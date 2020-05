Dertig spelers om extra op te letten bij de hervatting van de Bundesliga

Zaterdag, 16 mei 2020 om 12:10 De Bundesliga wordt dit weekend als eerste Europese competitie weer hervat. Nu de bal na twee maanden weer gaat rollen, zijn dit dertig spelers om extra op te letten. LEON BAILEY - Het voormalig transferdoelwit van Ajax is dit seizoen nog wat wisselvallig bij Bayer Leverkusen, maar is met zijn weergaloze dribbels een constante vorm van dreiging. PHILIPPE COUTINHO - De Braziliaanse spelmaker van Bayern München heeft nog twee maanden de tijd om de clubleiding ervan te overtuigen hem definitief over te nemen van Barcelona. ALPHONSO DAVIES - De piepjonge Canadees werd in principe gekocht als vleugelaanvaller, maar maakt dit seizoen furore als offensieve linksback bij Bayern München. MAXIMILIAN EGGESTEIN - Werder Bremen verkeert dit seizoen in serieuze degradatiezorgen en als iemand het kan voorkomen, is het de veelzijdige middenvelder Eggestein. MARKO GRUJIC - De Servische middenvelder kwam bij Liverpool niet aan de bak, maar als huurspeler van Hertha BSC toont hij steeds vaker zijn potentie in de Bundesliga. ERLING HAALAND - Het Noorse wonderkind streek in januari neer bij Borussia Dortmund en is sindsdien een ware sensatie gebleken. Schiet hij BVB naar de landstitel? ACHRAF HAKIMI - De van Real Madrid gehuurde rechtsback maakt al twee jaar veel indruk bij Borussia Dortmund en was dit seizoen al goed voor drie goals en tien (!) assists. KAI HAVERTZ - Dit is zonder twijfel een van de meest gewilde spelers uit de Bundesliga. Havertz werd in 2016 Bayer Leverkusen’s jongste debutant en is nu zo’n 100 miljoen euro waard. DAICHI KAMADA - Eintracht Frankfurt zag vorig seizoen de gehele voorhoede uitvliegen en moet opnieuw beginnen. Kamada scoorde nog niet in de Bundesliga, maar is wel topscorer van de Europa League. JONJOE KENNY - Deze rechtsback staat er al jaren goed op in Engeland, maar werd toch verhuurd aan Schalke 04. Daar maakt de speler van Everton veel indruk met zijn offensieve inbreng. ROBERT LEWANDOWSKI - De Poolse goalgetter van Bayern München ging dit seizoen als een komeet van start en staat al op 25 goals. Wint hij dit jaar de Europese Gouden Schoen? STRELI MAMBA - Paderborn stevent af op degradatie naar het tweede niveau, maar dat lijkt niet te gelden voor spits Mamba. De energieke aanvaller staat op de radar van veel clubs. PHILIPP MAX - In het verleden mikte hij op een interlandcarrière als linksback, maar tegenwoordig floreert hij als linksbuiten. Hij was dit seizoen al rechtstreeks betrokken bij twaalf goals. WESTON MCKENNIE - Naast Kenny heeft Schalke ook de beschikking over McKennie, die met zijn techniek en inzicht overal in de verdediging en op het middenveld uit de voeten kan. EVAN N’DICKA - In april verscheen er op de Instagram-pagina van Arsenal een poll over de beste aankopen en N’Dicka stemde op zichzelf. Aan zelfvertrouwen geen gebrek voor deze oersterke centrumverdediger. MANUEL NEUER - Met de aangekondigde komst van toptalent Alexander Nübel krijgt Neuer er volgend seizoen een geduchte concurrent bij. Dit heeft de routinier op scherp gezet en dan is hij op zijn best. PAULINHO - De Braziliaanse samba komt dit seizoen van Paulinho. De groeibriljant van Bayer Leverkusen krijgt steeds meer kansen van Peter Bosz en betaalt dat vertrouwen dubbel en dwars terug. ROBIN QUAISON - FSV Mainz moet alle zeilen bijzetten om degradatie af te wenden en veel komt daarbij aan op de spits die in 24 wedstrijden al goed was voor twaalf goals en drie assists. MILOT RASHICA - Bij Vitesse maakte de Kosovaarse vleugelaanvaller al veel indruk en bij Werder Bremen heeft hij zich in de kijker gespeeld bij clubs als RB Leipzig en Liverpool. GIOVANNI REYNA - De zoon van de legendarische Claudio Reyna is op zijn zeventiende al een vaste schakel in het elftal van Borussia Dortmund, waar hij van grote waarde is met zijn overzicht en versnellingen. MARCEL SABITZER - De Oostenrijkse aanvalspartner van Timo Werner is bezig aan zijn beste seizoen tot nu toe, met directe betrokkenheid bij veertien goals in 25 competitieduels. JADON SANCHO - De vleugelaanvaller van Borussia Dortmund houdt veelscorer Lewandowski voorlopig achter zich als meest waardevolle speler van de Bundesliga met 14 goals en 16 assists. JONATHAN TAH - In de hyperaanvallende formatie van Bayer Leverkusen houdt Tah zich uitstekend staande in de defensie. Hij wordt genoemd als mogelijke aanwinst bij diverse topclubs in Europa. MARCUS THURAM - De zoon van voormalig wereldkampioen Lilian Thuram houdt zich vooral bezig met aanvallen en is bij het frivool spelende Borussia Mönchengladbach een van de drijvende krachten. DAYOT UPAMECANO - De Franse jeugdinternational geldt als een van de grootste verdedigende talenten van Europa en lijkt bezig aan zijn laatste maanden bij RB Leipzig. Neemt hij afscheid met een landstitel? LUCA WALDSCHMIDT - SC Freiburg is nog volop in de race voor Europese tickets en dat is niet in de laatste plaats te danken aan spits Waldschmidt, die dit seizoen uitgroeide tot Duits international. WOUT WEGHORST - Wolfsburg maakt eveneens een goede kans op Europese kwalificatie en Weghorst is andermaal bezig aan een goed seizoen. Haalt hij de grens van twintig goals? TIMO WERNER - Er is dit seizoen maar één iemand die de scoringsdrift van Robert Lewandowski bij kan houden en de Duits international heeft dit seizoen nog alles te winnen met RB Leipzig. DENIS ZAKARIA - Zelf ziet hij Patrick Vieira en Paul Pogba als voorbeelden en Lothar Matthäus vergelijkt hem met Toni Kroos omdat hij nu al in staat is om het middenveld van Borussia Mönchengladbach te laten swingen. JOSHUA ZIRKZEE - De achttienjarige Nederlander maakte dit seizoen zijn debuut bij Bayern München en scoorde al drie keer in 170 speelminuten. Krijgt hij nog meer kansen om zich te laten zien? 