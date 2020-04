In beeld: 15 van de beste transfers in het seizoen 2019/20

Donderdag, 2 april 2020 om 00:30 Een overzicht van vijftien transfers die dit seizoen goed zijn uitgepakt. Aaron Wan-Bissaka: voor €55 miljoen van Crystal Palace naar Manchester United Manchester United was in de zomer van vorig jaar hard op zoek naar verdedigende versterkingen. Behalve Harry Maguire kwam ook de 22-jarige Wan-Bissaka voor een enorm bedrag over naar Old Trafford. De rechtsback speelde zich moeiteloos in de basis en heeft zich ontwikkeld tot een belangrijke kracht in het team van manager Ole Gunnar Solskjaer. Dit seizoen liet hij bij vlagen zijn enorme potentie zien, zo ook in de gewonnen wedstrijden tegen Manchester City waarin hij zijn directe tegenstander Raheem Sterling de baas was. Nabil Fekir: voor €20 miljoen van Olympique Lyon naar Real Betis Fekir koos afgelopen zomer verrassend voor Real Betis. Een jaar eerder was hij nog hard op weg naar Liverpool, maar toen viel een deal op het laatste moment in het water omdat hij de medische keuring niet doorstond. De Frans international kostte de club uit LaLiga twintig miljoen euro en achteraf gezien is dat een koopje. Fekir heeft namelijk een weergaloze indruk gemaakt bij zijn nieuwe werkgever. Hij was tot dusver goed voor zeven doelpunten en zes assists voor Betis. Volgens geruchten in de Spaanse media zou hij zich in de kijker bij Real Madrid gespeeld hebben. Quincy Promes: voor 15,7 miljoen euro van Sevilla naar Ajax De Amsterdammers maakten de komst van de Oranje-international in juni vorig jaar bekend. De aanvaller kwam voor maximaal 17,2 miljoen euro over van Sevilla, waar hij niet op zijn favoriete positie speelde. Bij Ajax had hij het moeilijk in zijn eerste maanden, maar daarna vond hij zijn draai en was hij met doelpunten en assists van grote waarde voor het team van trainer Erik ten Hag. Promes heeft een goede klik met Hakim Ziyech en mede daardoor staat hij op zestien doelpunten in alle competities. Blessureleed hield hem enige tijd aan de kant, maar wanneer Promes fit is, is hij een belangrijke kracht voor Ajax. Julian Brandt: voor €25 miljoen van Bayer Leverkusen naar Borussia Dortmund Dortmund slaagde er afgelopen zomer in om de Duits international voor een relatief laag bedrag in te lijven. De 23-jarige middenvelder speelt een sleutelrol in het team van trainer Lucien Favre. Mede door zijn spel zijn Jadon Sancho, Marco Reus en Erling Haaland in staat om te excelleren. De 31-voudig international staat zelf op drie goals en evenveel assists dit seizoen. Harry Maguire: voor €90 miljoen euro van Leicester City naar Manchester United De Engels international werd vorig jaar plots de duurste verdediger aller tijden. Hij had het niet makkelijk in zijn eerste maanden op Old Trafford en kreeg bakken kritiek over zich heen. Criticasters waren van mening dat hij zijn transfersom niet waard zou zijn. Inmiddels is de kritiek afgenomen en heeft hij zich ontwikkeld tot een dragende kracht in het hart van de United-defensie. Na het vertrek van Ashley Young in januari naar Internazionale heeft Maguire de aanvoerdersband overgenomen. Mede door zijn inbreng zette het team van Solskjaer een serie neer van elf wedstrijden zonder nederlaag, inclusief negen clean sheets. Rodri: voor €70 miljoen van Atlético Madrid naar Manchester City Manchester City verbrak het clubrecord voor de 23-jarige middenvelder door de afkoopsom zoals opgenomen in zijn contract bij Atlético Madrid te betalen. De Spanjaard speelt in een controlerende rol in het team van manager Josep Guardiola. De elfvoudig international is een vaste waarde voor de Engelse topclub en was tot dusver goed voor vier doelpunten in de Premier League. Christopher Nkunku: voor €15 miljoen van PSG naar RB Leipzig De aanvallende middenvelder moest vorig seizoen genoegen nemen met een bijrol bij Paris Saint-Germain. De Franse topclub liet hem daarop voor een relatief laag bedrag naar Duitsland vertrekken. Bij Leipzig zit de 22-jarige Fransman volledig op zijn plek. Nkunku speelt in de rug van Timo Werner en het tweetal blijkt een goed duo. De aankoop stond al aan de basis van vijftien doelpunten van de Duitse spits, terwijl hij zelf vier keer scoorde in alle competities. Dejan Kulusevski: op huurbasis van Atalanta naar Parma De aanvallende middenvelder annex rechtsbuiten is bezig aan een indrukwekkend seizoen. Atalanta verhuurde hem afgelopen zomer aan Parma, waar hij een goede indruk maakte en Juventus overtuigde. La Vecchia Signora telde 35 miljoen euro voor hem neer en laat hem de jaargang afmaken bij Parma. De negentienjarige Zweed, die op meerdere posities uit de voeten kan, kwam tot dusver tot vijf doelpunten en zeven assists voor de nummer negen van de Serie A. Alexander Sörloth: op huurbasis van Crystal Palace naar Trabzonspor De Noorse spits wist bij FC Groningen weinig indruk te maken, maar sinds zijn vertrek uit de Eredivisie is het bergopwaarts gegaan met zijn loopbaan. Hij verdiende een contract bij Crystal Palace, al gooide hij daar geen hoge ogen. Dit seizoen maakt hij zijn doelpunten op huurbasis in Turkije en dat gaat hem goed af. De 24-jarige aanvaller was reeds 19 keer trefzeker in de Turkse competitie en gaf nog eens 7 assists. Naar verluidt heeft hij de interesse van Manchester United gewekt. Thorgan Hazard: voor €40 miljoen van Borussia Mönchengladbach naar Borussia Dortmund De Belg stapte dit seizoen voorzichtig uit de schaduw van zijn broer Eden, die op zijn beurt een belabberd seizoen beleeft bij Real Madrid. De 26-jarige buitenspeler maakt zijn transfersom tot dusver waar. Hij vormt samen met Jadon Sancho en Erling Haaland een van de meest gevreesde voorhoedes van Europa. De linksbuiten scoorde dit seizoen al vijf keer en gaf daarbij nog eens tien assists voor de Duitse topclub. Wissam Ben Yedder: voor €40 miljoen van Sevilla naar AS Monaco Ondanks dat AS Monaco een moeizaam seizoen kent en terug te vinden is op de teleurstellende negende plaats op de ranglijst, gaat Ben Yedder nek aan nek met PSG-spits Kylian Mbappé in de strijd om de topscorerstitel in Frankrijk. De 29-jarige spits werd afgelopen zomer gelinkt aan Barcelona en Manchester United, maar koos verrassend voor Monaco. De achttien goals van Ben Yedder zijn de reden dat Monaco op de negende plaats staat en niet tegen degradatie strijdt. Bruno Fernandes: voor €55 miljoen van Sporting Portugal naar Manchester United De Portugese middenvelder is uitgegroeid tot de belangrijkste speler van Manchester United sinds zijn winterse overstap van Lissabon naar het Old Trafford. De voormalig aanvoerder van Sporting kwam voor 55 miljoen euro over, een bedrag dat middels bonussen kan oplopen naar maximaal 80 miljoen. Sinds zijn debuut op 1 februari is United al negen wedstrijden ongeslagen. Hij werd uitgeroepen tot Speler van de Maand februari in de Premier League nadat hij betrokken was bij zeven goals. Mauro Icardi: op huurbasis van Internazionale naar PSG Een vertrek uit Milaan was afgelopen onvermijdelijk. De voormalig aanvoerder van Internazionale had de clubs voor het uitkiezen en vertrok naar Parijs, waar hij aan de lopende band weet te scoren. Samen met spelers als Kylian Mbappé, Neymar en Angel Di María beschikt PSG over een van de beste voorhoedes van Europa. De plaats in de kwartfinale van de Champions League is dan ook geen toeval voor de koploper van de Ligue 1. Met 20 doelpunten in 31 wedstrijden in alle competities heeft hij Edinson Cavani naar de bank verdreven. Romelu Lukaku: voor €65 miljoen euro van Manchester United naar Internazionale De Belgische spits was afgelopen zomer uit op een vertrek bij Manchester United. Inter had wel oren naar zijn komst en een deal was snel gemaakt. Lukaku is een belangrijk onderdeel geworden in het team van Antonio Conte, dat mede door zijn zeventien doelpunten in de Serie A een goede kans maakt op de Italiaanse landstitel. Samen met de Argentijn Lautaro Martínez vormt hij een gevreesd duo op de Italiaanse velden. Erling Haaland: voor €20 miljoen van RB Salzburg naar Borussia Dortmund De Noorse sensatie heeft een ongekende indruk gemaakt in zijn eerste maanden bij Borussia Dortmund. De negentienjarige spits had in januari de clubs voor het uitkiezen. Hij wees onder meer Manchester United af voor een contract bij Dortmund, dat twintig miljoen euro voor hem betaalde. Met twaalf doelpunten in elf wedstrijden is hij niet te stoppen. Haaland werd de eerste Bundesliga-speler die acht keer scoorde in zijn eerste vier wedstrijden.

