Dest en twee Nederlanders bij laatste twintig kanshebbers Golden Boy Award

De shortlist van kanshebbers op de Golden Boy Award is teruggebracht tot twintig namen. Op de lijst van organisator Tuttosport prijken nog twee Nederlanders, terwijl ook oud-Eredivisionist Sergiño Dest nog in de race is. De prijs werd vorig jaar gewonnen door João Felix en in het verleden mochten ook Matthijs de Ligt, Kylian Mbappé en Lionel Messi zich 's werelds beste speler onder de 21 jaar noemen.