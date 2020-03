São Paulo het ‘Ajax van Brazilië’: deze toppers gingen Antony voor

Zaterdag, 7 maart 2020 om 00:00 Ajax bevestigde vorige maand de komst van Antony Matheus dos Santos, die voor een bedrag van minimaal 15,75 miljoen euro en maximaal 21,75 miljoen euro overkomt van São Paulo. Wat de twee clubs met elkaar gemeen hebben is het ongekende aantal topspelers dat zij hebben opgeleid en verkocht aan de Europese top. Net als Ajax is São Paulo een talentenfabriek die de grootste clubs ter wereld heeft voorzien van een grote stroom aan talenten. Spelers als Ganso, Serginho, Diego Lugano, Luís Fabiano en Thiago Mendes die wel voor São Paulo speelden maar niet door de club zijn opgeleid, zijn niet meegenomen in dit overzicht. David Neres – De buitenspeler brak op jonge leeftijd door in het eerste elftal van São Paulo en verscheen al snel op de radar bij Ajax. De Amsterdammers haalden hem in januari 2017 voor 12 miljoen euro naar de Johan Cruijff ArenA en gaven hem een halfjaar de tijd om te wennen aan het Europese voetbal. Neres groeide onder Erik ten Hag uit tot een belangrijke kracht en mag zich inmiddels Braziliaans international noemen. Hij kwam tot dusver tot zeven interlands en zijn marktwaarde is volgens Transfermarkt gestegen naar 45 miljoen euro. Lucas Moura – Met een transfersom van veertig miljoen euro de duurst verkochte speler uit de geschiedenis van São Paulo. De Braziliaans international had zijn sporen verdiend in Brazilië en maakte in de winterse transferperiode van 2013 de overstap naar Paris Saint-Germain. Vijf jaar later werd hij weggeplukt door Tottenham Hotspur, de club die hij vorig jaar naar de finale van de Champions League schoot ten koste van Ajax. Denílson – De voormalig linksbuiten werd opgeleid door São Paulo en werd de op een na duurst verkochte speler aller tijden uit de clubgeschiedenis. In 1998 maakte hij voor ruim dertig miljoen euro een transfer naar Real Betis. De technisch begaafde speler kwam tot 62 interlands en werd in 2002 wereldkampioen met de Goddelijke Kanaries. Hernanes - Anderson Hernanes de Carvalho Viana Lima is inmiddels 34 jaar en keerde vorig jaar definitief terug bij de club waar hij werd opgeleid. São Paulo verkocht hem in de zomer van 2010 voor ruim dertien miljoen euro aan Lazio. Na een periode van vier jaar in Rome vertrok hij naar Internazionale, terwijl hij later nog het shirt van Juventus zou dragen. De 27-voudig Braziliaans international kende de beste jaren van zijn loopbaan in de Serie A en zit nu in de herfst van zijn carrière. Met een contract tot medio 2021 is de kans groot dat hij afsluit bij São Paulo. Breno – Hij gold als een van de grootste verdedigende talenten van Brazilië toen hij in 2018 voor twaalf miljoen euro door Bayern München werd weggehaald bij São Paulo. In Duitsland ging het echter helemaal mis met het voormalige supertalent. Hij kampte met persoonlijke problemen en stak na een ruzie met zijn vrouw zijn eigen huis in brand. Breno kreeg een gevangenisstraf van drie jaar en negen maanden opgelegd. Hij kwam vervroegd vrij en mocht terugkeren bij São Paulo. Bij zijn oude liefde pikte hij de draad weer op, maar zijn potentieel heeft hij nooit meer waar kunnen maken. Edmílson – De voormalig controlerende middenvelder werd voor het grootste deel opgeleid bij XV de Jaú en kwam pas op latere leeftijd in de opleiding van São Paulo terecht. Het was Olympique Lyon dat de controlerende middenvelder in 2000 weghaalde uit Brazilië. Dat werd een jaar om nooit te vergeten voor Edmílson, want vlak na zijn debuut voor de nationale ploeg mocht hij mee naar het WK in Japan en Zuid-Korea. Hij hielp zijn land aan de wereldtitel en verdiende een tranfser. In Europa speelde hij later nog voor Barcelona en Villarreal. Kaká - Misschien wel de beste speler die São Paulo ooit heeft voortgebracht. In de zomer van 2003 won AC Milan de strijd om zijn handtekening en maakte de Serie A-club een bedrag van 8,5 miljoen euro over om de middenvelder, die een jaar eerder wereldkampioen was geworden met Brazilië, in te lijven. In het San Siro groeide Kaká uit tot een fenomeen. Hij won onder meer de Champions League, de Ballon d’Or en wereldbeker voor clubs. In 2009 werd hij verkocht aan Real Madrid, om in 2013 transfervrij terug te keren naar Milaan. De 92-voudig international bouwde zijn carrière af bij São Paulo en Orlando City. Éder Militão – De 22-jarige centrumverdediger brak in 2017 door bij São Paulo en maakte een jaar later al de overstap naar Europa. FC Porto, dat het vizier van de scouting volledig heeft gericht op Zuid-Amerika, was overtuigd en telde 8,5 miljoen euro voor hem neer. Het bleek een uitstekende investering, want al in zijn eerste seizoen in Portugal groeide hij uit tot een belangrijke kracht en werd hij zelfs gekozen tot aanvoerder. Real Madrid twijfelde geen moment en betaalde afgelopen zomer vijftig miljoen euro aan Porto om hem over te nemen. Vooralsnog moet Militão in Madrid genoegen nemen met een bijrol. Lyanco – Deze Braziliaanse verdediger doorliep het grootste deel van zijn opleiding bij Botafogo, maar maakte op jonge leeftijd de overstap naar de jeugdopleiding van São Paulo. De aanvoerder van Jong Brazilië haalde het eerste elftal en bleek onhoudbaar voor de club. In de zomer van 2017 telde Torino zeven miljoen euro voor hem neer. Dat bedrag is hij inmiddels dubbel en dwars waard. Met zijn 23 jaar heeft hij zijn loopbaan nog voor zich en de kans is groot dat hij komende zomer wordt weggekocht door een Europese topclub. Afgelopen zomer werd hij nog gelinkt aan PSV, maar Lyanco bleek onbetaalbaar. Bovendien zijn er meer kapers op de kust met een grotere portemonnee. Met een contract tot medio 2024 heeft Torino in ieder geval een uitstekende onderhandelingspositie. Casemiro – De speler die door velen wordt gezien als misschien wel de beste controlerende middenvelder ter wereld genoot zijn opleiding bij São Paulo. De 28-jarige international had er drie seizoenen in Brazilië op zitten toen hij werd verhuurd aan Real Madrid. De Koninklijke nam hem een halfjaar later definitief over voor een bedrag van zes miljoen euro. Hij werd een seizoen uitgeleend aan FC Porto, waarna hij doorbrak in het Santiago Bernabéu. Casemiro heeft zijn prijzenkast inmiddels behoorlijk gevuld met onder meer viermaal de Champions Leauge. De marktwaarde van de 44-voudig international wordt door Transfermarkt geschat op 80 miljoen euro. Oscar – Deze aanvallende middenvelder was de zoveelste parel uit de jeugdopleiding van São Paulo. De club verkocht hem in 2010 voor zes miljoen euro aan Internacional en achteraf gezien bleek dat een dure fout. Twee jaar later telde Chelsea namelijk 32 miljoen euro voor hem neer. De 48-voudig international maakte veel indruk op Stamford Bridge en koos vervolgens voor het geld toen hij een aanbieding uit China kreeg. De 28-jarige middenvelder werd voor zestig miljoen euro verkocht aan Shanghai SIPG en is met zijn contract aldaar een van de bestbetaalde spelers ter wereld. Denílson – De voormalig Braziliaans jeugdinternational was nog maar net doorgebroken bij São Paulo toen hij voor zes miljoen euro door Arsenal werd weggeplukt. Hij ontwikkelde zich sterk onder manager Arsène Wenger, al werd zijn goede spel in de Premier League nooit beloond met een debuut in de nationale ploeg. In 2013 keerde hij transfervrij terug naar São Paulo en speelde daar het grootste deel van zijn carrière. Júlio Baptista – De voormalig aanvallende middenvelder werd opgeleid door São Paulo en werd na drie jaar in het eerste elftal weggekaapt door Sevilla. De Spanjaarden haalden hem voor 3,5 miljoen euro op en verkochten de 48-voudig international na twee jaar voor 20 miljoen euro aan Real Madrid. Baptista speelde later nog voor Arsenal, AS Roma, Málaga, Cruzeiro, Orlando City en Cluj. Cafú – Zonder twijfel de beste verdediger die de club ooit heeft voortgebracht. De voormalig rechtsback speelde lange tijd in de hoofdmacht van São Paulo en maakte in 1995 de stap naar Europa. Real Zaragoza had 1,5 miljoen euro voor hem over, maar lieten hem een halfjaar later met een winst van 500.000 euro terugkeren naar Brazilië. Via Juventude en Palmeiras kwam hij in 1997 bij AS Roma terecht en daar groeide hij uit tot de beste rechtsback ter wereld. Hij werd overgenomen door AC Milan, waar hij eveneens mooie tijden beleefde. De oud-voetballer won eenmaal de Champions League, in het seizoen 2006/07 met Milan. Diego Tardelli – De 34-jarige aanvaller werd opgeleid door São Paulo en werd aan diverse clubs verhuurd voordat hij in het seizoen 2006/07 tijdelijk bij PSV werd gestald. Tardelli werd kampioen met de Eindhovenaren en keerde vervolgens terug naar Brazilië om daarna voor 800.000 euro verkocht te worden aan Flamengo. De aanvaller kwam tot veertien interlands, al kwam zijn loopbaan in Europa eigenlijk nooit van de grond. Tardelli heeft momenteel een contract tot aan het einde van dit kalenderjaar bij Atlético Mineiro. Bekijk ook: Zes Ajacieden uit successeizoen genomineerd voor Team of the Year In beeld: PSV opent nieuwe PSV Academy na verbouwing van twee jaar In beeld: Jaap Stam en nieuwkomers arriveren per helikopter in De Kuip In beeld: de goedkoopste seizoenkaart dit seizoen bij iedere Eredivisie-club In beeld: supersterren tonen zich op veelbesproken bruiloft Sergio Ramos In beeld: Real Madrid presenteert Eden Hazard voor 50.000 fans in Bernabéu

