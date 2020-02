Van Depay tot Kane: tijd als grootste vijand op weg naar het EK

Maandag, 3 februari 2020 om 00:15 Het EK gaat over iets minder dan vijf maanden van start en voor sommige internationals is tijd de grootste vijand. Zwaar geblesseerd raken in aanloop naar een groot eindtoernooi is dé nachtmerrie voor profvoetballers, maar helaas voor sommigen is dit de bittere realiteit. De afgelopen weken en maanden ging het gruwelijk mis voor een aantal van hen, waaronder diverse Oranje-internationals. Wie kan er definitief een streep door EURO 2020 zetten en voor wie is er nog hoop? Memphis Depay - Nederland Op 15 december ging het helemaal mis voor de aanvalsleider van Oranje. In de wedstrijd tegen Stade Rennis scheurde de aanvoerder van Olympique Lyon de voorste kruisband van zijn linkerknie af. In totaal zal Depay zes tot negen maanden nodig hebben om te herstellen, waardoor hij normaal gesproken het EK zal missen. Op sociale media deelt hij regelmatig hoopgevende video’s van zijn herstel, maar de kans dat Depay komende zomer op het veld zal staan met het Nederlands elftal is nihil. Orthopeed Rien Heijboer laat in het Algemeen Dagblad weten dat Oranje-fans niet al te veel hoop moeten vestigen op deelname van Depay aan EURO 2020. “Misschien goed om even te schetsen: de nieuwe kruisband doet er anderhalf jaar over voor hij op de goede sterkte is. Zó lang gaat niemand wachten, profvoetballers zeker niet. Maar je moet absoluut niet hebben dat-ie opnieuw scheurt. En daar zijn helaas genoeg voorbeelden van, maar het gaat ook wel eens goed. Liever spelers nog wat extra beschermen dan geforceerd te werk gaan.” Harry Kane - Engeland De spits van Tottenham Hotspur en Engeland liep op 1 januari een blessure aan zijn hamstring op in het duel met Southampton. Manager José Mourinho liet weten dat het ging op een serieuze blessure en het wel even gaat duren voordat hij zijn aanvaller terug heeft. Een operatie was noodzakelijk en het is afwachten wanneer Kane terugkeert op het trainingsveld. “Misschien keert hij in april terug, misschien in mei, misschien pas volgend seizoen… ik weet het niet”, aldus Mourinho halverwege januari in de Engelse media. Marcus Rashford - Engeland De 22-jarige aanvaller van Manchester United viel op 15 januari uit tegen Wolverhampton Wanderers met een rugblessure. Rashford kampt met een stressfactuur en manager Ole Gunnar Solskjaer weet niet of de speler dit seizoen nog in actie kan komen. Naar verluidt zou Rashford over twee maanden weer over het veld kunnen staan, maar ervaringsdeskundigen laten aan de BBC weten dat het nog wel eens veel langer kan duren. Rashford lijkt er zelf van overtuigd dat hij binnenkort weer in actie kan komen. “Ik ben voor het einde van het seizoen terug en zal mijn team helpen om bij de eerste vier te eindigen”, schreef hij onlangs op Twitter. Solskjaer is voorzichtig: “Marcus krijgt alle tijd om weer fit te raken”, aldus de trainer. “We gaan geen enkel risico nemen met zijn blessure. We hebben de beste medische staf van het land en ik weet zeker dat Marcus alleen terugkeert als hij weer honderd procent fit is.” Nicolò Zaniolo - Italië Een ongelukkige botsing met Matthijs de Ligt maakte een einde aan het seizoen voor de Italiaan. Op zondagavond 12 januari zette de speler van AS Roma een solo in vanaf eigen helft, waarna hij uiteindelijk stuitte op Juventus-verdediger De Ligt. Vlak voor zijn botsing met met de Nederlander kreeg Zaniolo nog een zetje van Adrien Rabiot. De pijn was van het gezicht van de middenvelder af te lezen en na onderzoek bleek dat hij zijn kruisband heeft afgescheurd. Een dag later werd hij al geopereerd en de verwachting is dat hij minimaal zes maanden nodig heeft om te herstellen. Het EK komt derhalve te vroeg voor de vijfvoudig international. Merih Demiral - Turkije Vlak voordat Zaniola het veld zwaar geblesseerd verliet, moest ook Demiral de wedstrijd al staken. De Turkse mandekker was net bezig aan een goede serie in het shirt van Juventus en had De Ligt uit de basis gespeeld. Bij een verkeerde landing in het duel met Roma liep Demiral schade aan de kruisband en meniscus in zijn linkerknie op. Twee dagen later werd hij geopereerd in de Hochrum-kliniek in het Oostenrijkse Innsbruck door professor Christian Fink, die werd bijgestaan door clubarts Nikos Tzouroudis. De 21-jarige verdediger zes tot zeven maanden uit de roulatie zal zijn, waardoor het uitgesloten lijkt dat hij met Turkije kan deelnemen aan het EK van komende zomer. Niklas Süle - Duitsland Het noodlot sloeg in speelronde acht toe voor de verdediger van Bayern München. In de wedstrijd tegen FC Augsburg in oktober raakte hij na twaalf minuten geblesseerd aan zijn knie. De 24-jarige verdediger bleek een scheur in zijn voorste kruisband te hebben opgelopen. “Een grote ramp”, noemde voorzitter Uli Hoeness de kwetsuur van de Duits international. “Hij moet zich nu richten op het nieuwe seizoen. We moeten hem allemaal helpen.” Bayern sprak de verwachting uit Süle minimaal een halfjaar kwijt te zijn. Bondscoach Joachim Löw lijkt niet te rekenen op de verdediger. “Een enorme tegenvaller, voor Niklas en voor ons. Hij is een van de gezichten van de nieuwe generatie. Ik weet zeker dat hij zich in het team weet te knokken, maar we leggen hem geen enkele druk op en steunen hem zo goed als we kunnen.” Tom Heaton - Engeland De 33-jarige doelman raakte begin januari zwaar geblesseerd in de wedstrijd tegen Burnley. Na de goal van Chris Wood kwam Heaton verkeerd neer bij zijn landing en liep hij daarbij een zware knieblessure op. Aston Villa meldde dat de doelman zijn kruisband had afgescheurd en dit seizoen niet meer in actie kan komen. Hoewel de kans klein was dat Heaton Engeland zou vertegenwoorden op het EK als eerste keeper, werd hij regelmatig uitgenodigd door bondscoach Gareth Southgate. De drievoudig international zal zich moeten richten op volgend seizoen. Donyell Malen - Nederland Vlak nadat Depay zwaar geblesseerd raakte ging het ook voor Malen mis. In de wedstrijd tegen Feyenoord raakte hij op pijnlijke wijze geblesseerd aan zijn knie. Hij werd geopereerd in de Verenigde Staten en is herstellende. “De schade valt mee, gelukkig had ik geen schade aan mijn kruisband, maar er moet wel wat herstellen', aldus Malen via het clubkanaal van PSV. De viervoudig international kan nog niets zeggen over eventuele EK-deelname. “Het is een maandenlang traject, dus om te zeggen of ik het wel of niet ga halen… Ik ga goed genezen.” Yusuf Yazici - Turkije De aanvallende middenvelder van Lille OSC liep eind december een zware knieblessure op in het duel met AS Monaco en komt dit seizoen naar alle waarschijnlijkheid niet meer in actie. Hij werd succesvol geopereerd in Italië en werkt nu aan zijn herstel. Een flinke tegenvaller voor Yazici, Lille en de nationale ploeg van Turkije, waar hij al negentien keer voor in actie kwam. Hij maakte afgelopen zomer voor 17,5 miljoen euro de overstap van Trabzonspor naar Lille en had vanaf het begin veel moeite met de fysieke manier van spelen in de Ligue 1. Ondanks zijn kwaliteiten verloor hij zijn basisplaats in het team van trainer Christophe Galtier en hij lijkt zich nu op volgend seizoen te moeten richten. EK-deelname lijkt niet compleet uitgesloten, maar het wordt een race tegen de klok. Giorgio Chiellini - Italië Het seizoen was pas net begonnen toen Juventus een enorme klap te verwerken kreeg. Chiellini scheurde in september tijdens een training zijn voorste kruisband af van zijn rechterknie. Na een succesvolle operatie kwam het nieuws dat hij zeker zes maanden nodig zou hebben om volledig te herstellen. Juventus neemt geen enkel risico met de routinier en ondertussen vormen Matthijs de Ligt en Leonardo Bonucci achterin het centrum van de Italiaanse grootmacht. De aanvoerder van Juventus lijkt tegen het einde van het seizoen zijn rentree te maken. Eind vorig jaar liet hij weten wat zijn doelen zijn voor dit seizoen: “Ik wil voor de tiende keer kampioen worden, de Champions League en het EK winnen. Maar als ik ook maar in een van deze doelen slaag, ben ik tevreden.” Marco Asensio - Spanje In de voorbereiding op dit seizoen ging het vreselijk mis voor de Spanjaard. In het International Champions Cup-duel met Arsenal verliet hij het veld per brancard. Onderzoek wees uit dat Asensio zijn voorste kruisband en zijn buitenste meniscus heeft afgescheurd. Na een operatie ging hij een lange revalidatie in. Er ging direct een dikke streep door dit seizoen, maar een rentree in april of mei is niet uitgesloten. Echter, gezien de ernst van de blessure heeft Real Madrid geen enkele haast en lijkt een terugkeer volgend seizoen waarschijnlijker. Davide Zappacosta - Italië De ervaren rechtsback scheurde in oktober zijn kruisband. De 27-jarige verdediger van AS Roma (verhuurd door Chelsea) raakte geblesseerd tijdens een training. Zappacosta was alweer de vijftiende Roma-speler in vijf jaar tijd die zijn kruisband scheurde. Het is onbekend wanneer de dertienvoudig Italiaans international terugkeert. EK-deelname lijkt er niet in te zitten voor Zappacosta, want hij was onder bondscoach Roberto Mancini al enige tijd niet meer in beeld. Zijn laatste interland speelde hij in september 2018. Met spelers als Alessandro Florenzi, Giovanni Di Lorenzo en Mattia De Sciglio is de concurrentie in de nationale ploeg groot. Moussa Sissoko - Frankrijk De ziekenboeg van Tottenham Hotspur zat al vol toen in januari ook nog eens deze Franse middenvelder geblesseerd raakte aan zijn knie. In de wedstrijd tegen Southampton ging het mis voor de dertigjarige middenvelder. Bondscoach Didier Deschamps volgt het herstel van de 62-voudig international op de voet, want Sissoko is een belangrijke schakel in de nationale ploeg. Tottenham meldde dat de middenvelder na de operatie zeker drie maanden nodig heeft om terug te keren. Wanneer hij daadwerkelijk in april terugkeert, is EK-deelname mogelijk. Jetro Willems - Nederland Door zijn goede prestaties bij Newcastle United leek hij kans te maken op een uitnodiging voor Oranje. Bondscoach Ronald Koeman heeft immers niet al te veel keus op de linksbackpositie. Door de naam van Willems kan een streep, want in de wedstrijd tegen Chelsea scheurde hij een kruisband af in zijn knie. Naar verwachting staat de huurling van Eintracht Frankfurt zeker negen maanden aan de kant. “Terwijl ik dit typ, staan de tranen in mijn ogen. Ik bid voor iedere wedstrijd om iedereen de wedstrijd gezond door te laten komen, of we nu winnen of verliezen. Zoals jullie misschien al gehoord hebben, de wedstrijd tegen Chelsea was mijn laatste voor dit seizoen", reageerde Willems op sociale media. "Het was fantastisch om voor Newcastle United te spelen, ik kom sterker terug."

