EK 2021: Geluksvogels en mogelijke afvallers bij alle geplaatste landen

Woensdag, 18 maart 2020 om 00:30 De UEFA heeft dinsdagmiddag bekend gemaakt dat het EK van 2020 met twaalf maanden wordt uitgesteld. Dit zorgt nu al voor de nodige hoofdbrekens bij diverse bondscoaches, want er zijn flink wat routiniers die mogelijk afhaken nu zij hun laatste kans op een eindtoernooi een jaar uit moeten stellen. Tegelijkertijd zijn er ook spelers die mazzel hebben omdat ze nu meer hersteltijd krijgen voor hun zware blessures. Een overzicht per land: België gold met haar Gouden Generatie als een van de grote favorieten voor EURO 2020, maar de kern van de ploeg is wel op leeftijd. Met name de verdediging lijkt een probleem te worden, want bij aanvang van het Europese kampioenschap is recordinternational Jan Vertonghen 34 jaar, terwijl ook Vincent Kompany en Thomas Vermaelen hun beste jaren ruimschoots achter zich hebben. Voorin is Dries Mertens (dan 34) de enige onzekere factor. Tegenover zijn mogelijke afwezigheid staat wel de terugkeer van sterspeler Eden Hazard, die nu alle tijd heeft om te herstellen van zijn kuitbeenblessure. Gaat Lasse Schöne het EK meemaken? Dat is de grote vraag in Denemarken, want de oud-Ajacied is in de zomer van 2021 de grens van 35 jaar reeds gepasseerd. Daarmee is hij overigens niet eens de oudste speler in de selectie, want reservedoelman Jesper Hansen is dan zelfs al 36 jaar, terwijl eerste keeper Kasper Schmeichel in november zijn 34e verjaardag viert. Voor Simon Kjaer (dan 32), Daniel Wass (dan 32) en Henrik Dalsgaard (dan 32) zal het vermoedelijk ook hun laatste internationale kunstje worden. Het middenveld is verder met Thomas Delaney, Pierre-Emile Höjbjerg en sterspeler Christian Eriksen uitstekend bezet met eind twintigers, terwijl er voorin volop jong talent aanwezig is met spelers als Robert Skov en Kasper Dolberg. Zij krijgen nog een jaar extra om zich te ontwikkelen voordat ze het op het EK mogen opnemen tegen Finland, België en Rusland. De Duitse nationale ploeg heeft vermoedelijk geen last van tussentijds afvallende routiniers. Toni Kroos heeft vorig jaar in een interview gezegd mogelijk na het EK bij de nationale ploeg, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat hij op zijn dertigste al gedag zegt tegen het interlandvoetbal. Hij laat bij Real Madrid zien nog makkelijk mee te kunnen en hetzelfde geldt voor de nu 33-jarige doelman Manuel Neuer bij Bayern München. Wel krijgt de captain van Duitsland komend seizoen een geduchte concurrent bij zijn club met het jonge toptalent Alexander Nübel, dus wellicht heeft dat gevolgen voor zijn plekje onder de lat bij die Mannschaft. Voor Niklas Süle is het uitstellen van het EK een meevaller. Hij staat al bijna een half jaar aan de kant met een gescheurde kruisband. Net als Duitsland beschikt ook Engeland over een relatief jonge selectie. De verschuiving van het EK gaat daarom niet tot mutaties leiden. De enige Engelsman die zijn droom wellicht in duigen ziet gaan is de 33-jarige Jamie Vardy. De spits van Leicester City – dit seizoen al goed voor 19 goals in de Premier League - heeft in principe na het WK van 2018 afgezwaaid, maar zei toen wel bereid te zijn bij te springen in geval van nood. Die situatie was mogelijk aan de orde door de langdurige absentie van captain Harry Kane en Marcus Rashford, maar de sterren van Tottenham Hotspur en Manchester United zullen er volgend jaar gewoon weer staan, terwijl ook Mason Greenwood en Tammy Abraham doorgroeien. Reservedoelman Tom Heaton is tot slot eveneens herstellende van een zware kruisbandblessure. Voor het eerst in de geschiedenis zal Finland actief zijn op een EK, maar voor diverse selectieleden wordt het billenknijpen of ze volgend jaar nog fit genoeg zijn om af te reizen naar het eindtoernooi. Tim Sparv (ex FC Groningen) viert bijvoorbeeld in februari zijn 34e verjaardag en ook reservedoelman Anssi Jaakkola is dan halverwege de dertig. De verdediging is eveneens op leeftijd: centrumverdedigers Joona Toivio en Paulus Arajuuri zijn in de zomer van 2021 liefst 33 jaar oud terwijl linksback Jukka Raitala dan 32 lentes heeft meegemaakt. Toch zal laatstgenoemde dolblij zijn dat het EK is uitgesteld. Hij brak begin maart zijn scheenbeen en leek zijn enige kans op een eindtoernooi vaarwel te moeten zeggen, terwijl hij nu alle gelegenheid krijgt om zich op te peppen voor een nieuwe mogelijkheid. Wereldkampioen Frankrijk beschikt over een sterke kern van mid-twintigers, terwijl er vanuit de jeugd diverse toptalenten doorstromen naar de ploeg van bondscoach Didier Deschamps. De vraag is alleen wie er in de spits komt te staan. Olivier Giroud is tegen die tijd bijna 35 jaar en het is maar de vraag bij welke club hij volgend seizoen onder contract staat. Ook bij middenvelder Blaise Matuidi beginnen de jaren te tellen. Kan hij als 34-jarige nog op een plekje in de selectie rekenen? Derde doelman Steve Mandanda is de laatste mogelijke afvaller. Hij is tegen die tijd 36 jaar. Ousmane Dembélé is er juist wel bij. De aan zijn hamstring geblesseerde aanvaller van Barcelona had een streep gezet door zijn EK, maar krijgt nu een nieuwe kans. Ditzelfde geldt voor Paul Pogba, al was hij nog wel in de race om deze zomer weer fit te zijn. Van Italië werd veel verwacht op het EK 2020 en hetzelfde geldt één jaar later, want Italië heeft een jonge kern. Enkel achterin staan er wat mannen op leeftijd. De net van een kruisbandblessure herstelde Giorgio Chiellini is tegen die tijd 36 jaar, terwijl Leonardo Bonucci dan de 34 aantikt. Ook Francesco Acerbi mag als dan 33-jarige tot de routiniers gerekend worden, maar van voortijdig afzwaaien zal geen sprake zijn. Spits Ciro Immobile gaat als dan 31-jarige eveneens gewoon mee, al is het de vraag of hij nogmaals zo’n topseizoen als de huidige jaargang af kan leveren. Hij lijkt af te stevenen op de gouden schoen en wat hem betreft had het EK niet snel genoeg kunnen beginnen. Voor jonge belofte Nicolò Zanialo geldt het omgekeerde, want hij was met zijn gescheurde kruisband niet tijdig fit geweest als het toernooi deze zomer al zou zijn gehouden. Voor Kroatië was het sowieso al de vraag of de Gouden Generatie het in zich heeft om nog één keer te schitteren en met een jaar uitstel lijkt die kans nog kleiner. Luka Modric, in 2018 nog de beste speler ter wereld, is tijdens het EK 2021 bijna 36 jaar oud en ook Ivan Rakitic (dan 33), Dejan Lovren (dan 32), Domagoj Vida (dan 32), Lovre Kalinic (dan 31), Milan Badelj (dan 32), Ivan Perisic (dan 32) en Andrej Kramaric (dan 30) zijn de jongsten niet meer. Mateo Kovacic lijkt op het komende EK de dragende kracht op het middenveld te moeten worden en voor hem is het fijn dat hij een jaartje langer krijgt om zich op die rol voor te bereiden. Hij is weliswaar bezig aan goed seizoen bij Chelsea, maar werd begin maart geveld door een achillespees blessure en het is nog niet bekend wanneer hij weer terug kan keren op het veld. Het Nederlands elftal zou na een afwezigheid van zes jaar weer terugkeren op een eindtoernooi, maar moet nu nog een jaar langer geduld hebben. Het goede nieuws voor Oranje is dat het spitsenprobleem daarmee in één klap is opgelost. Memphis Depay én Donyell Malen voerden een race tegen de klok met hun halverwege het seizoen opgelopen knieblessures, maar zij hoeven zich niet langer druk te maken om de deadline van 15 juni 2020, hetgeen eveneens geldt voor linksback Jetro Willems. Ook heeft eerste doelman Jasper Cillessen een jaar langer de tijd om weer de onbetwiste doelman te worden bij zijn club Valencia, terwijl de jonge talenten langer kunnen rijpen. In de tussentijd zullen vermoedelijk geen oudere spelers afzwaaien, dus lijkt Oranje er volgend jaar alleen maar sterker op te worden. Oekraïne maakte tijdens de EK-kwalificatiereeks een zeer goede indruk door bovenaan te eindigen in een poule met Portugal en Servië. De ploeg heeft geen grote sterren en moet het hebben van het hechte collectief. Bondscoach Andrey Shevchenko krijgt nu nog een jaar extra om aan zijn team te sleutelen voor men het opneemt tegen Nederland, Oostenrijk en een vierde nog te kwalificeren land. Het uitstel van het toernooi vormt geen welkome opsteker voor een van de spelers, want de Oost-Europeanen konden met een fitte selectie toewerken naar het toernooi. Voor reservedoelmannen Andrii Piatov en Yurii Pankiv kan het wel een tegenvaller betekenen, want eerstgenoemde is in de zomer van 2020 ruim 36 jaar oud, terwijl Pankiv zelfs zijn 37e verjaardag dan al gevierd hoopt te hebben. Voor Thomas Goiginger is het uitstellen van het EK vermoedelijk wel het mooiste nieuws uit zijn carrière. De vleugelaanvaller van LASK Linz scheurde op 12 maart zijn kruisband af tegen Manchester United en leek als eind vorig jaar gedebuteerde international van 27 jaar zijn misschien wel enige kans op EK-deelname in het water te zien vallen. Nu krijgt hij echter alle tijd om te herstellen. De Oostenrijkers beschikken verder over een mooie mix van jonge talenten en gearriveerde topspelers als David Alaba, Marko Arnautovic en Marcel Sabitzer. Een groot deel van de selectie is eind twintig en dan maakt een jaartje meer of minder niet uit. Voor captain Julian Baumgartlinger wordt het EK van 2021 zijn laatste kunstje, hetgeen vermoedelijk ook geldt voor reservedoelman Parvao Pervan. Voor zevenvoudig international Christopher Trimmel wordt het erop of eronder: hij viert in februari zijn 34e verjaardag. Polen kende een uitstekende kwalificatiecyclus en keek ook met veel vertrouwen uit naar het EK deze zomer, want sterspeler Robert Lewandowski verkeert dit seizoen in absolute topvorm. De spits van Bayern München is topscorer van de Champions League en schoot ook in de Duitse competitie al 25 keer raak in 23 duels. Wel was hij nu een maandje uit de roulatie, dus was het afwachten hoe snel hij de draad weer op kon pakken. Nu moet de 31-jarige nog een jaar extra geduld hebben om zijn kunsten op het EK te laten zien. Polen heeft met Kamil Glik, Artur Jedrzejczyk, Grzegorz Krychowiak en Kamil Grosicky nog vier dertigers, maar geen van hen lijkt voortijdig af te zwaaien. Bartosz Bereszynski, 22-voudig international, heeft momenteel het coronavirus onder de leden en zit in quarantaine bij zijn ploeg Sampdoria. Het is altijd gevaarlijk om te wedden tegen Cristiano Ronaldo. Regerend Europees kampioen en winnaar van de Nations League Portugal heeft met hem natuurlijk een wereldster in huis, maar welk niveau haalt hij op zijn 36e? Hij zorgt zoals bekend geweldig goed voor zijn lichaam, maar het lijkt onvermijdelijk dat hij iets van snelheid in gaat boeten nu het Europese kampioenschap en zijn vermoedelijk laatste kans op nog meer interlandgoud een jaar langer op zich laat wachten. Ook doelman Rui Patrício, verdediger José Fonte, middenvelder João Moutinho, rechtsbuiten Pizzi en aanvaller Éder zijn de dertig al ruimschoots gepasseerd, dus zal de nieuwe generatie op moeten staan bij de titelverdediger. Voor Ricardo Pereira en André Gomes betekent het uitstel overigens goed nieuws. Eerstgenoemde moest het EK anders zeker missen en ook Gomes was een twijfelgeval. Artem Dzyuba heeft sip kijken sowieso al tot kunst verheven en zijn gelaatsuitdrukking zal allerminst vrolijk geweest zijn toen dinsdagmiddag officieel bekend werd dat het EK met twaalf maanden is uitgesteld. De nu 31-jarige spits begint al wat van zijn snelheid in te boeten en dan helpt het niet mee als een eindtoernooi met een jaar wordt uitgesteld. De spits was in 42 interlands al goed voor 24 goals en ook nu zal de doelpuntenproductie grotendeels van zijn voeten en kopballen moeten komen. Helaas lijkt zijn lichaam niet zo goed te gedijen als dat van de 36-jarige Yuri Zhirkov. Die zwaaide na het WK van 2018 al af, maar werd een jaar later toch weer opgeroepen voor de kwalificatiereeks en maakte ook serieuze kans op een uitverkiezing voor het EK, hetgeen nu alsnog een moeilijk verhaal gaat worden. Spanje is na het desastreus verlopen WK van 2018 gebrand op eerherstel en maakte veel indruk tijdens de kwalificatierondes. Het uitstellen van het toernooi komt alleen al daarom ongelegen, maar de ervaren garde wordt er ook niet jonger op. Met Sergio Ramos (33), Raúl Albiol (34), Jesús Navas (34), Sergio Busquets (31), Santi Cazorla (35), Jordi Alba (30) en Cézar Azpilicueta (30) lijkt de kans op tussentijdse mutaties verre van uitgesloten. Gelukkig voor de Europees kampioen van 2012 komt er veel jong talent aan. Zij krijgen nu een jaar extra de tijd om zich klaar te stomen. Real Madrid-ster Marco Asensio is zo’n speler die zich dan graag wil bewijzen. Hij ontbreekt al het hele seizoen bij zijn club en leek door zijn afgescheurde kruisband ook naast het EK te grijpen, maar krijgt nu een nieuwe kans. Tsjechië heeft het qua loting niet getroffen met Engeland en Kroatië als tegenstanders. Gelukkig voor hen kunnen ze zich nog een jaar extra voorbereiden op de ontmoetingen met de twee toplanden en een derde nog onbekende opponent vanuit de play-offs. Het uitstel van het EK zal met gelatenheid zijn ontvangen, want de ploeg herbergt veel spelers eind twintig zijn en ook volgend jaar nog op een goed niveau kunnen presteren. Enkel voor viervoudig international Ondrej Kudela begint de tijd te dringen. De centrumverdediger is ten tijde van het EK 34 jaar oud en de concurrentie op zijn positie neemt steeds verder toe door de oprukkende jeugd. Linksbuiten Ladislav Krejci heeft wel baat bij een jaar uitstel richting het EK. Hij is al tijden uitgeschakeld met een gekneusde knie en leek een twijfelgeval voor deze zomer. Turkije leefde tussen hoop en vrees toe naar het EK van 2020. De ploeg beschikt over een aantal veelbelovende talenten, maar met langdurige blessures voor Merih Demiral (knie) , Cenk Tosun (kruisband), Ozan Kabak (rug) en Yusuf Yazici (kruisband) zag het er toch niet heel gunstig uit. De ploeg had in elke linie minimaal één dragende speler moeten missen en mag nu hopen dat het in 2021 gevrijwaard blijft van zoveel pech. Voor middenvelder Emre Belözoglu pakt het uitstel minder goed uit. Hij zet naar alle waarschijnlijkheid na dit seizoen een punt achter zijn carrière. Ook voor spits Burak Yilmaz wordt de kans op een laatste kunstje met Turkije een stuk kleiner. Hij viert op de finaledag van het EK 2021 zijn 36e verjaardag. Wales verzekerde zich op de allerlaatste kwalificatiedag van een EK-ticket door Hongarije te verslaan en kan nu nog een jaar langer toeleven naar de tweede deelname aan een Europees kampioenschap in de geschiedenis van het land. De verrassende halvefinalist van 2016 leunt zwaar op sterspelers Gareth Bale en Aaron Ramsey, terwijl ook Daniel James (Manchester United) en Ethan Ampadu (door Chelsea verhuurd aan RB Leipzig) grote stappen maken. Zij krijgen een extra jaar om zich verder te ontwikkelen, terwijl voor eerste doelman Wayne Hennessey de jaren steeds meer beginnen te tellen. Hij is ten tijde van het eindtoernooi in 2021 rum 34,5 jaar oud, maar zijn concurrentie is gering. Wales heeft verder een relatief jonge selectie, dus van tussentijdse mutaties is geen sprake. Het is enkel de vraag waar Gareth Bale na dit seizoen speelt en of zijn reeks van kleine en grotere pijntjes dan ten einde is. Voor Zweden was het lang onduidelijk of men zich wel of niet rechtstreeks zou plaatsen voor het EK. Dankzij oud-Eredivisionist Marcus Berg bleek het uiteindelijk allemaal net te passen en werd met tweede in de poule achter Spanje, dat op het eindtoernooi opnieuw een van de tegenstanders is, naast Polen en een vierde per play-offs te kwalificeren land. Voor de Scandinaviërs maakt het in principe niet zoveel verschil of die wedstrijden nu in 2020 plaatsvinden of een jaar later, want van tussentijdse mutaties is normaal gesproken geen sprake met de relatief jonge selectie. Enkel voor Andreas Granqvist (voormalig FC Groningen) wordt het erop of eronder. De middenvelder is nu nog basisspeler, maar hij is al aan het afbouwen bij zijn jeugdclub Helsingborgs IF. Bij de start van het EK is hij 36 jaar. Stephan Lichtsteiner ontkende vorig jaar zomer in alle toonaarden dat hij had bedankt voor de Zwitserse nationale ploeg toen hij als 36-jarige niet was opgenomen in de selectie voor de kruisfinales van de Nations League. Het bewijs werd in het najaar geleverd, want de verdediger van FC Augsburg keerde daarna ‘gewoon’ weer terug bij het elitekorps van het Alpenland, waar hij in de kwalificatiereeks als vanouds de captain was. De 108-voudig international zal het EK waarschijnlijk als laatste huzarenstukje in zijn hoofd hebben gehad en het is de vraag of de oud-speler van onder meer Juventus en Arsenal nog een jaar op topniveau door kan gaan. Op doelman Yann Sommer (31) na bestaat de selectie verder uit talentvolle twintigers, dus zij zullen er allen wel bij zijn als Zwitserland het op het EK opneemt tegen Turkije, Italië en Wales. 