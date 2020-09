Eén Nederlander opgenomen in Ones to Watch-lijst van de Premier League

Woensdag, 9 september 2020 om 15:00 De Premier League gaat zaterdag weer van start en de twintig ploegen in de hoogste Engelse divisie hebben er weer honderden miljoenen tegenaan gesmeten om zich te versterken. Daardoor is het voor jonge beloftes lastig om door te breken, maar de echte toptalenten slagen toch in die missie. In het afgelopen seizoen grepen jongens als Bukayo Saka, Mason Greenwood, Billy Gilmour en Curtis Jones hun kans en ook nu staan er weer diverse groeibriljanten te trappelen. NxGn-watcher Tom Maston van Goal heeft op verzoek een Ones to Watch-lijst opgesteld en Voetbalzone stelt zijn vijftien keuzes aan je voor. Arsenal wordt deze zomer veelvuldig in verband gebracht met nieuwe middenvelders, maar tot nu toe zijn Thomas Partey en Houssem Aouar (nog) niet verwelkomd. Dat biedt mogelijk kansen voor Miguel Azeez, die op zijn zeventiende al een vaste waarde is bij de Onder-23 en de jeugdelftallen van Engeland. De jongeling met Nigeraanse roots wordt intern vergeleken met clublegende Patrick Vieira, terwijl hij zichzelf graag spiegelt aan Sergio Busquets. Azeez viert op 20 september zijn achttiende verjaardag en wordt klaargestoomd voor een rol als defensieve middenvelder. “Ik heb de juiste houding en werk hard, dus het is aan mij om te zorgen dat ik zo goed word dat ik prijzen kan winnen met club en land.” Azeez kan uitkomen voor Engeland, Nigeria of Spanje en heeft nog geen definitieve keuze gemaakt, al lijkt Engeland het meest waarschijnlijk als hij zich zo blijft ontwikkelen. Louie Barry haalde in de zomer van 2019 de wereldpers toen hij als net zestienjarige overstapte naar het grote Barcelona. Een half jaar later besloot hij echter alweer terug te keren naar Engeland, waar Aston Villa iets meer dan een miljoen euro neertelde om hem in te lijven. Dit seizoen is hij van de Onder-18 doorgeschoven naar de Onder-23, maar verwacht wordt dat het daar niet bij blijft. De spits scoort aan de lopende band bij de nationale elftallen en heeft ook bij het hoogste jeugdteam meteen zijn eerste goal te pakken, dus nu is de vraag wanneer hij zijn grote talent ook in de Premier League mag etaleren. Tino Anjorin maakte op 8 maart van dit jaar zijn officiële debuut in de Premier League, toen hij een kwartier voor tijd in mocht vallen tegen Everton. Bij een 4-0 stand mocht hij Willian vervangen en dat debuut smaakt naar meer voor de aanvallende middenvelder van achttien jaar, die de volledige jeugdopleiding doorliep bij The Blues. De krachtige Anjorin beschikt over een goede dribbel, een hard schot en een prima passing. Wel is het zaak dat hij zijn blessureverleden achter zich laat. Chelsea kocht deze zomer voor meer dan 250 miljoen euro aan nieuwe spelers, maar verwacht wordt dat trainer Frank Lampard ook oog blijft houden voor zijn meest talentvolle jeugdspelers. Technisch directeur Marcel Brands tikte bij Everton deze zomer meer dan 75 miljoen euro af voor nieuwe middenvelders, maar besloot in ieder geval vooralsnog niet te investeren in de defensie. Dat heeft vermoedelijk alles te maken met de imposante opmars van de achttienjarige Jarrad Branthwaite. De 1.95 meter lange verdediger werd in januari voor 1 miljoen euro overgenomen van Carlisle United en heeft maar weinig tijd nodig gehad om trainer Carlo Ancelotti te overtuigen in het voorseizoen. Ook Sky Sports-analist Jamie Carragher is onder de indruk: “Ik ben natuurlijk een Liverpool-man, maar het is altijd mooi als er weer iemand doorbreekt bij Everton en hij heeft alles in huis om een topverdediger te worden.” Anthony Gordon werd in januari overgeheveld naar de hoofdmacht van Everton en mocht meteen in elf wedstrijden aantreden. Dat leverde tot nu toe slechts één assist op, waardoor we nog niet mogen spreken van een grote doorbraak. Dat die er wel gaat komen, staat voor trainer Carlo Ancelotti wel vast. De negentienjarige linksbuiten tekende op 1 september een nieuw contract wat hem de komende vijf jaar binnenboord moet houden en lijkt zich te mogen focussen op een belangrijke rol in het elftal. “Hij deed het met zijn techniek goed aan de linkerkant, maar ik denk dat hij ook op het middenveld of als tien uit de voeten kan”, aldus Ancelotti. “Hij heeft veel creatief vermogen en ik weet zeker dat we veel van hem gaan zien.” Leeds United keert dit seizoen na zestien jaar afwezigheid terug op het hoogste niveau en is bezig om zich fors te versterken. Trainer Marcelo Bielsa mocht onder meer Valencia-spits Rodrigo verwelkomen en ook Josko Gvardiol kan ieder moment aangekondigd worden. De achttienjarige Kroaat van Dinamo Zagreb geldt als een van de grootste talenten van zijn land en The Peacocks betalen meer dan twintig miljoen euro voor zijn komst. De razendsnelle centrale verdediger kon op zijn vijftiende al naar Internazionale en had ook RB Leipzig achter zich aan, terwijl hij in het verleden ook eens werd genoemd bij Ajax. Bij Leeds United heeft hij echter de beste kans om tegen zijn idool te spelen: Virgil van Dijk van Liverpool. Leicester City zag sterspeler Ben Chilwell deze zomer overstappen naar Chelsea, maar fans hoeven niet te wanhopen. De negentienjarige jeugdinternational Luke Thomas mocht vorig seizoen al drie wedstrijden meedoen in de Premier League en lijkt nu klaar voor een grotere rol in het elftal. De jongeling werd uitgeroepen tot beste speler van de jeugdopleiding en tekende twee weken geleden een nieuw, langlopend contract. “Luke is een geweldig talent en we zijn dolblij dat hij bij ons blijft”, aldus trainer Brendan Rodgers. “Hij heeft zichzelf al laten zien in de Premier League en hij werkt keihard.” Thomas kan indien nodig ook als linksbuiten of centrale middenvelder uit de voeten, waarmee hij zijn kansen op speeltijd nog verder vergroot. Met Virgil van Dijk en Joe Gomez voor zich, lijkt de kans op een basisplaats voorlopig niet groot voor de zeventienjarige Billy Koumetio. Wel zou de Fransman dit seizoen zijn debuut kunnen maken, want trainer Jürgen Klopp voorspelt ‘grote stappen’ voor de jongeling die mee mocht trainen tijdens de voorbereiding. De leeftijdsgenoot van Sepp van den Berg en Ki-Jana Hoever is fysiek verder dan de Nederlanders en lijkt op dit moment een streepje voor te hebben bij Klopp. “Ik denk dat deze ervaring hem veel verder gaat brengen en ik ben er behoorlijk zeker van dat hij grote stappen gaat maken. We noemen hem Billy the Kid, maar hij ziet er zeker niet zo uit. Hij is in een jaar tijd zeker twintig centimeter gegroeid en hij heeft veel talent. Gelukkig is hij nu hersteld van de blessure die hem vorig seizoen tegenhield.” Harvey Elliott maakte vorig jaar zomer de overstap van Fulham naar Liverpool en heeft geen spijt van die keuze, hoewel hij ook naar Real Madrid had gekund. Daar had de jongste debutant ooit in de Premier League een persoonlijke ontmoeting met Sergio Ramos kunnen hebben om hem over de streep te trekken, maar de zeventienjarige flankaanvaller paste omdat hij de Spanjaard ‘maar niets’ vond, vanwege het akkefietje met Mohamed Salah in de Champions League-finale van 2018. Bij Liverpool mocht het toptalent afgelopen seizoen al tweemaal invallen in de Premier League en met zijn eerste profcontract op zak lijkt een grotere rol een kwestie van tijd. “Harvey is een geweldig talent en hij krijgt hier de tijd en ruimte om zich verder te ontwikkelen”, beloofde Jürgen Klopp. De Nederlandse jeugdinternational Jayden Braaf staat er bijzonder goed op bij Manchester City. De achttienjarige linksbuiten werd afgelopen seizoen uitgeroepen tot beste speler van de Onder-23, waar hij in zestien wedstrijden goed was voor negen treffers. De voormalig jeugdspeler van Ajax, AFC en PSV traint ook al geregeld mee met het elitekorps van Josep Guardiola, die in Braaf mogelijk een opvolger heeft voor de voortijdig vertrokken Jadon Sancho. “Hij heeft ongelooflijke kwaliteiten”, jubelde de coach in juli. Tegelijkertijd predikte hij wel geduld, want er zijn nog ‘zes of zeven’ spelers die op zijn positie kunnen spelen. “Het is een jonge speler met wie we geduld moeten hebben.” De vraag is of Braaf de komende jaren zelf ook geduldig blijft, want hij wordt begeerd door diverse Duitse clubs. Dat Cole Palmer het eerste van Manchester City gaat halen, staat al jaren vast voor de trouwe volgers van de club. De achttienjarige aanvallende middenvelder scoorde het afgelopen seizoen liefst 19 keer in 25 wedstrijden bij de Onder-18 en mocht na de corona-onderbreking al diverse keren plaatsnemen op de reservebank van de hoofdmacht. De grote belofte doorliep de hele jeugdopleiding en is nu officieel doorgeschoven naar het hoogste jeugdelftal, waar hij aan zijn wedstrijdhardheid moet werken. Hij tekende onlangs een contract tot de zomer van 2024 en maakte trainer Josep Guardiola daarmee een gelukkig mens. De Spaanse coach laat hem geregeld meetrainen met het eerste en daar kijkt Palmer zijn ogen uit. “Ik leer zoveel in zo’n korte tijd. Het is belachelijk hoe gedetailleerd alles wordt voorbereid.” De deze zomer naar Manchester United verkaste Donny van de Beek moet de concurrentie aangaan met onder meer Paul Pogba, Bruno Fernandes en Nemanja Matic, terwijl er vanuit de jeugd nog een topspeler aan zit te komen. Hannibal Mejbri stapte in de zomer van 2019 als zestienjarige voor een som van tien miljoen euro over van AS Monaco naar Old Trafford en de Franse jeugdinternational lijkt iets meer dan een jaar later al klaar voor speeltijd in de hoofdmacht. Hij was direct de beste speler van de Onder-18 en schoof binnen enkele weken door naar de Onder-23, waar hij een grote rol had bij de promotie naar de Premier League 2. Mejbri valt eerst op met zijn lange lokken, maar al snel verschuift de aandacht naar zijn creativiteit op het veld. Hij sluit nog niet vast aan bij de hoofdmacht, maar tegen kleinere tegenstanders gaat hij dit seizoen ongetwijfeld kansen krijgen. Een andere speler die zich dit seizoen bij de hoofdmacht van Manchester United kan voegen is Teden Mengi. De achttienjarige centrale verdediger is een vaste waarde in de jeugdelftallen van Engeland en mocht afgelopen seizoen al debuteren in de Europa League. Tegen LASK mocht hij zes minuten meedoen en dat is het voorlopige hoogtepunt van de in Manchester geboren belofte. Eerder was hij al aanvoerder van de Onder-16 en de Onder-18, zo weet ook Ole Gunnar Solskjaer. “Teden is een echte leider. Een centrumverdediger waar wij heel erg in geloven. Hij is een goede vriend van zijn leeftijdsgenoot Mason Greenwood en met zijn kracht, snelheid en voetballend vermogen ben ik er zeker van dat we met hem een uitstekende speler in de gelederen hebben.” Wolverhampton Wanderers maakte in het afgelopen seizoen veel indruk in de Premier League. Vooral de Portugezen in de selectie blonken uit en komende jaargang krijgen zij gezelschap van Luke Matheson. De zeventienjarige rechtsback werd afgelopen winter gekocht van Rochdale, waar hij nog wel het seizoen af mocht maken. Matheson was een onbetwiste basisspeler in de League One en vergaarde wereldwijde bekendheid door in de FA Cup te scoren tegen het grote Manchester United. Eerder maakte de onvermoeibare wingback al op vijftienjarige leeftijd zijn debuut voor Rochdale en inmiddels wordt hij rijp genoeg geacht om zich te laten zien in de Premier League. Hij is een aanvallende back met heel veel energie en de juiste houding. Hij heeft volgens mij alles om te slagen in de Premier League', verklaarde zijn voormalige ploeggenoot Ryan McLaughlin in mei aan Goal. Als een club bereid is zijn eigen transferrecord te breken voor een achttienjarige, zijn de verwachtingen terecht hooggespannen. Fabio Silva rondde zaterdag zijn transfer van FC Porto naar Wolverhampton Wanderers af en volgens Engelse media was daar een prijs van om en nabij de veertig miljoen euro mee gemoeid. De aanvaller brak tig records in de jeugd van de Portugese topclub en mocht afgelopen seizoen ook al 21 keer aantreden in de hoofdmacht. Omdat diverse topclubs ook op zijn komst aasden, spreekt The Telegraph van een ‘enorme coup’. Een term waar de clubleiding zich goed in kan vinden, want voorzitter Jeff Shi zegt het volgende: “Ons scoutingsapparaat volgt Fabio al sinds hij bij Portugal Onder-16 speelde en zij hebben het gevoel dat hij de beste nummer negen van zijn generatie is. Onze trainer (Nuno Esposito, red.) ziet in hem een belangrijke versterking en denkt dat hij direct van grote waarde kan zijn voor de ploeg."

