Het appartement in Miami waar Lionel Messi 9 miljoen euro voor heeft betaald

Lionel Messi kocht ruim een jaar geleden een luxueus appartement in Miami. De topscorer aller tijden van Barcelona betaalde naar verluidt omgerekend negen miljoen euro voor het onderkomen van circa duizend vierkante meter. Destijds werd daar nog niks achter gezocht, maar de geluiden over een eventuele overstap naar Inter Miami worden steeds sterker. Zeker toen Messi recent aangaf enkele jaren in de Verenigde Staten te willen wonen, al dan niet in combinatie met spelen in de Major League Soccer.

De Porsche Design Tower, gelegen in Sunny Isles Beach, werd gebouwd door Dezer Development en is 198 meter hoog. Het gebouw bestaat uit 60 verdiepingen en 132 appartementen vol luxe en design.

Op de volgende foto’s zien we de ’Dezervator’, een in het oog springende lift voor de auto’s. Elke inwoner kan met zijn auto het gebouw binnenrijden en deze letterlijk voor de voordeur parkeren. Sterker nog, het voertuig is de sleutel van het appartement: de auto is volledig geïntegreerd in het onderkomen. Alleen een glazen wand scheidt de auto van het woongedeelte.

Hoge plafonds, grote ramen, privacy, en een adembenemend uitzicht over Miami en de Atlantische Oceean. Dat in combinatie met meubels van het Braziliaanse merk Artefacto zorgen ervoor dat dit voor velen een droomappartament is.

Wonen in de Porsche Design Tower is niet voor iedereen weggelegd. Hoewel velen nogal graag op hun privacy gesteld zijn, is het geen geheim dat ook rapper Birdman, de Mexicaanse miljonair Carlos Peralta en Anuel AA, een zanger annex rapper uit Puerto Rico, buren van Lionel Messi zijn.