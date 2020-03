De coronacrisis: Maradona, Griezmann en Benzema bieden alternatief

Vrijdag, 20 maart 2020 om 00:00 Vanwege de massale uitbraak van het coronavirus breken er zware tijden aan voor de voetballiefhebbers. In Europa liggen nagenoeg alle competities stil, terwijl de UEFA dinsdag tijdens een spoedvergadering heeft besloten dat het EK wordt verschoven naar de zomer van 2021. Hoe komen de Nederlandse voetbalvolgers de komende maanden dan aan hun trekken, nu live voetbal voorlopig uit den boze is? Met name Netflix biedt in de vorm van enkele prachtige documentaires en films een zeer fraai alternatief voor de voetballoze maanden. Sunderland Till I Die - In het eerste seizoen was te zien hoe Sunderland vanwege twee opeenvolgende degradaties was afgezakt naar League One. In het tweede seizoen over the Black Cats, beschikbaar vanaf 1 april, ligt de focus op de weg omhoog. Er is echter wederom tegenslag voor de supporters, want in de finale van de play-offs om promotie wordt er in extremis verloren van Charlton Athletic op Wembley. Daarnaast moet Sunderland in de eindstrijd van de EFL Throphy na het nemen van strafschoppen zijn meerdere erkennen in Portsmouth. Maradona en Sinaloa - Diego Maradona krijgt in 2018 bij het Mexicaanse Dorados de Sinaloa de baan van trainer aangeboden. De legendarische Argentijn begeeft zich derhalve enige tijd in Culiacán, in het hart van het Sinaloa-kartel. Maradona wordt ook in Mexicaanse kringen op het schild gehesen door spelers en supporters, al duurt zijn opmerkelijke avontuur aldaar niet al te lang. Pluisje vertrok vanwege gezondheidsredenen bij de kleine club uit Mexico en heeft inmiddels onderdak gevonden bij Gimnasia La Plata in zijn vaderland. Antoine Griezmann: Champion du Monde - Voor Antoine Griezmann liep het EK van 2016 uit op een gigantische teleurstelling. De Franse aanvaller werd met zes doelpunten topscorer, maar die prijs verloor zijn waarde toen Frankrijk in de finale in Parijs werd verslagen door Portugal. Twee jaar later nam Griezmann sportieve wraak door met les Bleus de wereldtitel in de wacht te slepen. In deze documentaire wordt de weg naar het ultieme hoogtepunt van de aanvaller van Barcelona fraai in beeld gebracht. Karim Benzema: Le K - In 2015 werd Karim Benzema ervan beschuldigd dat hij collega-international Mathieu Valbuena zou hebben afgeperst middels een sekstape. Enkele jaren later geeft de aanvaller van Real Madrid, al een poos uit de gratie bij de nationale ploeg van Frankrijk, zijn versie van het zeer opmerkelijke verhaal. Benzema bespreekt tevens zijn band met Cristiano Ronaldo en Zinédine Zidane, die overigens ook aan het woord komen. Daarnaast worden enkele familieleden van de spits aan de tand gevoeld over de controversiele afpersingszaak. Apache: La vida de Carlos Tévez - Carlos Tévez begon zijn loopbaan ooit bij Boca Juniors, de club die de kleine aanvaller in 2018 weer in de armen sloot. De geroutineerde aanvaller kan terugkijken op een meer dan geslaagde loopbaan, al was de aanloop naar het bestaan als profvoetballer bepaald niet makkelijk. Tévez groeide op in de ruige buurt Fuerte Apache, nabij Buenos Aires, waar de kogels hem soms om de oren vlogen. El Apache had echter het geluk dat hij de ellende in zijn geboortestreek achter zich kon laten. Barça Dreams - Een mooi inkijkje in de geschiedenis van Barcelona, dat door de jaren heen altijd symbool heeft gestaan voor mooi en aanvallend voetbal en immer populair is geweest bij de Nederlandse voetballiefhebbers. De voetbalfilosofie van onder meer Johan Cruijff en Josep Guardiola krijgt volop aandacht, terwijl ook de doorbraak van clubiconen Lionel Messi, Xavi, Andrés Iniesta en Gerard Pique uitgebreid wordt besproken. De documentairemakers zoomen daarnaast in op El Clásico, de immer beladen wedstrijd tegen eeuwige rivaal Real Madrid. First Team: Juventus - Juventus is net als de rest van de Serie A momenteel in de ban van de coronacrisis, met besmettingen bij Daniele Rugani en Blaise Matuidi. La Vecchia Signora staat desondanks voor voetbal op topniveau. De kijker krijgt te zien hoe professioneel alles wordt benaderd bij Juventus, al sinds jaar en dag oppermachtig in het Italiaanse voetbal. In de documentaire uit 2018, toen de club 120 jaar bestond, is er speciale aandacht voor clubiconen Gianluigi Buffon en Alessandro Del Piero. Juventus was twee jaar geleden de eerste topclub met een eigen serie op Netflix. Bobby Robson: More Than a Manager - We kennen wijlen Bobby Robson in Nederland voornamelijk van zijn twee periodes als coach bij PSV. Op het palmares van de aimabele Engelsman staan echter nog meer gelouterde clubs. Robson, de zoon van een mijnwerker nabij Newcastle, leidde Engeland in 1990 bijna naar de wereldtitel. Daarnaast beleefde Sir Bobby, een echt voetbaldier met een grote passie voor Newcastle United, overwegend succesvolle avonturen bij onder meer Barcelona, Sporting Portugal en FC Porto. Forever Chape - Het bescheiden Chapecoense was in november 2016 betrokken bij een vliegtuigongeluk in Colombia, waarbij in totaal 71 mensen het leven lieten. Het vliegtuig had te weinig kerosine en crashte vervolgens in de heuvels nabij La Unión. Onder de slachtoffers zijn verschillende spelers en stafleden van de Braziliaanse club. Chapecoense was op weg naar de finale van de Copa Sudamericana tegen Atlético Nacional. In de jaren na de alom betreurde ramp probeert men de draad weer op te pakken, hoe moeilijk dat ook is. Napoli Ultras - In deze gloednieuwe film staan de schijnwerpers gericht op Sandro, de vijftigjarige leider van ‘Apache’, de ultra’s van Napoli. De doorgewinterde Italiaanse hooligan hoort al jaren tot de harde kern van de club, maar vanwege een stadionverbod is het bezoeken van wedstrijden niet langer een optie voor hem. Sandro denkt hierdoor na over een serieus leven buiten het voetbal, met misschien wel een vrouw en kinderen. De film over het hooliganbestaan in Napels verschijnt op 20 maart op Netflix. Boca Juniors Confidential - Een exclusief kijkje achter de schermen van de meest beruchte en beroemde club van Argentinië, met het historische La Bombonera als schitterend decor. Boca Juniors maakt jacht op de landstitel in de Super Liga, daarbij geholpen door de teruggekeerde publiekslieveling Carlos Tévez. Van de voorbereiding op het seizoen tot aan de ontknoping in de competitie, alles wordt op de voet gevolgd. Bekijk ook: Zes Ajacieden uit successeizoen genomineerd voor Team of the Year In beeld: PSV opent nieuwe PSV Academy na verbouwing van twee jaar In beeld: Jaap Stam en nieuwkomers arriveren per helikopter in De Kuip In beeld: de goedkoopste seizoenkaart dit seizoen bij iedere Eredivisie-club In beeld: supersterren tonen zich op veelbesproken bruiloft Sergio Ramos In beeld: Real Madrid presenteert Eden Hazard voor 50.000 fans in Bernabéu

terug naar Voetbalzone