschouwers, 1153 om precies te zijn, namen plaats op de tribune bij het duel, waar eigenlijk 1500 welkom waren. Bij het betreden van het veld door de spelers galmde er weer als vanouds stadiongeluid door de speakers. Heel wat fans hadden geen zin om twee keer een coronatest te doen, zowel voor als na de wedstrijd. De supporters die wel naar De Goffert kwamen, zijn verdeeld over zes ’bubbels’. Voor iedere bubbel gelden eigen regels. Zo hoeven de fans in sommige vakken geen mondkapje te dragen en mogen ze ook op minder dan 1,5 meter van elkaar gaan zitten. Iedere bezoeker krijgt een tag met daarin een chip, waarmee alle bewegingen, contacten en het ’gedrag’ worden geregistreerd. De fans moesten zich op vrijdag laten testen op het coronavirus en zullen vijf dagen na de wedstrijd opnieuw een PCR-test krijgen. De fans dienen zich zo normaal mogelijk te gedragen, zoals ze voor de corona-uitbraak gewend waren. Zo wil Fieldlab onderzoeken wat de veiligste manier is om evenementen te organiseren. Volgende week is er opnieuw een test van Fieldlab. Op 28 februari is het duel tussen Almere City FC en SC Cambuur aan de beurt.

