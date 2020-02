De 50 Eredivisie-spelers met de hoogste marktwaarde volgens Transfermarkt

Zaterdag, 8 februari 2020 om 00:15 Meer dan ooit zijn de ogen van de Europese topclubs gericht op de Eredivisie. Mede door de prestaties van Ajax in de Champions League is de Nederlandse competitie een interessante markt voor clubs die voor relatief lage bedragen talent willen toevoegen aan hun selecties. Komende zomer zal de Eredivisie weer worden leeggevist door buitenlandse clubs die er geen moeite mee hebben om miljoenen neer te leggen. Met name Ajax lijkt zich rijk te kunnen rekenen, want de Amsterdammers beschikken over de spelers met de hoogste marktwaardes. Ook PSV, Feyenoord en AZ beschikken over spelers die volgens Transfermarkt marktwaardes hebben van miljoenen euro’s. Spelers die door Eredivisie-clubs zijn gehuurd van buitenlandse clubs zijn niet meegenomen in het overzicht. Adam Maher (26, contract tot medio 2022), FC Utrecht: 4 miljoen euro *Alle geschatte marktwaardes in dit overzicht zijn afkomstig van Transfermarkt. Carel Eiting (21, contract tot medio 2022), Ajax: 4 miljoen euro Zakaria Labyad (26, contract tot medio 2022), Ajax: 4 miljoen euro Adrián Dalmau (25, contract tot medio 2022), FC Utrecht: 4 miljoen euro Nick Viergever (30, contract tot medio 2022), PSV: 4 miljoen euro Mitchell van Bergen (20, contract tot medio 2022), sc Heerenveen: 4 miljoen euro Jens Toornstra (30, contract tot medio 2022), Feyenoord: 4 miljoen euro Sontje Hansen (17, contract tot medio 2021), Ajax: 4 miljoen euro Leroy Fer (30, contract tot medio 2020), Feyenoord: 4,5 miljoen euro Sam Larsson (26, contract tot medio 2021), Feyenoord: 5 miljoen euro Jonas Svensson (26, contract tot medio 2021), AZ: 5 miljoen euro Ryan Gravenberch (17, contract tot medio 2021), AZ: 5 miljoen euro Gyrano Kerk (24, contract tot medio 2023), FC Utrecht: 5 miljoen euro Ridgeciano Haps (26, contract tot medio 2022), Feyenoord: 6 miljoen euro Cody Gakpo (20, contract tot medio 2023), PSV: 6 miljoen euro Marco Bizot (28, contract tot medio 2021), AZ: 6 miljoen euro Jorrit Hendrix (25, contract tot medio 2021), PSV: 6 miljoen euro Érick Gutiérrez (24, contract tot medio 2023), PSV: 6,5 miljoen euro Nicolai Jörgensen (29, contract tot medio 2022), Feyenoord: 6,5 miljoen euro Marcos Senesi (22, contract tot medio 2023), Feyenoord: 7 miljoen euro Perr Schuurs (20, contract tot medio 2022), Ajax: 7 miljoen euro Orkun Kökcü (19, contract tot medio 2023), Feyenoord: 7 miljoen euro Fredrik Midtsjö (26, contract tot medio 2022), AZ: 7 miljoen euro Jeroen Zoet (29, contract tot medio 2021 bij PSV), FC Utrecht (huur): 8 miljoen euro Ritsu Doan (21, contract tot medio 2024), PSV: 8 miljoen euro Sam Lammers (22, contract tot medio 2021), PSV: 9 miljoen euro Timo Baumgartl (23, contract tot medio 2024), PSV: 9 miljoen euro Owen Wijndal (20, contract tot medio 2023), AZ: 9 miljoen euro Armindo Bruma (25, contract tot medio 2023), PSV: 10 miljoen euro Joël Veltman (28, contract tot medio 2021), Ajax: 10 miljoen euro Pablo Rosario (23, contract tot medio 2023), PSV: 11 miljoen euro Sergiño Dest (19, contract tot medio 2022), Ajax: 12 miljoen euro Razvan Marin (23, contract tot medio 2024), Ajax: 12 miljoen euro Oussama Idrissi (23, contract tot medio 2022), AZ: 12 miljoen euro Edson Álvarez (22, contract tot medio 2024), Ajax: 13 miljoen euro Steven Berghuis (28, contract tot medio 2022), Feyenoord: 13 miljoen euro Denzel Dumfries (23, contract tot medio 2023), PSV: 13,5 miljoen euro Teun Koopmeiners (21, contract tot medio 2023), AZ: 14 miljoen euro Noussair Mazraoui (22, contract tot medio 2022), Ajax: 15 miljoen euro Myron Boadu (19, contract tot medio 2023), AZ: 20 miljoen euro Lisandro Martínez (22, contract tot medio 2023), Ajax: 20 miljoen euro Calvin Stengs (21, contract tot medio 2023), AZ: 20 miljoen euro Mohamed Ihattaren (17, contract tot medio 2022), PSV: 22 miljoen euro Quincy Promes (28, contract tot medio 2024), Ajax: 22 miljoen euro Dusan Tadic (31, contract tot medio 2026), Ajax: 25 miljoen euro Daley Blind (29, contract tot medio 2022), Ajax: 25 miljoen euro Donyell Malen (21, contract tot medio 2024), PSV: 28 miljoen euro Nicolás Tagliafico (27, contract tot medio 2022), Ajax: 35 miljoen euro David Neres (22, contract tot medio 2023), Ajax: 45 miljoen euro André Onana (23, contract tot medio 2022), Ajax: 45 miljoen euro Hakim Ziyech (26, contract tot medio 2022), Ajax: 50 miljoen euro Donny van de Beek (22, contract tot medio 2022), Ajax: 55 miljoen euro

