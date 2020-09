FIFA 21 ratings: Virgil van Dijk beste Nederlander in top honderd

Vrijdag, 11 september 2020 om 00:15 De ratings voor FIFA 21 zijn bekend. Bekijk hier de top honderd, met onder meer Frenkie de Jong, Memphis Depay, Georginio Wijnaldum, Hakim Ziyech en Virgil van Dijk. 100: Erling Haaland (Borussia Dortmund), rating 84 99: Christian Eriksen (Internazionale), rating 85 98: Alex Sandro (Piemonte Calcio), rating 85 97: Kyle Walker (Manchester City), rating 85 96: Mauro Icardi (Paris Saint-Germain), rating 85 95: Diego Godín (Internazionale), rating 85 94: Toby Alderweireld (Tottenham Hotspur), rating 85 93: Peter Gulacsi (RB Leipzig), rating 85 92: Rodri (Manchester City), rating 85 91: Frenkie de Jong (Barcelona), rating 85 90: Leonardo Bonucci (Piemonte Calcio), rating 85 89: Clément Lenglet (Barcelona), rating 85 88: Bernd Leno (Arsenal), rating 85 87: Dries Mertens (Napoli), rating 85 86: Koke (Atlético Madrid), rating 85 85: Milan Skriniar (Internazionale), rating 85 84: Dani Parejo (Villarreal), rating 85 83: Leroy Sané (Bayern München), rating 85 82: Marcus Rashford (Manchester United), rating 85 81: Miralem Pjanic (Barcelona), rating 85 80: Lorenzo Insigne (Napoli), rating 85 79: Ricardo Pereira (Leicester City), rating 85 78: Thiago Silva (Chelsea), rating 85 77: Matthijs de Ligt (Piemonte Calcio), rating 85 76: Georginio Wijnaldum (Liverpool), rating 85 75: Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), rating 85 74: Timo Werner (Chelsea), rating 85 73: Marco Reus (Borussia Dortmund), rating 85 72: Hakim Ziyech (Chelsea), rating 85 71: Gianluigi Donnarumma (AC Milan), rating 85 70: Memphis Depay (Olympique Lyon), rating 85 69: Riyad Mahrez (Manchester City), rating 85 68: Luis Alberto (Lazio), rating 85 67: Kai Havertz (Chelsea), rating 85 66: Thiago Alcántara (Bayern München) rating 85 65: Romelu Lukaku (Internazionale), rating 85 64: Marquinhos (Paris Saint-Germain), rating 85 63: Serge Gnabry (Bayern München), rating 85 62: Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach), rating 86 61: Jordi Alba (Barcelona), rating 86 60: Raphaël Varane (Real Madrid), rating 86 59: David de Gea (Manchester United), rating 86 58: David Silva (Real Sociedad), rating 86 57: Mats Hummels (Borussia Dortmund), rating 86 56: Dani Carvajal (Real Madrid), rating 86 55: Jordan Henderson (Liverpool), rating 86 54: Alejandro Gómez (Atalanta), rating 86 53: Gerard Piqué (Barcelona), rating 86 52: Marco Verratti (Paris Saint-Germain), rating 86 51: Paul Pogba (Manchester United), rating 86 50: Jamie Vardy (Leicester City), rating 86 49: Thomas Müller (Bayern München), rating 86 48: Hugo Lloris (Tottenham Hotspur), rating 87 47: Giorgio Chiellini (Piemonte Calcio), rating 87 46: Sergio Busquets (Barcelona), rating 87 45: Keylor Navas (Paris Saint-Germain), rating 87 44: Fabinho (Liverpool), rating 87 43: Andrew Robertson (Liverpool), rating 87 42: Bernardo Silva (Manchester City), rating 87 41: Roberto Firmino (Liverpool), rating 87 40: Wojciech Szczesny (Piemonte Calcio), rating 87 39: Aymeric Laporte (Manchester City), rating 87 38: Antoine Griezmann (Barcelona), rating 87 37: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), rating 87 36: Luis Suárez (Barcelona), rating 87 35: Heung-Min Son (Tottenham Hotspur), rating 87 34: Jadon Sancho (Borussia Dortmund), rating 87 33: Ángel Di María (Paris Saint-Germain), rating 87 32: Bruno Fernandes (Manchester United), rating 87 31: Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal), rating 87 30: Ciro Immobile (Lazio), rating 87 29: Luka Modric (Real Madrid), rating 87 28: Kalidou Koulibaly (Napoli), rating 88 27: Samir Handanovic (Internazionale), rating 88 26: N’Golo Kanté (Chelsea), rating 88 25: Ederson (Manchester City), rating 88 24: Paulo Dybala (Piemonte Calcio), rating 88 23: Raheem Sterling (Manchester City), rating 88 22: Eden Hazard (Real Madrid), rating 88 21: Harry Kane (Tottenham Hotspur), rating 88 20: Toni Kroos (Real Madrid), rating 88 19: Joshua Kimmich (Bayern München), rating 88 18: Thibaut Courtois (Real Madrid), rating 89 17: Casemiro (Real Madrid), rating 89 16: Karim Benzema (Real Madrid), rating 89 15: Sergio Agüero (Manchester City), rating 89 14: Manuel Neuer (Bayern München), rating 89 13: Sergio Ramos (Real Madrid), rating 89 12: Alisson (Liverpool), rating 90 11: Marc-André ter Stegen (Barcelona), rating 90 10: Sadio Mané (Liverpool), rating 90 9: Mohamed Salah (Liverpool), rating 90 8: Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), rating 90 7: Virgil van Dijk (Liverpool), rating 90 6: Jan Oblak (Atlético Madrid), rating 91 5: Neymar (Paris Saint-Germain), rating 91 4. Kevin De Bruyne (Manchester City), rating 91 3. Robert Lewandowski (Bayern München), rating 91 2. Cristiano Ronaldo (Piemonte Calcio), rating 92 1. Lionel Messi (Barcelona), rating 93

