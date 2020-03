Tien voetbalklassiekers om te lezen tijdens de coronacrisis

Woensdag, 1 april 2020 om 00:00 Vanwege de massale uitbraak van het coronavirus breken er zware tijden aan voor de voetballiefhebbers. Live voetbal is de komende maanden uitgesloten, dus moeten fans andere manieren verzinnen om aan hun trekken te komen. Boeken vormen daarbij een mooie optie om even te ontsnappen aan de werkelijkheid. Voetbalzone zoekt het deze keer over de grens en biedt een internationaal overzicht van tien absolute aanraders om de sport op een nieuwe manier te leren kennen. Deze boeken zijn veelal ook in het Nederlands te bestellen. How To Be A Footballer: Peter Crouch kreeg ooit de vraag wat hij zou zijn geworden als er geen voetbalcarrière voor hem in het verschiet lag en zijn antwoord was treffend: "Vermoedelijk maagd." Ook zijn persoonlijke verhaal zit vol hilarische anekdotes, al is er ook ruimte voor serieuze ontboezemingen. A Life Too Short: The tragedy of Robert Enke: Dit boek van Ronald Reng biedt een verdrietig, maar uiterst leerzaam inkijkje in het leven van Robert Enke: de achtvoudig Duits international die zichzelf op 32-jarige leeftijd van het leven beroofde na een jarenlange strijd tegen depressies. Football's Secret Trade: How the Player Transfer Market was Infiltrated: Dit boek is een must-read voor iedereen die graag wil weten welke belangen er achter de schermen spelen bij enkele van de grootste transfers van de afgelopen jaren. Een verhaal over voetbal, macht en keiharde zakenlui. Andrea Pirlo: I Think Therefore I Play: Net als de voormalig middenvelder zelf is Pirlo's biografie klein, scherp en vol geweldige inzichten in een glansrijke carrière die hem langs diverse topclubs in Europa voerde. Een intelligent boek voor de echte liefhebber. I Am The Secret Footballer: Lifting the Lid on the Beautiful Game: Voor veel voetballers is het de ultieme droom om ooit in de Engelse Premier League actief te zijn, maar dit boek van een anoniem gebleven speler laat een andere kant zien. Een rauw, maar ook humoristisch verhaal over het leven in de grootste competitie ter wereld. "Ik zou dit niet moeten vertellen, maar ik doe het toch…" The Miracle of Castel di Sangro: Dit is een waargebeurd verhaal van een Amerikaanse schrijver die zich onderdompelt in de Italiaanse voetbalcultuur. Hij volgde een jaar lang de stuntploeg Castel di Sangro, dat in 1996 op miraculeuze wijze naar de Serie B promoveerde met een team vol excentrieke figuren. Cantona: The Rebel Who Would Be King: Voor een man van weinig woorden vormt deze gedetailleerde biografie een handig hulpmiddel om de gecompliceerde Manchester United-legende Éric Cantona te ontrafelen. Fever Pitch: Dit boek staat bekend als het ultieme verhaal van de verstokte voetbalfan en zet briljant uiteen hoe dichtbij vreugde en verdriet liggen als je in hart en nieren fan bent van een club. Een must-read voor iedereen die Arsenal een warm hart toedraagt, maar het is eigenlijk geschikt voor alle voetbalsupporters van over de hele wereld. No Nonsense: Zoals de titel al doet vermoeden laat enfant terrible Joey Barton niets achterwege in zijn biografie. De rebelse Engelsman spaart zichzelf niet en geeft daarmee een zeer interessant beeld van een de meest controversiële voetballers van de Premier League. The Away Game: The Epic Search for Soccer's Next Superstars: Het Afrikaanse voetbal heeft enkele van de beste spelers ooit voortgebracht, maar achter die succesverhalen schuilt een keiharde business. Dit boek beschrijft de zwarte bladzijdes van de voetbalscholen vol hoopvolle jongetjes die de dromen van hun familie waar proberen te maken.

