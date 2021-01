Antony meldt zich met nieuwe marktwaarde in Eredivisie-top van duurste spelers

Donderdag, 7 januari 2021 om 11:40 De website Transfermarkt heeft een update doorgevoerd in de markwaarde van spelers uit de Eredivisie. Aan de hand van onder meer recente prestaties, leeftijd en andere factoren wordt door de website bepaald welk bedrag een speler ongeveer waard is op de transfermarkt. In onderstaand overzicht staan de duurste spelers, met daarbij ook de oude marktwaarde vermeld na de laatste update van Transfermarkt in 2020. Wanneer bij een speler de oude marktwaarde niet wordt aangegeven, is het bedrag gelijkgebleven. Azor Matusiwa, FC Groningen (contract tot medio 2023): 5 miljoen euro. Oude marktwaarde: 3,5 miljoen euro. Adrian Fein, PSV (gehuurd van Bayern München met optie tot koop): 5 miljoen euro. Sean Klaiber, Ajax (contract tot medio 2023, met optie voor nog een jaar): 5 miljoen euro. Danilo, FC Twente (gehuurd van Ajax): 5 miljoen euro. Oude marktwaarde: 3 miljoen euro. Ridgeciano Haps, Feyenoord (contract tot medio 2022): 5 miljoen euro. Oude marktwaarde: 4,8 miljoen euro. Lutsharel Geertruida, Feyenoord (contract tot medio 2022): 5 miljoen euro. Oude marktwaarde: 4 miljoen euro. Marco Bizot, AZ (contract tot medio 2022): 5,5 miljoen euro. Joey Veerman, sc Heerenveen (contract tot medio 2024): 6 miljoen euro. Oude marktwaarde: 5 miljoen euro. Gyrano Kerk, FC Utrecht (contract tot medio 2023): 6,5 miljoen euro. Oude marktwaarde: 4 miljoen euro. Jesper Karlsson, AZ (contract tot medio 2025): 6,5 miljoen euro. Oude marktwaarde: 2 miljoen euro. Uros Spajic, Feyenoord (gehuurd van FK Krasnodar): 6,5 miljoen euro. Pablo Rosario, PSV (contract tot medio 2023): 7 miljoen euro. Lassina Traoré, Ajax (contract tot medio 2022): 8 miljoen euro. Oude marktwaarde: 5,4 miljoen euro. Edson Álvarez, Ajax (contract tot medio 2024): 8 miljoen euro. Fredrik Midtsjö, AZ (contract tot medio 2023): 8 miljoen euro. Justin Bijlow, Feyenoord (contract tot medio 2023): 8 miljoen euro. Oude marktwaarde: 7,5 miljoen euro. Noni Madueke, PSV (contract tot medio 2024): 9 miljoen euro. Oude marktwaarde: 6 miljoen euro. Luis Sinisterra, Feyenoord (contract tot medio 2023): 10 miljoen euro. Ibrahim Sangaré, PSV (contract tot medio 2025): 10,5 miljoen euro. Oude marktwaarde: 9,5 miljoen euro. Mario Götze, PSV (contract tot medio 2022): 12 miljoen euro. Oude marktwaarde: 10,5 miljoen euro. Perr Schuurs, Ajax (contract tot medio 2022): 12 miljoen euro. Oude marktwaarde: 9 miljoen euro. Davy Klaassen, Ajax (contract tot medio 2024): 12 miljoen euro. Orkun Kökcü, Feyenoord (contract tot medio 2025): 13 miljoen euro. Oude marktwaarde: 15 miljoen euro. Steven Berghuis, Feyenoord (contract tot medio 2022): 14 miljoen euro. Oude marktwaarde: 11 miljoen euro. Cody Gakpo, PSV (contract tot medio 2025): 14 miljoen euro. Oude marktwaarde: 10 miljoen euro. Noussair Mazraoui, Ajax (contract tot medio 2022): 15 miljoen euro. Oude marktwaarde: 14 miljoen euro. Myron Boadu, AZ (contract tot medio 2023): 15 miljoen euro. Oude marktwaarde: 18 miljoen euro. Daley Blind, Ajax (contract tot medio 2022): 15 miljoen euro. Oude marktwaarde: 20 miljoen euro. Mohammed Kudus, Ajax (contract tot medio 2025): 15 miljoen euro. Oude marktwaarde: 12 miljoen euro. Teun Koopmeiners, AZ (contract tot medio 2023): 15 miljoen euro. Oude marktwaarde: 14,5 miljoen euro. Quincy Promes, Ajax (contract tot medio 2024): 15 miljoen euro. Oude marktwaarde: 17,5 miljoen euro. Philipp Max, PSV (contract tot medio 2024): 15 miljoen euro. Owen Wijndal, AZ (contract tot medio 2023): 15 miljoen euro. Oude marktwaarde: 11 miljoen euro. Mohamed Ihattaren, PSV (contract tot medio 2022): 16 miljoen euro. Oude marktwaarde: 18 miljoen euro. Calvin Stengs, AZ (contract tot medio 2023): 16 miljoen euro. Oude marktwaarde: 18 miljoen euro. Marcos Senesi, Feyenoord (contract tot medio 2023): 18 miljoen euro. Oude marktwaarde: 15 miljoen euro. Denzel Dumfries, PSV (contract tot medio 2023): 18 miljoen euro. Oude marktwaarde: 15 miljoen euro. Dusan Tadic, Ajax (contract tot medio 2026): 20 miljoen euro. Lisandro Martínez, Ajax (contract tot medio 2023): 20 miljoen euro. Ryan Gravenberch, Ajax (contract tot medio 2023): 22 miljoen euro. Oude marktwaarde: 11 miljoen euro. Donyell Malen, PSV (contract tot medio 2024): 25 miljoen euro. Nicolás Tagliafico, Ajax (contract tot medio 2022): 25 miljoen euro. Oude marktwaarde: 28 miljoen euro. Antony, Ajax (contract tot medio 2025): 25 miljoen euro. Oude marktwaarde: 18 miljoen euro. David Neres, Ajax (contract tot medio 2023): 36 miljoen euro. André Onana, Ajax (contract tot medio 2022): 36 miljoen euro. 