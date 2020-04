Coronavirus symptomen: hoofdpijn, koorts en andere klachten van voetballers

Zaterdag, 18 april 2020 om 00:00 Op welke manier zijn bekende figuren uit de voetbalwereld als Paulo Dybala, Mikel Arteta en Paolo Maldini geraakt door het coronavirus? De pandemie heeft het voetbal stilgelegd en tal van voetballers, trainers en oud-spelers raakten besmet. Gelukkig zijn sommigen inmiddels hersteld en hebben zij naar buiten gebracht wat hun klachten waren. Mikel Arteta | Arsenal Symptomen: koorts, droge hoest, pijn op de borst Symptomen: koorts, droge hoest, pijn op de borst Arteta legt uit: 'Kijkend naar de symptomen, dan leek het mij niet meer dan een normaal virus. Ik had het drie, misschien vier dagen zwaar. Mijn temperatuur was hoog en ik had een droge hoest. Ik had verder nog wat last van mijn borst en dat was het dan ook.” Callum Hudson-Odoi | Chelsea Symptomen: verkoudheid Symptomen: verkoudheid De aanvaller van Chelsea en de nationale ploeg van Engeland herstelde snel van het virus nadat hij een week lang in thuisisolatie zat. Hudson-Odoi liet naderhand weten dat hij klachten had die vergelijkbaar waren ‘met een milde verkoudheid’. Daniele Rugani | Juventus Symptomen: lichte verhoging Symptomen: lichte verhoging Rugani testte positief op het coronavirus, maar had weinig last van klachten. Op Twitter schreef hij: “Jullie zullen het nieuws allemaal gelezen hebben en daarom wil ik jullie verzekeren dat niemand zich zorgen hoeft te maken. Het gaat prima met me.” “Daniele had met een temperatuur van 37,5 graden lichte verhoging”, vertelde zijn vriendin Michela Persico aan Corriere Della Sera. “Hij vroeg daarom om een test en een dag later bleek hij positief. Maar toen had hij al geen koorts meer. Hij had eigenlijk nergens last van, dus we hadden het ook niet verwacht. Geen idee hoe hij besmet is geraakt.” Luca Kilian | Paderborn Symptomen: zere keel, koorts, hoofdpijn Symptomen: zere keel, koorts, hoofdpijn 'Op 12 maart kreeg ik een paar opvliegers en een dag later kwam dat sterker terug. Ik had last van koorts en sterke opvliegers. Toen begon ik voor het eerst bang te worden”, aldus Kilian tegenover Westfalen-Blatt. “Na vier dagen nam de koorts af en begon ik me in de dagen daarna steeds beter te voelen. Ik ben een sporter en verkeer in een goede vorm, maar had het moeilijk met dit virus. Ik kan me goed inbeelden dat voor mensen die al sukkelen met hun gezondheid, dit een levensbedreigende ziekte kan zijn.” Manolo Gabbiadini | Sampdoria Symptomen: lichte koorts, hoofdpijn Symptomen: lichte koorts, hoofdpijn “Op dinsdagavond 10 maart voelde ik een lichte koorts komen opzetten, maar ik dacht niet meteen aan het virus”, aldus Gabbiadini in Italiaanse media “Ik heb die nacht slecht geslapen. Ik werd vaak wakker en in de ochtend voelde ik me duizelig. Ik besloot mijn temperatuur op te meten en ik bleek lichte verhoging te hebben. Ik belde dokter Baldari van Sampdoria, maar tijdens dat gesprek dacht ik nog steeds niet aan het virus. Mijn vrouw Martina stelde voor om een test uit te laten voeren, want we hebben hier twee kleine kinderen rondlopen. De dokter kwam langs met de test en de volgende dag kregen we de uitslag. Donderdag voelde ik me weer prima, ik had geen koorts meer. Die middag belde de dokter om te vertellen dat ik positief had getest.” Patrick Cutrone | Fiorentina Symptomen: geen klachten Symptomen: geen klachten De spits van Wolverhampton Wanderers, dit seizoen verhuurd aan Fiorentina, was een van de spelers die positief testte bij de club uit de Serie A. Hij had geen klachten en verkeert, net als zijn ploeggenoten, weer in goede gezondheid. Eliaquim Mangala | Valencia Symptomen: geen klachten Symptomen: geen klachten Bij Valencia zijn diverse spelers positief getest op het coronavirus. “Ik voel me goed en heb geen last van de symptomen die horen bij het virus”, aldus Mangala, die tegenover L’Équipe zei dat hij aan een grap dacht. “Ik had nergens last van. Ik was geschokt toen de dokter me belde met het nieuws dat ik positief was getest. Eerst dacht ik dat het om een grap ging, maar toen hij begon over veertien dagen in quarantaine, weg van mijn kinderen, had ik al snel door dat het geen grap was.” Ezequiel Garay | Valencia Symptomen: geen klachten Symptomen: geen klachten 'Ik heb positief getest op het coronavirus, maar desondanks voel ik me goed”, zei Garay, die net als een aantal ploeggenoten besmet was geraakt. “Het enige wat ik nu moet doen is de richtlijnen van de autoriteiten volgen en in thuisisolatie blijven.” Blaise Matuidi | Juventus Symptomen: geen klachten Symptomen: geen klachten Op Instagram liet de Fransman weten dat het goed met hem ging en hij geen klachten had. 'In eerste instantie had ik niet echt door hoe erg het was', gaf hij toe. 'Ik wist niet hoe gevaarlijk het was en hoe snel de verspreiding is verlopen. Duizenden mensen hebben in Italië positief getest in een paar dagen tijd, zonder dat we het echt doorhadden. We moeten inzien dat dit virus ons allemaal kan treffen, ook onze families en onze naasten. Het is belangrijk dat we ons hiervan bewust zijn en dat we de regels volgen.' Charlie Austin | West Bromwich Albion Symptomen: koorts Symptomen: koorts Hoewel de spits van WBA niet is getest op het coronavirus, is hij ziek geworden en is het aannemelijk dat hij besmet is geweest. “Het was alsof iemand een emmer water over me had heengegooid. Ik was drijfnat”, aldus Austin tegenover the Telegraph. Paulo Dybala | Juventus Symptomen: hoesten, moeheid, koorts, hoofdpijn Symptomen: hoesten, moeheid, koorts, hoofdpijn 'Ik had een nare hoest, voelde me moe en toen ik wilde gaan slapen lag ik te rillen van de kou”, zei Dybala op de website van de Argentijnse voetbalbond. De aanvaller dacht in eerste instantie niet aan het coronavirus. “Maar twee ploeggenoten hadden het al en ik was de derde. Ik had hoofdpijn, maar het werd geadviseerd om niets in te nemen. De club gaf extra vitaminen en uiteindelijk voelde ik me beter. Het is ook mentaal zwaar. In het begin was ik bang, maar nu gaat het wel weer. Ik heb nergens meer last van. Paolo Maldini | AC Milan Symptomen: droge hoest, verlies van smaak en reuk, pijn op de borst Symptomen: droge hoest, verlies van smaak en reuk, pijn op de borst 'Het was net als een griep, maar geen normale griep. Ik ken mijn lichaam, atleten kennen zichzelf goed”, aldus Maldini in Corriere della Serra. “Het was pijnlijk. Soms voelde het alsof er in je borst werd geknepen. Het is een nieuw virus. Je lichaam vecht tegen een onbekende tegenstander.” Daniel Maldini | AC Milan Symptomen: droge hoest, verlies van smaak en reuk Symptomen: droge hoest, verlies van smaak en reuk “AC Milan bevestigt dat technisch directeur Paulo Maldini in contact is gekomen met iemand die besmet is met het coronavirus”, zo schreef de club op de website. “Hij heeft vervolgens symptomen ontwikkelt die het virus met zich meebrengt. Zijn zoon Daniel, aanvaller in de jeugd van AC Milan, is ook positief getest.” Rüstü Reçber | Turkije Symptomen: koorts, verlies van eetlust, vermoeidheid, hoesten Symptomen: koorts, verlies van eetlust, vermoeidheid, hoesten 'Alles was normaal, niets aan de hand. Plots kwamen de symptomen heel snel opzetten en we waren allemaal geschokt. Het zijn moeilijke tijden”, aldus Rüstü’s vrouw Isil. Het ziekenhuis waar de oud-doelman is opgenomen heeft laten weten dat hij aan de beterende hand is. Sir Kenny Dalglish | Liverpool Symptomen: geen klachten Symptomen: geen klachten De clubicoon van Liverpool vertoonde geen symptomen van de ziekte en was dan ook verrast toen hij positief werd getest op het coronavirus. Hij was in het ziekenhuis voor een behandeling van een infectie waarvoor hij antibiotica kreeg toegediend die via een ader werd ingebracht. De procedures in Engeland schrijven voor dat dergelijke patiënten worden getest op het coronavirus en bij Dalglish bleek die test positief. Dalglish ziet er volgens de clubwebsite 'naar uit' om snel weer terug naar huis te mogen keren; hij verblijft op dit moment nog in het ziekenhuis.

