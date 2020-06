De ‘Arjen Robben-comeback’ van tien bekende Nederlanders

Zondag, 28 juni 2020 om 10:00 Arjen Robben maakte zaterdag bekend dat hij bij FC Groningen een comeback wil maken als voetballer, nadat hij vorig jaar zijn carrière had beëindigd bij Bayern München. De Groninger debuteerde in 2000 op zestienjarige leeftijd in het betaald voetbal bij FC Groningen, waar hij ook de jeugdopleiding doorliep. Een overzicht van tien bekende Oranje-internationals die in een bepaald moment van hun loopbaan, of zelfs na afloop nog, kozen voor een terugkeer op de Nederlandse velden, al dan niet bij een ex-werkgever of met wisselend succes. Maarten Stekelenburg verraste eerder deze maand met zijn terugkeer bij Ajax. De 37-jarige doelman beleefde tussen 2002 en 2011 zijn beste jaren uit zijn loopbaan en behoorde nadien tot het keepersgilde van AS Roma, Fulham, AS Monaco, Southampton en (nog enkele weken) Everton. Stekelenburg lijkt als een ervaren stand-in van de eerste doelman te zijn gehaald. Robin van Persie keerde in januari 2018 terug bij Feyenoord, na in het buitenland te zijn uitgekomen voor Arsenal, Manchester United en Fenerbahce. Met de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal in de gelederen won Feyenoord een half jaar later de TOTO KNVB Beker. In zijn allerlaatste volle seizoen als profvoetballer kwam hij in 37 competitieduels tot 21 doelpunten, maar afzwaaien met een landstitel zoals Dirk Kuyt zat er niet in. Edson Braafheid keerde niet een maar twee keer terug bij een ex-werkgever. Dat deed de verdediger eerst in 2012/13 bij FC Twente en daarna in 2016/17 bij FC Utrecht. Eén overeenkomst: het was beide keren geen onverdeeld succes. Braafheid leverde in januari 2018 zijn contract bij FC Utrecht in en is inmiddels woonachtig in de Verenigde Staten, waar hij voor Austin Bold in de USL speelt. Giovanni van Bronckhorst keerde in 2007, na een verblijf van negen jaar in het buitenland, terug bij Feyenoord. Hoewel de linksback altijd fit was en drie seizoenen lang als een van de eerste namen op het wedstrijdformulier verscheen, kwam Feyenoord behoudens een TOTO KNVB Beker niet tot grote daden. Met de nu trainer van Guangzhou R&F in de gelederen eindigden de Rotterdammers als zesde, zevende en vierde in de Eredivisie. Op 10 augustus 2008 maakte Marc Overmars zijn rentree op de Nederlandse velden bekend. Dat deed de aanvaller, destijds 35 jaar, bij Go Ahead Eagles, de club waar hij in 1991 zijn debuut in het betaald voetbal had gemaakt. Het verlangen om weer te spelen won het van de pijn in zijn rechterknie. Kort na het EK van 2004 was Overmars immers met voetballen gestopt en had hij zijn doorlopende contract bij Barcelona ingeleverd. Op 1 mei 2009 maakte de 86-voudig international annex directeur voetbalzaken van Ajax na 24 duels, met veel invalbeurten, zijn laatste minuten als prof. Enkele maanden voordat ’EuroMálaga’ op het punt stond om geschiedenis te schrijven, koos Joris Mathijsen voor een terugkeer naar Nederland. Niet bij een ex-werkgever weliswaar, maar bij Feyenoord. De verdediger speelde uiteindelijk de laatste drie jaar van zijn loopbaan in De Kuip, waar hij in zijn eerste twee seizoenen zelden onomstreden was. In zijn allerlaatste jaar vond de tegenwoordig technisch directeur van Willem II zichzelf veelvuldig terug op de reservebank. Mark van Bommel en PSV hadden ongetwijfeld meer van de hernieuwde samenwerking in 2012/13 verwacht. De middenvelder reeg prijzen aaneen bij Barcelona, Bayern München en AC Milan en wilde in Nederland afscheid nemen met de landstitel. Ajax verzamelde echter drie punten meer dan PSV. Van Bommel haalde nooit zijn niveau van weleer, ergerde zich daarnaast aan de mentaliteit van een deel van de Eindhovense selectie en pakte in zijn laatste wedstrijd ook nog eens een rode kaart. Nee, de rentree van John Heitinga bij Ajax was geen groot succes. Eerder een grote teleurstelling. De verdediger keerde in 2015, na zeven jaar buitenland, terug bij zijn jeugdliefde, mede voor ’een rol in de kleedkamer’, en kreeg uiteindelijk maar in vier wedstrijden speeltijd van Frank de Boer. De oefenmeester gaf aan dat Heitinga meer snelheid had ingeleverd dan hij had verwacht en daardoor niet goed tot zijn recht zou komen in het systeem van Ajax met veel ruimte in de rug. Heitinga stopte in februari 2016 en werd jeugdtrainer. Eljero Elia speelde voor mooie clubs als Werder Bremen en Juventus, bloeide op huurbasis ietwat op bij Southampton, maar zo belangrijk als in het kampioensjaar 2016/17 van Feyenoord was hij nergens. De aanvaller had zichzelf in de zomer van 2015 aangeboden bij de Rotterdammers, die toesloegen toen ook bleek dat Werder niet langer vasthield aan een transfersom. Na de landstitel vertrok Elia voor een relatief lage transfersom, zoals beide partijen ook hadden afgesproken, naar Istanbul Basaksehir. Daar loopt zijn contract overigens af. De terugkeer van Dirk Kuyt bij Feyenoord leest als een jongensboek. De aanvaller speelde jarenlang voor Liverpool en Fenerbahce, alvorens hij in 2015 voor uiteindelijk twee seizoenen in Rotterdam-Zuid terugkeerde. Hij kwam tot 38 doelpunten in 77 duels en maakte zijn ultieme droom waar door landskampioen te worden, nota bene met een hattrick in de kampioenswedstrijd. Drie dagen later zette Kuyt een punt achter een loopbaan van negentien jaar. 