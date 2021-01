Deze 19 voetballers zijn stuk voor stuk meer waard dan Frenkie de Jong

Het Zwitserse sportonderzoeksbureau CIES heeft bij de start van het nieuwe jaar de marktwaardes berekend van de spelers uit de vijf topcompetities in Europa. Het CIES maakt jaarlijks een overzicht van de marktwaarde van de topvoetballers in de Europese top vijf-landen. Bij die inschatting houdt men rekening met de leeftijd, positie, contractduur, economische situatie (bijvoorbeeld de coronacrisis), competitiesterkte, prestaties, statistieken én internationale status.

In de top honderd van het CIES heeft Frenkie de Jong (1997, Barcelona, contract tot 2026) van alle Nederlanders de hoogste markwaarde: 105,7 miljoen euro. Negentien voetballers hebben volgens het sportonderzoeksbureau een nóg hogere marktwaarde dan de middenvelder van het Nederlands elftal.

De marktwaarde van Lionel Messi en Cristiano Ronaldo is volgens het CIES flink gedevalueerd. Messi, alweer 33 jaar en in het bezit van een aflopend contract met Barcelona, staat met een marktwaarde van 54 miljoen euro op een 97e positie. Ronaldo viert volgende maand zijn 36e verjaardag en heeft nog maar een contract tot medio 2022 met Juventus, waardoor hij volgens CIES 47 miljoen euro waard is. Daarmee moet hij 130 voetballers voorrang verlenen.