Twintig clubloze voetballers die transfervrij op te pikken zijn

Zaterdag, 19 oktober 2019 om 00:00 Keisuke Honda – De voormalig speler van VVV-Venlo is inmiddels 33 jaar en clubloos. Melbourne City was zijn laatste werkgever en sinds afgelopen zomer kwam Honda niet meer aan de bak. Honda trainde in de voorbereiding op dit seizoen nog mee bij VVV, waar hij tussen 2007 en 2010 furore maakte, maar zet blijkbaar iets hoger in. Op Twitter bood hij zichzelf namelijk tevergeefs aan bij Manchester United en AC Milan. ‘Ik heb jullie altijd willen helpen. Bel me als jullie me nodig hebben!', luidt het bericht van Honda gericht aan AC Milan. Drie dagen eerder probeerde de middenvelder het op soortgelijke wijze bij Manchester United. 'Doe mij een aanbod. Ik heb geen geld nodig maar wil graag voor een geweldig elftal met geweldige ploeggenoten uitkomen', zo schreef hij op Twitter. Ignazio Abate – De 32-jarige rechtsback heeft AC Milan na tien jaar afgelopen zomer verlaten. Door een blessure van Davide Zappacosta werd hij onlangs gelinkt aan AS Roma, maar desondanks zit hij nog zonder club. Met Mino Raiola als zaakwaarnemer zal de 22-voudig international ongetwijfeld weer aan de bak komen. Met zijn verleden bij Milan, Piacenza, Modena, Empoli en Torino brengt hij in ieder geval een schat aan ervaring mee naar zijn toekomstige club. Lucas Silva – De Braziliaanse middenvelder maakte in 2015 als grote belofte voor vijftien miljoen euro de overstap van Cruzeiro naar Real Madrid. Een succes werd de samenwerking geen moment. Hij werd verhuurd aan Olympique Marseille en vervolgens voor tweeënhalf jaar aan Cruzeiro. Een terugkeer bij Real Madrid zat er niet meer in, want in september werd zijn contract in het Santiago Bernabéu ontbonden. Vurnon Anita – De verdedigende middenvelder kwam niet meer aan de bak bij Leeds United en liet zijn contract afgelopen zomer ontbinden. Vorig seizoen speelde hij nog op huurbasis voor Willem II en kwam hij tot 27 competitiewedstrijden. Het leidde niet tot een nieuw dienstverband in Tilburg en dus zoekt Anita nog naar een nieuwe werkgever. Zijn conditie houdt hij in de tussentijd op peil bij Jong Ajax. Hij weet nog niet waar zijn toekomst ligt. “Ik laat het op mijn pad komen en denk er dan over na wat het beste voor mij is. Of dat Nederland of het buitenland is. Het belangrijkste is dat ik volledig fit ben en lekker aan het voetballen ben”, aldus Anita op het clubkanaal van Ajax. Yoann Gourcuff – Als Franse belofte werd ‘de nieuwe Zidane’ in de zomer van 2006 door AC Milan aangetrokken, maar hij wist de hoge verwachtingen nooit waar te maken. Na twee magere jaren keerde hij terug naar Frankrijk, waar hij bij Girondins de Buredeaux aan de slag gig. Hij leefde op in eigen land en Olympique Lyon telde twee jaar later 22 miljoen euro voor hem neer. Na vijf seizoenen keerde hij terug bij Stade Rennais en van juli 2018 tot januari 2019 was hij speler van Dijon. Sindsdien zit de inmiddels 33-jarige middenvelder zonder club. Het is nog maar de vraag of hij terugkeert in de voetballerij, want hij heeft serieus werk gemaakt van een andere hobby: tennis. Fábio Coentrão – Nog niet zo gek lang geleden behoorde deze Portugees tot de duurste verdedigers ter wereld. Benfica verkocht hem voor dertig miljoen euro aan Real Madrid, waar hij als 23-jarige een zesjarig ontract tekende. Hij maakte indruk op de linkerflank van Real Madrid en de nationale ploeg, waarin hij een tandem vormde met Cristiano Ronaldo. De 31-jarige verdediger heeft inmiddels al twee jaar geen interland meer gespeeld en zit na zijn vertrek bij Rio Ave zonder club. Na de aanstelling van Zinédine Zidane als trainer, raakte Coentrão uit beeld bij Real Madrid. In het seizoen 2017/18 kwam hij op huurbasis uit voor Sporting Portugal, waarna zijn contract in Madrid in de zomer van 2018 werd verscheurd. Hij keerde terug bij zijn oude club Rio Ave en beleefde daar een wisselvallige periode. In 21 wedstrijden kreeg hij 11 gele kaarten en werd hij 2 keer met rood weggestuurd. De clubleiding besloot niet met hem verder te gaan en sindsdien zit hij werkloos thuis. Oussama Assaidi - De voormalig buitenspeler van sc Heerenveen en Liverpool zit voor de tweede keer in zijn loopbaan zonder club. Na zijn vertrek bij Al Ahli in november 2016 werd hij een maand later opgepikt door FC Twente. Ook na de degradatie van de Tukkers uit de Eredivisie bleef Assaidi in Enschede. Vorig seizoen stond hij door blessureleed geruime tijd aan de kant en kwam hij in de Keuken Kampioen Divisie niet verder dan 352 speelminuten in 11 wedstrijden. Hij besloot afgelopen zomer te vertrekken uit de Grolsch Veste. “Ik voel dat ik toe ben aan een nieuwe uitdaging. Het liefst wil ik op niveau spelen”, zei hij tegen Voetbal International. “De ambitie is er zeker nog.” Obafemi Martins – De 34-jarige Nigeriaanse spits heeft een schat aan ervaring, maar daar profiteert momenteel geen enkele club van. Hij kwam op jonge leeftijd bij Internazionale terecht en brak daar door in de hoofdmacht. Nadien droeg hij de shirts van Newcastle United, VfL Wolfsburg, Rubin Kazan, Birmingham City, Levante, Seattle Sounders en Shanghai Shenhua. Bij zijn laatste club kwam hij in 59 wedstrijden tot 32 wedstrijden. Zijn laatste wedstrijd speelde hij in de zomer van 2018. Een serieuze knieblessure leek een einde aan zijn carrière te maken. Daar wil Martins niets van weten. “Ik ben 34 jaar oud maar ik voel me een tiener. Met dit gevoel kan ik nog voor ieder team ter wereld van waarde zijn”, aldus de Nigeriaan in september tegen Goal. Adnane Tighadouini – De linksbuiten maakte in het seizoen 2014/15 naam in de Eredivisie als speler van NAC Breda. ‘Adje’ speelde zichin de kijker bij diverse clubs en vertrok naar Málaga. Die samenwerking liep uit op een mislukking, want verder dan twaalf wedstrijden kwam hij niet. Na verhuurperiodes bji Kayserispor, Vitesse, FC Twente en Esbjerg fB kwamen beide partijen in september tot een akkoord over de ontbinding van het contract. Tighadouini sloot vervolgens aan bij de beloften van Vitesse, waar hij zijn conditie op peil houdt. Wilfried Bony – Manchester City telde in januari 2015 ruim 32 miljoen euro neer voor ‘Daddy Cool’. Waar hij bij Vitesse nog een weergaloze indruk maakte, ging het na zijn overstap naar ‘the Citizens’ bergafwaarts met de carrière van Bony. De Ivoriaanse spits keerde uiteindelijk terug bij Swansea, maar mede door blessureleed liep de hernieuwde samenwerking uit op een grote teleurstelling. Bony werd vanaf januari van dit jaar verhuurd aan Al Arabi, maar in Qatar maakte hij geen enkel doelpunt. Momenteel is de dertigjarige spits transfervrij en werd hij gelinkt aan clubs als Trabzonspor, Anderlecht, Olympique Marseille en Standard Luik, maar tot deals kwam het niet. Hatem Ben Arfa – De vijftienvoudig Frans international vertrok afgelopen zomer bij Stade Rennes en kreeg met een transfervrije status verschillende aanbiedingen. Fenerbahçe, West Ham United en Sampdoria toonden naar verluidt interesse. “Van geen enkele aanbieding raakte ik opgewonden”, schreef Ben Arfa daarover op Instagram. “Het is net als met een vrouw, als je daar niet opgewonden van raakt, laat het dan gaan, broer.” In de Italiaanse media werd hij onlangs nog in verband gebracht met Fiorentina, terwijl ook het Franse Saint-Étienne een lijntje zou hebben uitgegooid. Joe Ledley – Zijn situatie bij Derby County beviel hem onder manager Frank Lampard niet en dus liet hij in februari van dit jaar zijn contract ontbinden. “Maar ik ben niet het type dat week in, week uit op de bank wil zitten om toe te kijken. Daarom heb ik besloten mijn contract te laten ontbinden zodat ik na de transferdeadline nog bij een andere club kan aansluiten om mijn carrière voort te zetten”, schreef hij op Instagram. De 77-voudig international van Wales werd in juli nog nadrukkelijk in verband gebracht met Fortuna Sittard. “Joe is in Sittard geweest. Ik heb hem rondgeleid, hij was positief”, zei technisch manager Sjoerd Ars tegen Voetbal International. Hij vindt het Nederlandse voetbal heel interessant, ook met het oog op de trainerscarrière die hij ambieert. Het zou een stunt zijn als we hem kunnen vastleggen.” Zover kwam het niet, want Ledley zit nog steeds zonder club. Glenn Loovens – De 36-jarige verdediger won de UEFA Cup met Feyenoord en groeide bij Celtic uit tot een vaste waarde. Na periodes bij Real Zaragoza en Sheffield Wednesday kwam hij medio 2018 bij Sunderland terecht op het derde niveau van Engeland. Zijn inbreng bleef beperkt tot elf competitiewedstrijden, waarna hij afgelopen zomer zijn contract liet ontbinden. Sindsdien zit hij werkloos thuis. Tegenover Voetbal International liet hij reeds weten overal voor open te staan. “Ik duik niet overal meer in, maar wie weet komt er nog iets langs waar ik een goed gevoel bij heb. Mijn vrouw gaat zich met de kinderen sowieso settelen België, waar ze vandaan komt. Ik ga mijn opties de komende tijd op een rijtje zetten.” Gareth Barry – Met zijn 38 jaar kan het zomaar zijn dat deze middenvelder op korte termijn zijn afscheid als profvoetballer aankondigt. Omdat hij dat nog niet gedaan heeft, lijkt het erop dat hij nog zoekt naar een nieuwe club. De voormalig middenvelder van onder meer Manchester City, Aston Villa en Everton is clubloos na zijn vertrek bij West Bromwich Albion afgelopen zomer. Hij speelde al maanden niet meer doordat hij herstellende was van een knieblessure. Diverse Engelse media sluiten niet uit dat Barry dit seizoen nog terugkeert bij West Bromwich, waar hij zijn loopbaan mogelijk afsluit. Darren Fletcher – De 35-jarige middenvelder verliet Stoke City afgelopen zomer nadat zijn contract afliep. In Engeland is de verwachting dat de Schot zijn voetbalschoenen aan de wilgen hangt, al heeft hij dat nieuws nog niet bevestigd. Fletcher verschijnt regelmatig als analist op de Engelse televisie en wordt gelinkt aan een rol in de technische staf van de nationale ploeg van Schotland. Volgens de BBC heeft Fletcher met zijn oude club Manchester United gesproken om aan de slag te gaan als technisch directeur. Giuseppe Rossi – De 32-jarige spits zit al het gehele vorige seizoen zonder club. Hij wil van geen opgeven weten en lijkt zijn carrière nieuw leven in te kunnen blazen bij Villarreal. De club uit LaLiga maakte onlangs bekend dat Rossi mee gaat trainen met het eerste elftal. Of dat het gaat leiden tot een dienstverband zal moeten blijken. Rossi is geen onbekende van Villarreal, want de 29-voudig Italiaans international speelde tussen 2007 en 2013 voor ‘El Submarino Amarillo’ en maakte in die periode 82 doelpunten in alle competities, waarmee hij zich clubtopscorer aller tijden mag noemen. Mile Jedinak – De Australisch international hielp Aston Villa vorig seizoen aan promotie naar de Premier League, maar zelf komt hij dit seizoen niet uit op het hoogste Engelse niveau. De 35-jarige Jedinak zag zijn contract niet verlengd worden. De verdediger annex verdedigende middenvelder had graag bij de club uit Birmingham gebleven. Na zijn vertrek gaf hij aan nog altijd graag door te gaan met voetballen, maar de juiste aanbieding zat er voor hem nog niet tussen. Jack Rodwell – De ex-middenvelder van onder meer Everton en Manchester City zit zonder club nadat hij vertrok bij Blackburn Rovers. Het lijkt erop dat hij aan de slag gaat in de Verenigde Staten. Volgens Amerikaanse media staat hij namelijk hoop op het ljistje van New England Revolution. Rodwell wordt in dat geval ploeggenoot van Alexander Büttner, die heeft bevestigd dat hij een contract gaat tekenen bij de club uit de Major League Soccer. De linksback zit op zijn beurt zonder club nadat hij en Vitesse na vorig seizoen uit elkaar gingen. Johan Djourou – De ervaren verdediger stond zes jaar onder contract bij Arsenal en speelde later voor Hamburger SV, Antalyaspor en SPAL. De mandekker vertrok in januari van dit jaar bij zijn Italiaanse werkgever en zit sindsdien zonder club. Met zijn 32 jaar is het nog te vroeg om de voetbalschoenen aan de wilgen te hangen en daarom zoekt Djourou nog steeds naar een nieuwe club. De juiste aanbieding zat er vooralsnog niet tussen. Lesly de Sa – De 26-jarige buitenspeler maakte in 2016 de overstap van Ajax naar Slovan Bratislava. In Slowakije was zijn rol echter al snel uitgespeeld. In het seizoen 2017/18 werd hij verhuurd aan TOP Oss, waar hij een ernstige knieblessure opliep. Hij vertrok in de zomer van vorig jaar definitief uit Bratislava. De Sa zit al ruim een jaar zonder club en houdt in de tussentijd zijn conditie op peil bji Ajax. 'Ik kijk veel Nederlands voetbal. Ik denk dat ik voor veel teams een versterking kan zijn. Laat ze maar komen”, aldus De Sa op de Ajax-website. 