Vijftien absolute topvoetballers die vanaf vrijdag gratis zijn in te lijven

De winterse transfermarkt opent op vrijdag 1 januari 2021 zijn deuren. Dat is ook het moment dat spelers, van wie het contract komende zomer afloopt, officieel mogen gaan onderhandelen met andere clubs over een transfervrije overstap in de zomer. Technisch directeuren moeten door gemiste inkomsten in de coronacrisis nóg beter op de centen letten en dus zijn dergelijke spelers nóg interessanter, afgezien van het tekengeld. We hebben vijftien aansprekende namen met een aflopend contract op een rijtje gezet.