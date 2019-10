De 16 overwinningen op rij van het Nederlands elftal in De Kuip

Het Nederlands elftal speelt vanavond misschien wel een van de belangrijkste wedstrijden tot nu toe onder Ronald Koeman. De tegenstander is het stugge Noord-Ierland dat drie punten boven Nederland staat in de EK-kwalificatie. De Kuip is een haast onneembare vesting voor veel landen. De laatste nederlaag dateert alweer van 11 oktober 2000. Wat deze reeks nog extra bijzonder maakt is dat de laatste 16 wedstrijden allemaal gewonnen werden in De Kuip. Het Nederlands elftal maakte 43 doelpunten en kreeg er maar 3 tegen. Een overzicht.